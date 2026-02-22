Andrzej Duda i Agata Duda. W dniu ślubu zaskoczyli niezwykłym krokiem.

Trzy dekady miłości. Prezydencka rocznica

Andrzej Duda i Agata Duda, niegdyś studenci, a dziś eksprezydencka para, niedawno świętowali imponującą 31. rocznicę ślubu kościelnego. To znacząca data w ich wspólnym życiu, która przypomina o początku ich małżeńskiej drogi. Chociaż formalne "tak" powiedzieli sobie już w grudniu 1994 roku w urzędzie stanu cywilnego, to właśnie ceremonia przed ołtarzem, która odbyła się kilka miesięcy później w 1995 roku, miała dla nich prawdziwie kluczowe znaczenie. Ten drugi, sakramentalny ślub był uwieńczeniem ich młodej miłości i wyrazem dojrzałej decyzji.

W tamtych czasach, choć oboje byli bardzo młodzi, ich podejście do życia i związku wyróżniało się niezwykłą świadomością. Jak wynika z relacji bliskich, przyszła para prezydencka już wtedy miała jasno określone priorytety i wizję wspólnej przyszłości. Wielu mogło im zarzucać pośpiech, ale ich decyzja o ślubie, zarówno cywilnym, jak i kościelnym, świadczyła o głębokim przekonaniu i wzajemnym zrozumieniu. To właśnie ta dojrzałość pozwoliła im na podjęcie kilku naprawdę zaskakujących kroków podczas kościelnej ceremonii.

Nietypowy udział w liturgii

Ślub kościelny Andrzeja i Agaty Dudów zapisał się w pamięci świadków jako wyjątkowe wydarzenie, odbiegające od utartych schematów. Co zaskakujące, sama para młoda odegrała aktywną rolę w przebiegu mszy, co jest rzadkością nawet dzisiaj. Zamiast powierzyć całość obowiązków osobom z otoczenia, Dudowie zdecydowali się na osobiste zaangażowanie w liturgię, co nadało uroczystości bardzo osobistego charakteru. Ta decyzja z pewnością podkreśliła ich głęboką wiarę i zaangażowanie w sakrament małżeństwa.

O szczegółach tej niezwykłej ceremonii opowiedzieli rodzice prezydenta w książce "Rodzice prezydenta. Janina Milewska-Duda i Jan Tadeusz Duda w rozmowie z Mileną Kindziuk". Z ich wspomnień wynika, że państwo młodzi podjęli się zadania, które rzadko jest udziałem nowożeńców. Andrzej Duda i Agata Duda, w geście świadomego uczestnictwa, samodzielnie odczytali czytania w czasie mszy, podczas której przyjmowali sakrament małżeństwa. Było to posunięcie, które z pewnością wzbudziło podziw i refleksję wśród zgromadzonych gości, świadcząc o ich nietuzinkowym podejściu do życia duchowego.

Kto prowadził parę do ołtarza?

Kolejnym elementem, który z pewnością zaskoczył zebranych w kościele, był nietypowy wybór osób prowadzących nowożeńców do ołtarza. O ile widok ojca towarzyszącego pannie młodej jest powszechny i głęboko zakorzeniony w tradycji, o tyle decyzja, by pana młodego prowadziła matka, stanowiła prawdziwe novum. Agata Duda kroczyła do ołtarza u boku swojego ojca, Juliana Kornhausera, co było zgodne z przyjętymi normami, ale rozwiązanie zastosowane przez Andrzeja Dudę z pewnością wyróżniało się na tle innych ślubów.

Matka byłego prezydenta, Janina Milewska-Duda, po latach wspominała ten moment, podkreślając jego wyjątkowość. Nawet współcześnie, po tylu latach, takie rozwiązanie jest rzadko praktykowane i wciąż budzi zainteresowanie, a niekiedy wręcz szok. Ta symboliczna zamiana ról, gdzie matka prowadzi syna do sakramentu, mogła być interpretowana jako podkreślenie głębokiej więzi rodzinnych oraz osobistego charakteru uroczystości. Był to z pewnością gest, który na długo zapadł w pamięć gości, podkreślając unikalny charakter ślubu prezydenckiej pary.

Stylistyka lat 90. Stroje ślubne Dudów

Oczywiście, żaden ślub nie byłby kompletny bez odpowiedniej oprawy wizualnej, a stroje młodej pary stanowiły wierne odzwierciedlenie mody lat 90. Agata Duda, jako panna młoda, prezentowała się w sukni ślubnej typowej dla tamtego okresu. Jej kreacja charakteryzowała się dekoltem, a fryzurę ozdabiały subtelne kwiaty, co było wówczas bardzo popularnym trendem. Całości stylizacji elegancji dodawały perły, które, co ciekawe, w zeszłym roku wybrała również córka Dudów, Kinga Duda, nawiązując tym samym do rodzinnej tradycji.

Andrzej Duda również nie odbiegał od ówczesnych kanonów męskiej mody ślubnej. Jego fryzura, z dłuższymi włosami i przedziałkiem pośrodku głowy, była charakterystyczna dla lat 90. Garnitur, w którym stanął na ślubnym kobiercu, był klasyczny i ponadczasowy, natomiast odrobiny indywidualizmu dodawał wzorzysty krawat, który wyróżniał się na tle całości. Cała stylizacja młodych Dudów idealnie wpisywała się w estetykę tamtych lat, tworząc spójny i modny obraz pary, która z dużą świadomością podeszła do swojej ceremonii zaślubin.

