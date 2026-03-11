Ostrzelana szkoła na Marszałkowskiej. Co policja znalazła u 43-latka?

Atak na placówkę oświatową

W godzinach porannych w środę, 11 marca, doszło do niebezpiecznego incydentu w centrum Warszawy. Celem ataku stała się placówka oświatowa zlokalizowana przy ruchliwej ulicy Marszałkowskiej. Na szczęście, mimo groźnej sytuacji, żaden uczeń ani pracownik szkoły nie doznał żadnych obrażeń, co jest kluczową informacją w tej sprawie. Szybka interwencja służb zapobiegła eskalacji zagrożenia i zapewniła bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia.

Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia o ostrzale, śródmiejscy funkcjonariusze policji, wspierani przez Komendę Stołeczną Policji, przystąpili do intensywnych działań. Ich celem było jak najszybsze zidentyfikowanie i zatrzymanie sprawcy. Błyskawiczne śledztwo kryminalnych pozwoliło na skuteczne wytypowanie osoby odpowiedzialnej za atak. Ustalenia te okazały się kluczowe dla dalszego rozwoju sprawy.

Szybkie zatrzymanie podejrzanego

Efektem intensywnej pracy śledczych było zatrzymanie 43-letniego mężczyzny, obywatela Polski. Podejrzany został zlokalizowany i obezwładniony w jednym z mieszkań położonych przy ulicy Gagarina na Mokotowie, zaledwie kilka godzin po oddaniu strzałów w kierunku szkoły. Policja działała z dużą precyzją, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas zatrzymania i uniemożliwić sprawcy dalsze działania. Zatrzymanie przebiegło sprawnie i bez incydentów.

Podczas przeszukania lokalu zajmowanego przez zatrzymanego mężczyznę, mundurowi natrafili na istotne dowody w sprawie. W mieszkaniu zabezpieczono broń pneumatyczną typu wiatrówka oraz amunicję w postaci metalowych kulek, które prawdopodobnie zostały użyte podczas porannego ostrzału. Znaleziska te stanowią kluczowy materiał dowodowy, potwierdzający udział 43-latka w zdarzeniu i pomagający w rekonstrukcji przebiegu całego incydentu.

Co dalej ze sprawcą?

Zatrzymany 43-latek został przetransportowany do Komendy Policji Śródmieście, gdzie obecnie prowadzone są dalsze czynności procesowe. Śledczy intensywnie pracują nad zgromadzeniem pełnego materiału dowodowego. Ich głównym celem jest dokładne ustalenie motywów działania sprawcy oraz pełne zrekonstruowanie wszystkich okoliczności tego niebezpiecznego ataku w sercu stolicy. Przesłuchania i analiza dowodów mają rzucić światło na przyczyny incydentu.

Prokuratura będzie decydować o dalszych krokach prawnych wobec zatrzymanego. Sprawa jest traktowana priorytetowo ze względu na charakter obiektu, który padł ofiarą ataku, oraz potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Władze zapewniają, że wszystkie niezbędne procedury zostaną przeprowadzone rzetelnie, aby sprawca poniósł odpowiedzialność za swoje czyny zgodnie z obowiązującym prawem.

