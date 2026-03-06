Słoneczny początek weekendu w Zakopanem. Ale co dalej?

Słońce rozświetla Zakopane

Piątek w Zakopanem to prawdziwy raj! Od samego rana Tatry kąpią się w słońcu, a temperatura szybko pnie się w górę. Około południa termometry wskażą około 5 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura będzie taka sama. To idealny moment, by wyjść na spacer i nacieszyć się rześkim górskim powietrzem! Ciśnienie również sprzyja dobremu samopoczuciu, utrzymując się na wysokim poziomie 1026 hPa.

Popołudnie będzie jeszcze przyjemniejsze! Temperatura wzrośnie do 6 stopni Celsjusza, nadal przy bezchmurnym niebie i minimalnym wietrze, zaledwie 1.0 m/s. Wieczorem jednak musimy uważać – temperatura spadnie do 1 stopnia Celsjusza, a w nocy nawet do -1 stopnia, z wiatrem do 2.0 m/s. Mimo to, niebo pozostanie czyste, co zapowiada piękne, mroźne widoki Tatr.

Sobota i niedziela – pogodowy rollercoaster?

Sobota to kontynuacja słonecznej pogody! Już od rana niebo nad Zakopanem będzie całkowicie bezchmurne. Rano termometry pokażą około 2 stopni Celsjusza, ale z każdą godziną będzie coraz cieplej! W ciągu dnia czeka nas prawdziwa uczta – temperatura wzrośnie aż do 10 stopni Celsjusza, a wiatr będzie praktycznie nieodczuwalny, zaledwie 0.0-1.0 m/s. To idealne warunki na długie górskie wędrówki!

Ale uwaga, niedziela przyniesie zmiany! Choć dzień zacznie się słonecznie i z temperaturą około 2 stopni, po południu niebo zacznie się chmurzyć. Około godziny 10:00 już będziemy mieli zachmurzenie umiarkowane, a temperatura podskoczy do 8 stopni Celsjusza. W ciągu dnia spodziewajmy się nawet 10 stopni, ale z coraz większą ilością chmur. Wieczór przyniesie zachmurzenie małe, ale za to z odczuwalnym chłodem, bo temperatura spadnie do 3 stopni, a odczuwalna do 1 stopnia.

Co robić w Zakopanem? Ważne ostrzeżenia

Takie warunki pogodowe to wymarzona okazja, by ruszyć na szlaki! Wykorzystajcie słoneczną sobotę na podbój Tatr – widoki będą zapierające dech w piersiach! Pamiętajcie jednak o warstwowym ubiorze. Rano będzie chłodno, ale w ciągu dnia słońce potrafi mocno grzać. Na wieczorne wyjścia do miasta koniecznie zabierzcie cieplejsze kurtki i czapki – mróz może zaskoczyć!

Niezależnie od pogody, Tatry zawsze są piękne! W niedzielę, gdy chmur będzie więcej, warto zaplanować wizytę w muzeach, regionalnych restauracjach lub na Krupówkach. Ale przede wszystkim – nie zapomnijcie o odpowiednim nawodnieniu i ochronie przeciwsłonecznej, nawet jeśli słońce schowa się za chmurami! Bądźcie czujni i cieszcie się każdą chwilą w Zakopanem! Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.