Szokująca prognoza dla Szczecina. Nadchodzi totalna zmiana pogody!

Słoneczny piątek to początek szaleństwa

Dziś Szczecin budzi się w fantastycznych nastrojach! Piątek przywitał nas bezchmurnym niebem i niesamowitym słońcem, które dosłownie zaleje miasto. To idealny dzień, by rozpocząć weekend w dobrym humorze i cieszyć się każdą chwilą na zewnątrz.

Po południu termometry pokażą nawet 11 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura wzrośnie do przyjemnych 10 stopni! Wiatr będzie łagodny, wiejąc z prędkością zaledwie 2.0 m/s, więc nie musisz martwić się o żadne porywy. Wieczorem temperatura spadnie do 5 stopni, ale niebo nadal będzie całkowicie bezchmurne. Ciśnienie stabilne na poziomie 1025-1026 hPa również zwiastuje spokojną atmosferę!

Gdzie podziało się słońce w weekend?

Niestety, sielanka potrwa krótko! Już w sobotę nad Szczecinem zbiorą się chmury. Choć temperatura w dzień sięgnie nawet 14 stopni Celsjusza, to niebo będzie mocno zachmurzone. Poranek przywita nas zachmurzeniem małym, które szybko przejdzie w umiarkowane.

Niedziela to kontynuacja pochmurnej aury. Termometry ponownie pokażą do 14 stopni Celsjusza, ale słońca możemy szukać na próżno – zachmurzenie będzie duże! Wiatr również da o sobie znać, osiągając prędkość do 4.0 m/s z porywami do 8.0 m/s. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie około 1027 hPa.

Jak przygotować się na te dni?

Choć w Szczecinie zapanuje ciepła, ale pochmurna aura, weekend wcale nie musi być stracony! To idealny moment, by wybrać się do kina, teatru czy na basen. Jeśli jednak wolisz spędzić czas na świeżym powietrzu, pamiętaj o ciepłej kurtce i parasolu – nigdy nie wiadomo, co przyniesie zachmurzone niebo, nawet jeśli prognozy nie przewidują deszczu.

W sobotę i niedzielę wiatr będzie coraz silniejszy, zwłaszcza po południu! Planując spacer po wałach czy nad Odrą, ubierz się warstwowo, aby uniknąć przemarznięcia. Nie daj się zaskoczyć nagłemu spadkowi ciśnienia i temperatury wieczorami. Ciesz się ciepłem, ale bądź gotowy na wszelkie kaprysy marcowej pogody! Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.