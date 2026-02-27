Wrocław odzyskuje oddech. Czy zima nareszcie ustępuje z pola?

Wrocławski piątek z nadzieją

Piątek we Wrocławiu zapowiada się jako rozgrzewka przed weekendem, co z pewnością ucieszy wielu mieszkańców. Po ostatnich chłodniejszych dniach, temperatura powoli, ale konsekwentnie pnie się w górę, osiągając nawet 12 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr, wiejący z prędkością około 2 m/s, nie powinien przeszkadzać w popołudniowych spacerach, dodając jedynie lekkości atmosferze.

Mimo umiarkowanego zachmurzenia, które towarzyszyć nam będzie przez większość dnia, ciśnienie utrzymujące się na poziomie 1022 hPa wróży dość stabilne warunki. Wieczorem chmury nieco się rozejdą, a termometry wskażą około 9 stopni, co pozwoli na spokojne zakończenie tygodnia, bez nieprzyjemnych niespodzianek, które tak często fundowała nam ostatnio pogoda.

Sobota i niedziela we Wrocławiu

Sobota ma być prawdziwym rewanżem za wszelkie pogodowe niedogodności, które towarzyszyły nam w ostatnich tygodniach. Wrocławska aura pokaże swoje najlepsze oblicze, oferując mieszkańcom bezchmurne niebo i temperatury sięgające nawet 14 stopni Celsjusza. To idealny dzień, by w końcu poczuć wczesną wiosnę w pełni, bez irytującego zimna czy opadów, które mogłyby popsuć plany.

Niestety, niedziela przyniesie lekkie pogorszenie nastroju, choć nadal będzie komfortowo. Chociaż nadal będzie ciepło, z temperaturą około 11 stopni, to niebo ponownie pokryją się chmury, miejscami w dużym stopniu. Wiatr utrzyma się na niskim poziomie, około 2-3 m/s, więc nie powinien nam przeszkadzać w realizowaniu weekendowych planów, jednak na słońce nie ma co liczyć.

Jak spędzić ten weekend we Wrocławiu?

Mając na uwadze nadchodzące ocieplenie, wrocławianie powinni w sobotę ruszyć na podbój miasta, wykorzystując każdą chwilę pięknej pogody. Parki, spacery nad Odrą, czy po prostu kawa na świeżym powietrzu – wszystko to będzie w zasięgu ręki, bez obaw o przemarznięcie. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych, bo słońce, choć o tej porze roku bywa zdradliwe, może być naprawdę intensywne.

W niedzielę, z racji większego zachmurzenia, warto rozważyć alternatywne formy spędzania czasu, które niekoniecznie wymagają przebywania pod gołym niebem. Muzea, galerie czy po prostu leniwy poranek z książką to świetne opcje. Pamiętajmy, że mimo łagodnych temperatur, wieczory nadal bywają chłodne, więc ubieranie się na cebulkę to zawsze rozsądne rozwiązanie. Opady nie są przewidywane, więc parasol nie będzie potrzebny, ale rozważcie cieplejszą kurtkę na wieczorne wyjścia.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.