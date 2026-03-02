Alkohol w stolicy. Czy burdy zniknęły wraz z zakazem?

Nocna prohibicja w Warszawie czy to działa

Wprowadzony jesienią ubiegłego roku „Program Bezpiecznej Nocy” w Warszawie miał stać się panaceum na odwieczny problem hałasu i zakłócania porządku publicznego w najbardziej newralgicznych dzielnicach. Zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00-6:00 w Śródmieściu oraz na Pradze-Północ od listopada miał przynieść ulgę mieszkańcom, jednocześnie zapewniając stabilne warunki prowadzenia biznesu. Ambicje ratusza były wysokie, a dyskusja wciąż gorąca.

Z perspektywy trzech pierwszych miesięcy funkcjonowania, miasto z entuzjazmem ocenia efekty. Sekretarz miasta, Maciej Fijałkowski, podkreśla, że program został wdrożony sprawnie i bez większych zakłóceń. W całym okresie odnotowano zaledwie jeden przypadek próby złamania regulacji, co może świadczyć o skuteczności nowych przepisów i ich akceptacji. To z pewnością dobry prognostyk na przyszłość.

"Zebrane od listopada 2025 r. do końca stycznia 2026 r. dane pokazują, że udało się pogodzić dwa cele: poprawę bezpieczeństwa i stabilność dla przedsiębiorców. Program został wdrożony sprawnie, bez chaosu prawnego i masowych prób łamania regulacji. Odnotowano tylko jeden taki przypadek w Śródmieściu" - ocenił sekretarz miasta Maciej Fijałkowski.

Statystyki nie kłamią ale co mówią

Zanim jednak ogłosimy pełen sukces, warto przyjrzeć się konkretnym liczbom, które ratusz przedstawił opinii publicznej. W Śródmieściu i na Pradze-Północ odnotowano wyraźny spadek interwencji Straży Miejskiej, aż o 15,2% w nocy i 10,3% w dzień w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Policja również ma powody do zadowolenia, zgłaszając o 8% mniej interwencji i imponujący spadek wykroczeń o 30,4%.

Co ciekawe, w dzielnicach, gdzie nocna prohibicja nie obowiązuje, sytuacja wygląda nieco inaczej. Tam Straż Miejska odnotowała delikatny wzrost interwencji nocnych o 4,1%, podczas gdy w ciągu dnia poziom pozostał niezmieniony. To pozwala postawić tezę, że zakaz nocnej sprzedaży alkoholu faktycznie ma wpływ na zmniejszenie obciążenia służb. Ale czy to jedyna prawda?

Całodobowe sklepy a spokój mieszkańców

Analiza obciążeń Straży Miejskiej w całej Warszawie wskazuje na pewnego winowajcę nocnych niepokojów. Okazuje się, że to właśnie sklepy całodobowe generują najwięcej interwencji w większości dzielnic. Po wprowadzeniu prohibicji w dwóch newralgicznych częściach miasta, wskaźnik interwencji związanych z tymi placówkami spadł o 6,2%, co sugeruje, że problem był realny. Alkohol dostępny przez całą dobę sprzyjał niestety nocnym awanturom.

Ogólna liczba wykroczeń związanych z nietrzeźwymi osobami w styczniu 2026 roku w stosunku do stycznia 2025 roku spadła w całej Warszawie aż o 42,9%, z 891 do 509 przypadków. Sekretarz miasta, Maciej Fijałkowski, słusznie jednak studzi optymizm, zastrzegając, że na daleko idące wnioski jest jeszcze za wcześnie. Zima, a zwłaszcza jej mroźny charakter, mogła również odegrać swoją rolę w tych statystykach. Potrzebny będzie cały rok, by rzetelnie ocenić prohibicję.

Czy prohibicja obejmie całe miasto

Nie czekając na pełną roczną ocenę, Rada Warszawy już teraz przygotowuje się do rozszerzenia nocnej prohibicji na całą stolicę. Plany zakładają, że od 1 czerwca nowe zasady obejmą wszystkie dzielnice, co z pewnością wywoła kolejną falę dyskusji i potencjalnie oporu ze strony niektórych przedsiębiorców. Obecnie oczekuje się na opinie z poszczególnych dzielnic, które zadecydują o ostatecznym kształcie regulacji. Los nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie wisi na włosku.

Co ciekawe, mimo początkowych obaw, mieszkańcy stolicy coraz śmielej popierają wprowadzone ograniczenia. Ratusz podaje, że większość, bo aż 58% ankietowanych w całym mieście, ocenia zakaz pozytywnie. W Śródmieściu ten wskaźnik sięga 68%, a na Pradze-Północ 63%. To pokazuje, że niezadowolenie z nocnych uciążliwości było na tyle silne, że przeważyło nad potrzebą stałego dostępu do alkoholu. Społeczne poparcie to klucz do sukcesu.

"Szczególnie ważne jest to, że mieszkańcy dzielnic najbardziej obciążonych nocnymi uciążliwościami w większości popierają wprowadzone rozwiązania. To pokazuje, że Program Bezpiecznej Nocy odpowiada na realne, lokalne potrzeby" - powiedział Maciej Fijałkowski.

