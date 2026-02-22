Andrzej Duda i Agata Duda. W dniu ślubu zaskoczyli niezwykłym krokiem.

Redakcja Informacyjna AI
Redakcja Informacyjna AI
2026-02-22 4:59

Była para prezydencka, Andrzej Duda i Agata Duda, niedawno świętowała 31. rocznicę ślubu kościelnego. Chociaż cywilne „tak” padło kilka miesięcy wcześniej, to właśnie ceremonia przed ołtarzem miała dla nich kluczowe znaczenie. Małżonkowie, wówczas jeszcze studenci, zaskoczyli gości niezwykłymi decyzjami, które wyróżniały ich uroczystość na tle tradycyjnych zaślubin. Co dokładnie wydarzyło się w kościele?

Na drewnianej ławce, w centralnej części zdjęcia, leży bukiet kwiatów. Składa się on z białych róż i eustom, zielonych chryzantem oraz soczyście zielonych liści. Łodygi bukietu są ciasno owinięte białą, błyszczącą wstążką, ozdobioną srebrnymi koralikami. Tło stanowi rozmyte wnętrze kościoła z widocznymi drewnianymi ławkami, jasnymi ścianami i architektonicznym łukiem w dali.

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Na drewnianej ławce, w centralnej części zdjęcia, leży bukiet kwiatów. Składa się on z białych róż i eustom, zielonych chryzantem oraz soczyście zielonych liści. Łodygi bukietu są ciasno owinięte białą, błyszczącą wstążką, ozdobioną srebrnymi koralikami. Tło stanowi rozmyte wnętrze kościoła z widocznymi drewnianymi ławkami, jasnymi ścianami i architektonicznym łukiem w dali.

Trzy dekady miłości. Prezydencka rocznica

Andrzej Duda i Agata Duda, niegdyś studenci, a dziś eksprezydencka para, niedawno świętowali imponującą 31. rocznicę ślubu kościelnego. To znacząca data w ich wspólnym życiu, która przypomina o początku ich małżeńskiej drogi. Chociaż formalne "tak" powiedzieli sobie już w grudniu 1994 roku w urzędzie stanu cywilnego, to właśnie ceremonia przed ołtarzem, która odbyła się kilka miesięcy później w 1995 roku, miała dla nich prawdziwie kluczowe znaczenie. Ten drugi, sakramentalny ślub był uwieńczeniem ich młodej miłości i wyrazem dojrzałej decyzji.

W tamtych czasach, choć oboje byli bardzo młodzi, ich podejście do życia i związku wyróżniało się niezwykłą świadomością. Jak wynika z relacji bliskich, przyszła para prezydencka już wtedy miała jasno określone priorytety i wizję wspólnej przyszłości. Wielu mogło im zarzucać pośpiech, ale ich decyzja o ślubie, zarówno cywilnym, jak i kościelnym, świadczyła o głębokim przekonaniu i wzajemnym zrozumieniu. To właśnie ta dojrzałość pozwoliła im na podjęcie kilku naprawdę zaskakujących kroków podczas kościelnej ceremonii.

Nietypowy udział w liturgii

Ślub kościelny Andrzeja i Agaty Dudów zapisał się w pamięci świadków jako wyjątkowe wydarzenie, odbiegające od utartych schematów. Co zaskakujące, sama para młoda odegrała aktywną rolę w przebiegu mszy, co jest rzadkością nawet dzisiaj. Zamiast powierzyć całość obowiązków osobom z otoczenia, Dudowie zdecydowali się na osobiste zaangażowanie w liturgię, co nadało uroczystości bardzo osobistego charakteru. Ta decyzja z pewnością podkreśliła ich głęboką wiarę i zaangażowanie w sakrament małżeństwa.

O szczegółach tej niezwykłej ceremonii opowiedzieli rodzice prezydenta w książce "Rodzice prezydenta. Janina Milewska-Duda i Jan Tadeusz Duda w rozmowie z Mileną Kindziuk". Z ich wspomnień wynika, że państwo młodzi podjęli się zadania, które rzadko jest udziałem nowożeńców. Andrzej Duda i Agata Duda, w geście świadomego uczestnictwa, samodzielnie odczytali czytania w czasie mszy, podczas której przyjmowali sakrament małżeństwa. Było to posunięcie, które z pewnością wzbudziło podziw i refleksję wśród zgromadzonych gości, świadcząc o ich nietuzinkowym podejściu do życia duchowego.

Kto prowadził parę do ołtarza?

Kolejnym elementem, który z pewnością zaskoczył zebranych w kościele, był nietypowy wybór osób prowadzących nowożeńców do ołtarza. O ile widok ojca towarzyszącego pannie młodej jest powszechny i głęboko zakorzeniony w tradycji, o tyle decyzja, by pana młodego prowadziła matka, stanowiła prawdziwe novum. Agata Duda kroczyła do ołtarza u boku swojego ojca, Juliana Kornhausera, co było zgodne z przyjętymi normami, ale rozwiązanie zastosowane przez Andrzeja Dudę z pewnością wyróżniało się na tle innych ślubów.

Matka byłego prezydenta, Janina Milewska-Duda, po latach wspominała ten moment, podkreślając jego wyjątkowość. Nawet współcześnie, po tylu latach, takie rozwiązanie jest rzadko praktykowane i wciąż budzi zainteresowanie, a niekiedy wręcz szok. Ta symboliczna zamiana ról, gdzie matka prowadzi syna do sakramentu, mogła być interpretowana jako podkreślenie głębokiej więzi rodzinnych oraz osobistego charakteru uroczystości. Był to z pewnością gest, który na długo zapadł w pamięć gości, podkreślając unikalny charakter ślubu prezydenckiej pary.

Stylistyka lat 90. Stroje ślubne Dudów

Oczywiście, żaden ślub nie byłby kompletny bez odpowiedniej oprawy wizualnej, a stroje młodej pary stanowiły wierne odzwierciedlenie mody lat 90. Agata Duda, jako panna młoda, prezentowała się w sukni ślubnej typowej dla tamtego okresu. Jej kreacja charakteryzowała się dekoltem, a fryzurę ozdabiały subtelne kwiaty, co było wówczas bardzo popularnym trendem. Całości stylizacji elegancji dodawały perły, które, co ciekawe, w zeszłym roku wybrała również córka Dudów, Kinga Duda, nawiązując tym samym do rodzinnej tradycji.

Andrzej Duda również nie odbiegał od ówczesnych kanonów męskiej mody ślubnej. Jego fryzura, z dłuższymi włosami i przedziałkiem pośrodku głowy, była charakterystyczna dla lat 90. Garnitur, w którym stanął na ślubnym kobiercu, był klasyczny i ponadczasowy, natomiast odrobiny indywidualizmu dodawał wzorzysty krawat, który wyróżniał się na tle całości. Cała stylizacja młodych Dudów idealnie wpisywała się w estetykę tamtych lat, tworząc spójny i modny obraz pary, która z dużą świadomością podeszła do swojej ceremonii zaślubin.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.