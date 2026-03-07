Zaginięcie 42-latka we Władysławowie. Jakie okoliczności odkryto w porcie?

Zaginięcie w styczniowy wieczór

Mieszkaniec powiatu puckiego, 42-letni mężczyzna, zaginął w enigmatyczny sposób 26 stycznia, około godziny 20:00. Jego plan był prosty: udać się do portu rybackiego we Władysławowie, aby przygotować kuter do porannego rejsu. Niestety, już nigdy nie powrócił do domu, a zaniepokojona rodzina, po upływie kilku godzin, zgłosiła jego zaginięcie na policję.

Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli intensywne poszukiwania, mając na uwadze niezwykle trudne warunki panujące tego wieczoru. Mróz, wszechobecne oblodzenie i silny wiatr sprawiły, że śledczy od początku brali pod uwagę ryzyko nieszczęśliwego wypadku, w którym mężczyzna mógł wpaść do lodowatej wody w pobliżu zacumowanego kutra.

Szeroko zakrojona akcja służb

Sprawa zaginięcia 42-latka szybko przerodziła się w zakrojoną na szeroką skalę akcję poszukiwawczą, która zaangażowała szereg służb ratunkowych. Policjanci, strażacy oraz inne jednostki przeszukiwali teren zarówno na lądzie, jak i na wodzie, wykorzystując wszelkie dostępne środki. Na miejsce skierowano policyjnego psa patrolowo-tropiącego, drony do monitoringu z powietrza oraz specjalistyczne łodzie ratownicze.

W poszukiwania włączyła się także specjalistyczna grupa sonarowa Państwowej Straży Pożarnej, która miała za zadanie przeszukać dno portu. Mimo ogromnego zaangażowania i wykorzystania nowoczesnego sprzętu, przez ponad miesiąc nie udało się natrafić na żaden konkretny ślad zaginionego, co potęgowało frustrację i niepewność bliskich.

Makabryczne odkrycie w porcie

Przełom w trwających tygodniami poszukiwaniach nastąpił niespodziewanie 5 marca, tuż przed godziną 17:00. To właśnie wtedy służby otrzymały zgłoszenie o ujawnieniu zwłok w porcie rybackim we Władysławowie. Na miejsce natychmiast skierowano patrole policji, jednostki straży pożarnej oraz techników kryminalistyki, aby zabezpieczyć miejsce zdarzenia i rozpocząć szczegółowe czynności.

„Czynności procesowe prowadzone były pod nadzorem prokuratora, z udziałem wszystkich służb pracujących na miejscu”

Jak informuje pucka policja, pod nadzorem prokuratora, strażacy wspólnie z ratownikami wyłowili ciało i przetransportowali je bezpiecznie na nabrzeże. Po wstępnych oględzinach, które odbyły się na miejscu, potwierdzono tożsamość zaginionego 42-latka, kończąc tym samym długotrwałe i pełne niepokoju poszukiwania.

Co doprowadziło do tragedii?

Zwłoki zabezpieczono do dalszych badań, które mają kluczowe znaczenie dla ustalenia dokładnego przebiegu tragicznych wydarzeń i przyczyny śmierci. Policja podkreśla, że na obecnym etapie śledztwa nic nie wskazuje na udział osób trzecich, co jest istotną informacją w kontekście prowadzonego postępowania. To zawsze jest priorytetem, aby wykluczyć przestępstwo.

Najbardziej prawdopodobną hipotezą, nad którą koncentrują się śledczy, jest nieszczęśliwy wypadek spowodowany fatalnymi warunkami pogodowymi. Oblodzenie i silny wiatr mogły przyczynić się do utraty równowagi przez mężczyznę i jego upadku do wody, co z uwagi na niskie temperatury miało tragiczne konsekwencje.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.