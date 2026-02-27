Weekend w Warszawie. Czy czeka nas pogodowa rewolucja?

Piątek w cieniu chmur

Dziś, w piątek, warszawiacy muszą uzbroić się w cierpliwość. Od samego rana niebo nad stolicą będzie zdominowane przez gęste zachmurzenie duże, które skutecznie przysłoni wszelkie nadzieje na choćby promyk słońca. Temperatura w ciągu dnia oscylować będzie w granicach 7-8 stopni Celsjusza, choć odczuwalna temperatura będzie nieco niższa, około 5-6 stopni.

Ciśnienie atmosferyczne utrzymywać się będzie na stabilnym poziomie około 1022-1023 hektopaskali, a wilgotność powietrza wyniesie około 70-71%. Wiatr, wiejący z południa, osiągnie prędkość do 3.0 m/s, z porywami do 7.0 m/s, co jedynie podkreśli chłodny charakter tego dnia. Deszczu na szczęście nie przewiduje się, ale ogólny obraz nie zachęca do długich spacerów.

Pogodowy zwrot akcji w weekend

Prawdziwa zmiana nadchodzi w sobotę, która dla wielu okaże się prawdziwym pogodowym wybawieniem. Poranek co prawda jeszcze z delikatnym zachmurzeniem małym i temperaturą około 3 stopni Celsjusza, ale już w ciągu dnia termometry wskażą nawet 13 stopni Celsjusza! Odczuwalna temperatura wzrośnie do 11 stopni, a zachmurzenie ustąpi miejsca bezchmurnemu niebu.

Niedziela to niestety powrót do nieco bardziej stonowanej aury, choć wciąż bez opadów. Temperatury w dzień wyniosą około 7-8 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura będzie wynosić około 5-6 stopni. Nad Warszawą ponownie zawitają chmury, które pod koniec dnia mogą całkowicie pokryć niebo. Wiatr będzie lżejszy, około 2.0-3.0 m/s, z porywami do 8.0 m/s.

Jak wykorzystać nadchodzące dni?

Biorąc pod uwagę pogodę, piątek warto spędzić w przytulnych kawiarniach lub galeriach handlowych, gdzie niepogoda nie pokrzyżuje planów. Wieczorne wyjścia również nie będą problemem, o ile pamiętać będziemy o ciepłej kurtce. Największe możliwości otwiera jednak sobotnie słońce i przyjemne temperatury – to idealny moment na długi spacer po Łazienkach Królewskich czy wizytę w warszawskim zoo.

Niedziela, choć chłodniejsza i bardziej pochmurna, nadal będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu, ale z umiarem. Pamiętajmy o warstwowym ubiorze i parasolu na wszelki wypadek, chociaż opady deszczu nie są prognozowane. Warto też zwrócić uwagę na ciśnienie, które w weekend utrzyma się na komfortowym poziomie 1023-1025 hektopaskali. Dane pogodowe: © OpenWeather

