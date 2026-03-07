Choroba Newcastle w Europie. Co oznacza dla polskich portfeli?

Ogniska w Niemczech

Wirus Newcastle, po niemal trzydziestu latach przerwy, ponownie uderzył w hodowle drobiu w Niemczech. Zidentyfikowano osiem ognisk niezwykle zaraźliwej choroby, koncentrujących się głównie w Brandenburgii i Bawarii. Niemiecki Instytut Friedricha Loefflera wydał oficjalne ostrzeżenie, podkreślając zagrożenie zarówno dla wielkich ferm przemysłowych, jak i dla zwierząt przebywających w ogrodach zoologicznych.

Do środy 4 marca administracja sanitarna podjęła decyzję o prewencyjnym wybiciu 125 tysięcy sztuk drobiu. Celem tych działań jest skuteczne powstrzymanie rozwoju epidemii na inne tereny kraju. Weterynarze apelują o ścisłą kontrolę przepływu towarów i ludzi na terenie zakładów, a także wymagają błyskawicznego testowania laboratoryjnego każdego martwego lub osłabionego osobnika.

Wirus zagraża Polsce?

Sytuacja epidemiczna rozszerzyła swój zasięg poza granice Niemiec, przestając mieć wyłącznie charakter lokalny. Według europejskich biuletynów epidemiologicznych choroba Newcastle rozprzestrzenia się obecnie w Polsce, Czechach oraz na Słowacji. Od początku 2025 roku krajowe inspekcje i Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (WOAH) potwierdziły przeszło 40 ognisk wirusa.

Infekcje w Polsce skupiają się w pięciu województwach: podlaskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim. W 2025 roku zarejestrowano łącznie 58 przypadków wystąpienia zarazy w kraju, co zaatakowało populację blisko 6 milionów ptaków, głównie brojlerów. Brytyjski nadzór weterynaryjny ocenia Polskę jako jedno z najbardziej poszkodowanych państw w Europie, a prawdopodobieństwo dalszej ekspansji wirusa określono jako „średnie do wysokiego”.

Objawy Newcastle u drobiu

Wirusowe schorzenie Newcastle (NDV) charakteryzuje się ogromną zakaźnością, co sprawiło, że jest powszechnie nazywane atypową ptasią grypą. Zaatakowane stada wykazują bardzo drastyczne objawy kliniczne, które szybko postępują. Do obserwowanych symptomów należą nienaturalne wykręcenie szyi i poważne duszności u ptaków.

Dodatkowo, chore osobniki cierpią na drastyczny spadek nieśności oraz ostre biegunki, co prowadzi do masowych upadków ptaków w krótkim czasie. Patogen potrafi bez problemu zainfekować każdy gatunek ptaków, włączając w to również zwierzęta ozdobne oraz okazy żyjące w ogrodach zoologicznych. Przeniesienie zarazy na człowieka jest rzadkością i najczęściej kończy się łagodnym zapaleniem spojówek, choć u osób z osłabioną odpornością odnotowano cięższe powikłania.

Co napędza rozwój ognisk?

Specjaliści z zakresu weterynarii wskazują na kilka kluczowych czynników, które napędzają obecną falę infekcji wirusem NDV w Europie. Głównym z nich jest ekstremalny poziom zaraźliwości samego wirusa, co sprzyja jego szybkiemu rozprzestrzenianiu. Istotne jest także ogromne zagęszczenie zakładów drobiarskich w naszej części Europy, co ułatwia przenoszenie patogenu między hodowlami.

Dodatkowo, intensywny transport zwierząt oraz produktów odzwierzęcych przyczynia się do dalszej ekspansji wirusa na nowe obszary. Rozwój choroby w małych hodowlach, które są trudne do pełnego monitorowania, również stanowi wyzwanie. Niemiecki instytut badawczy FLI uspokaja jednak, że w przeciwieństwie do klasycznej ptasiej grypy, wirus NDV nie wywołuje obecnie masowych zakażeń wśród dzikich ptaków.

Szczepienia nie chronią w pełni

W Polsce, podobnie jak w Niemczech, obowiązują regulacje sanitarne nakładające na hodowców wymóg obowiązkowego szczepienia kur i indyków przeciwko NDV. Ten zapis uwzględnia nawet niewielkie, przydomowe gospodarstwa, mające na celu zapewnienie profilaktyki. Mimo wdrożenia odpowiednich działań ochronnych, patogen nieustannie atakuje nowe terytoria.

Z powodu gwałtownie rosnącego ryzyka epidemicznego lokalne władze reagują, powołując specjalne sztaby kryzysowe w najbardziej poszkodowanych powiatach. Sytuacja ta wskazuje, że choć szczepienia są kluczowe, nie zapewniają one pełnej ochrony przed rozprzestrzenianiem się wirusa, co wymaga dodatkowych środków zapobiegawczych i szybkiej reakcji.

Wzrost cen mięsa i jaj?

Analitycy rynku rolno-spożywczego ostrzegają przed możliwymi radykalnymi scenariuszami rynkowymi, jeśli problem choroby Newcastle będzie dalej eskalował. Wśród przewidywanych konsekwencji wymienia się kolejne prewencyjne likwidacje wielkich stad drobiu, co bezpośrednio wpłynie na podaż. Spodziewane są również rygorystyczne blokady w transporcie zwierząt, co ograniczy dostępność produktów na rynku.

Najbardziej odczuwalną konsekwencją dla konsumentów mogą być drastyczne podwyżki cen mięsa oraz jaj na półkach sklepowych. Służby weterynaryjne zmuszone będą do maksymalnego zaostrzenia standardów bioasekuracji, co wiąże się z dodatkowymi kosztami dla producentów. Kryzys drobiarski może mieć znaczący wpływ na stabilność cen żywności.

Europejski kryzys drobiarski

Choroba Newcastle wybudziła się po równych 30 latach uśpienia i obecnie uderza z potężną siłą w sektor drobiarski całej Europy. Niemiecki rynek już teraz liczy ogromne strat finansowe spowodowane koniecznością likwidacji stad. Polska, ze swoimi licznymi ogniskami zakażeń, mierzy się z najpoważniejszym kryzysem drobiarskim od kilku dekad.

Sytuacja wymaga skoordynowanych działań na poziomie międzynarodowym, aby powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się wirusa. Cała Europa stoi przed wyzwaniem utrzymania stabilności produkcji drobiu oraz zminimalizowania ekonomicznych i społecznych skutków epidemii.

