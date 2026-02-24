Cztery lata inwazji Rosji. Jak „Super Express” relacjonował te wstrząsające wydarzenia?

Agresja Rosji zaczęła wojnę

Pamiętna noc z 23 na 24 lutego 2022 roku stała się symboliczną cezurą dla Europy. Władimir Putin, prezydent Rosji, w swoim telewizyjnym orędziu oznajmił światu o rozpoczęciu „specjalnej operacji wojskowej” w Donbasie, co było eufemizmem dla brutalnej, niesprowokowanej inwazji na Ukrainę. Ledwie kilka godzin później, tuż po godzinie czwartej nad ranem, pierwsze wybuchy w Kramatorsku, Odessie i Kijowie rozdarły ciszę, zwiastując tragedię, której rozmiarów nikt jeszcze nie był w stanie w pełni pojąć. To był moment, który na zawsze zmienił geopolityczny krajobraz kontynentu.

Oświadczenie Putina, pełne retoryki o „denazyfikacji” i „demilitaryzacji”, było jedynie zasłoną dymną dla imperialnych ambicji Kremla. W tym czasie, gdy Ukraina stała się celem barbarzyńskich ataków, światowi liderzy, w tym prezydent Polski Andrzej Duda, natychmiast potępili agresję, wzywając do solidarności z narodem ukraińskim. Reakcja międzynarodowej społeczności była szybka i jednoznaczna, choć realne działania miały dopiero nadejść, a z nimi nadzieja na powstrzymanie krwawego konfliktu.

"Zdecydowałem się przeprowadzić specjalną operację wojskową. Rosja nie może istnieć z ciągłym zagrożeniem z terenu Ukrainy. Wy i ja zostaliśmy bez wyjścia - możemy bronić swoich ludzi tylko w taki sposób. W związku z tym podjąłem decyzję o przeprowadzeniu specjalnej operacji wojskowej. Jej celem jest obrona ludzi, którzy w ciągu ośmiu lat byli ofiarą prześladowań, ludobójstwa ze strony reżimu kijowskiego. W tym celu będziemy dążyć do demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy. Do tych, którzy rozważaliby interwencję z zewnątrz - jeśli to zrobią, spotkają was konsekwencje gorsze niż cokolwiek w waszej historii" - tak brzmiało przemówienie Władimira Putina, wygłoszone 24 lutego 2022 roku.

Polska solidarna z Ukrainą

W obliczu bezprecedensowej agresji, Polska, jako bezpośredni sąsiad Ukrainy, szybko stała się ostoją dla uciekających przed wojną. Prezydent Andrzej Duda, w swoim orędziu do narodu, jasno określił stanowisko Polski, podkreślając historyczne doświadczenia i wspólną walkę o wolność. Jego słowa, że „Bronią wolności nas wszystkich, Europejczyków, mogą liczyć na nas”, były wyraźnym sygnałem wsparcia i zapowiedzią konkretnych działań. To właśnie w tych trudnych momentach ujawniła się prawdziwa solidarność.

Od pierwszych godzin wojny, polskie granice otworzyły się dla milionów ukraińskich uchodźców, a pomoc humanitarna ruszyła na niespotykaną skalę. Kolejne kraje europejskie również dołączyły do potępienia agresji, deklarując wsparcie militarne i finansowe, jednak to właśnie Polska wzięła na siebie ciężar pierwszego uderzenia. Niezwykła mobilizacja społeczeństwa i władz pokazała światu, jak ważna jest jedność w obliczu zagrożenia ze Wschodu, przypominając o lekcjach historii.

"Dziś nad ranem wojska rosyjskie zaczęły zbrojną agresję przeciw naszemu sąsiadowi, Ukrainie. Nikt nie zna tego lepiej od nas Polaków. Bronią wolności nas wszystkich, Europejczyków, mogą liczyć na nas. Jako Polska byliśmy, jesteśmy i będziemy solidarni z ukraińskim narodem. W tych niezwykle trudnych dniach nie możemy dać się podzielić. Tylko razem możemy skutecznie przeciwstawić się złu" - mówił ówczesny polski prezydent Andrzej Duda.

Media na pierwszej linii frontu

W tych dramatycznych dniach polskie media, a szczególnie „Super Express”, stały się kronikarzami historycznych wydarzeń, relacjonując z pierwszej ręki okrucieństwo rosyjskiej agresji. Całodobowe relacje na żywo, publikowanie wstrząsających zdjęć z objętej wojną Ukrainy oraz opisywanie horroru dotykającego niewinnych ludzi, były nie tylko aktem dziennikarstwa, ale też świadectwem empatii i sprzeciwu. Każda okładka, każda strona gazety niosła ze sobą ciężar niewyobrażalnej tragedii.

Perspektywa czterech lat, które minęły od tamtych wydarzeń, pozwala nam z dystansu spojrzeć na początek rosyjskiej inwazji i zrozumieć, jak głęboko te dni zapisały się w zbiorowej pamięci. Relacje prasowe z lutego 2022 roku to nie tylko sucha informacja, ale przede wszystkim wstrząsające świadectwo ludzkich dramatów i heroizmu obrońców. Świat, choć na chwilę zatrzymany w szoku, musiał szybko odnaleźć drogę do działania, a media, takie jak "Super Express", odegrały kluczową rolę w budzeniu świadomości.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.