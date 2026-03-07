Zaginięcie 42-latka we Władysławowie. Jakie okoliczności odkryto w porcie?

Redakcja Informacyjna AI
2026-03-07 16:57

Tragiczny finał długotrwałych poszukiwań mieszkańca powiatu puckiego wstrząsnął lokalną społecznością. Mężczyzna, który zaginął pod koniec stycznia, został odnaleziony martwy w porcie rybackim we Władysławowie. To smutne zakończenie trwającej ponad miesiąc akcji, która angażowała liczne służby, budząc nadzieję na szczęśliwe rozwiązanie zagadki jego niespodziewanego zniknięcia. Teraz śledczy badają szczegóły tej bolesnej historii.

Zaginięcie w styczniowy wieczór

Mieszkaniec powiatu puckiego, 42-letni mężczyzna, zaginął w enigmatyczny sposób 26 stycznia, około godziny 20:00. Jego plan był prosty: udać się do portu rybackiego we Władysławowie, aby przygotować kuter do porannego rejsu. Niestety, już nigdy nie powrócił do domu, a zaniepokojona rodzina, po upływie kilku godzin, zgłosiła jego zaginięcie na policję.

Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli intensywne poszukiwania, mając na uwadze niezwykle trudne warunki panujące tego wieczoru. Mróz, wszechobecne oblodzenie i silny wiatr sprawiły, że śledczy od początku brali pod uwagę ryzyko nieszczęśliwego wypadku, w którym mężczyzna mógł wpaść do lodowatej wody w pobliżu zacumowanego kutra.

Szeroko zakrojona akcja służb

Sprawa zaginięcia 42-latka szybko przerodziła się w zakrojoną na szeroką skalę akcję poszukiwawczą, która zaangażowała szereg służb ratunkowych. Policjanci, strażacy oraz inne jednostki przeszukiwali teren zarówno na lądzie, jak i na wodzie, wykorzystując wszelkie dostępne środki. Na miejsce skierowano policyjnego psa patrolowo-tropiącego, drony do monitoringu z powietrza oraz specjalistyczne łodzie ratownicze.

W poszukiwania włączyła się także specjalistyczna grupa sonarowa Państwowej Straży Pożarnej, która miała za zadanie przeszukać dno portu. Mimo ogromnego zaangażowania i wykorzystania nowoczesnego sprzętu, przez ponad miesiąc nie udało się natrafić na żaden konkretny ślad zaginionego, co potęgowało frustrację i niepewność bliskich.

Makabryczne odkrycie w porcie

Przełom w trwających tygodniami poszukiwaniach nastąpił niespodziewanie 5 marca, tuż przed godziną 17:00. To właśnie wtedy służby otrzymały zgłoszenie o ujawnieniu zwłok w porcie rybackim we Władysławowie. Na miejsce natychmiast skierowano patrole policji, jednostki straży pożarnej oraz techników kryminalistyki, aby zabezpieczyć miejsce zdarzenia i rozpocząć szczegółowe czynności.

„Czynności procesowe prowadzone były pod nadzorem prokuratora, z udziałem wszystkich służb pracujących na miejscu”

Jak informuje pucka policja, pod nadzorem prokuratora, strażacy wspólnie z ratownikami wyłowili ciało i przetransportowali je bezpiecznie na nabrzeże. Po wstępnych oględzinach, które odbyły się na miejscu, potwierdzono tożsamość zaginionego 42-latka, kończąc tym samym długotrwałe i pełne niepokoju poszukiwania.

Co doprowadziło do tragedii?

Zwłoki zabezpieczono do dalszych badań, które mają kluczowe znaczenie dla ustalenia dokładnego przebiegu tragicznych wydarzeń i przyczyny śmierci. Policja podkreśla, że na obecnym etapie śledztwa nic nie wskazuje na udział osób trzecich, co jest istotną informacją w kontekście prowadzonego postępowania. To zawsze jest priorytetem, aby wykluczyć przestępstwo.

Najbardziej prawdopodobną hipotezą, nad którą koncentrują się śledczy, jest nieszczęśliwy wypadek spowodowany fatalnymi warunkami pogodowymi. Oblodzenie i silny wiatr mogły przyczynić się do utraty równowagi przez mężczyznę i jego upadku do wody, co z uwagi na niskie temperatury miało tragiczne konsekwencje.

