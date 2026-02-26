Alan Bartczak wciąż nieuchwytny. Co naprawdę wydarzyło się w Koninie?

Alan Bartczak poszukiwania z Konina

Sprawa 26-letniego Alana Bartczaka z Konina, ściganego w związku z bulwersującymi wydarzeniami, ponownie rozpala emocje i stawia pytania o granice ludzkiego okrucieństwa. Sierpniowe zdarzenia z ubiegłego roku, o których zrobiło się głośno w całej Polsce, ujawniły przerażającą spiralę przemocy i zemsty, która zaskoczyła nawet doświadczonych śledczych. Mężczyzna jest jednym z trzech oprawców, którzy mieli dopuścić się wyjątkowo brutalnych przestępstw, a jego wciąż trwająca wolność budzi uzasadniony niepokój.

Ofiara, również 26-letni Igor, została podstępnie zwabiona do mieszkania swojej byłej partnerki, Leny W., z którą rozstał się w burzliwych okolicznościach. To, co czekało na niego za progiem, okazało się koszmarem na jawie, starannie przygotowaną pułapką, z której wyjście miało być niemal niemożliwe. Na miejscu, zamiast spokojnej rozmowy, czekał na niego brutalny atak ze strony dwóch napastników, rozpoczynający wielogodzinny dramat.

Sceny jak z horroru Czy świadkiem było dziecko?

Skrępowana ofiara przez wiele godzin przeżywała niewyobrażalne męki, a szczegóły tych tortur mrożą krew w żyłach i wykraczają poza ramy zwykłego bestialstwa. Bito go po całym ciele, duszono, zmuszano do picia moczu, a na koniec dokonano gwałtu przy użyciu przedmiotów znalezionych w mieszkaniu. Tego rodzaju okrucieństwo, przypominające najgorsze sceny z filmów sensacyjnych, rozgrywało się w czterech ścianach, gdzie ofiara była całkowicie bezbronna.

Co jednak najbardziej oburza i szokuje w tej sprawie, to fakt, że świadkiem tego niewyobrażalnego dramatu była 7-letnia córka kobiety. Dziecko, które powinno być otoczone troską i bezpieczeństwem, musiało patrzeć na wydarzenia, które, jak podkreślają śledczy, miały wyjątkowo brutalny i bezwzględny charakter, pozostawiając trwały ślad w psychice.

Jak ofiara uciekła z piekła?

Po wielogodzinnych torturach, gdy wydawało się, że koszmar Igora nigdy się nie skończy, jeden z oprawców postanowił zabrać 26-latka do sklepu z elektroniką. Zmuszono go do zakupu trzech smartfonów – gest, który miał być prawdopodobnie kolejnym elementem upokorzenia lub chęci szybkiego zysku. Właśnie w tym nieoczekiwanym momencie ofiara znalazła w sobie siłę, by podjąć desperacką próbę ratunku.

Wykorzystując chwilę nieuwagi oprawcy, Igor zdołał wyszeptać prośbę o pomoc do ochrony sklepu, błagając o wezwanie policji. Funkcjonariusze zareagowali błyskawicznie, potwierdzając, że nawet w najczarniejszych chwilach nadzieja na sprawiedliwość może nadejść. W sklepie natychmiast zatrzymano 24-letniego Kacpra J., a niedługo później, w mieszkaniu, 26-letnią Lenę W., co było pierwszym krokiem do rozliczenia sprawców.

Europejski Nakaz Aresztowania dokąd uciekł?

Mimo błyskawicznej akcji, jeden z głównych sprawców, Alan Bartczak, pozostawał nieuchwytny od sierpnia ubiegłego roku, stając się symbolem trudności w schwytaniu przestępców transgranicznych. Teraz prokuratura zdecydowała się na radykalny krok, wydając za nim Europejski Nakaz Aresztowania, co znacząco zwiększa szanse na jego zlokalizowanie i postawienie przed sądem. Jest to jasny sygnał, że polskie organy ścigania nie zapomną o tej sprawie.

Śledczy dysponują informacjami, że poszukiwany Alan Bartczak przebywa obecnie na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej, poza granicami Polski. Ten fakt komplikuje pościg, ale ENA jest narzędziem stworzonym właśnie do takich sytuacji. Zdaniem prokuratury mężczyzna będzie desperacko próbował uchylać się od odpowiedzialności karnej, licząc na to, że czas zmaże ślady jego przerażających czynów.

Co czeka oprawców z Konina?

Dla Alana Bartczaka, jeśli zostanie schwytany i skazany, perspektywa jest jasna i brutalna: grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności, co jest najwyższym wymiarem sprawiedliwości za tak okrutne czyny. Jest to sygnał, że wymiar sprawiedliwości nie toleruje bezwzględności, jaką wykazali się sprawcy tego potwornego zdarzenia. Wcześniej zatrzymani 24-latek i 26-latka, choć tymczasowo aresztowani, konsekwentnie nie przyznają się do zarzucanych im czynów, próbując zapewne zminimalizować swoją odpowiedzialność.

Tymczasem ofiara, 26-letni Igor, po przeżyciu prawdziwego piekła na ziemi, dochodził do siebie w szpitalu psychiatrycznym, co jest świadectwem ogromu traumy, jakiej doświadczył. Los 7-letniej córki kobiety również został naznaczony tymi wydarzeniami – dziecko trafiło pod opiekę babci, próbując odnaleźć spokój po świadectwie przerażającego okrucieństwa. Ta sprawa to mroczne przypomnienie o konsekwencjach nienawiści i bezwzględności.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.