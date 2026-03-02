Dramat strusia Zenka. Sąd wydał zaskakujący wyrok?

Potworny los strusia Zenka

Historia strusia Zenka, mieszkańca „Traperskiej osady” pod Poznaniem, to brutalne przypomnienie o mrocznej stronie ludzkiej natury. Zwierzę, będące „oczkiem w głowie” właścicieli agroturystyki, zostało porwane i bestialsko skatowane, co wstrząsnęło nie tylko lokalną społecznością, ale i całą Polską. To zdarzenie rzuca cień na podejście do ochrony praw zwierząt w naszym kraju.

Tragedia rozegrała się w nocy z 10 na 11 stycznia 2025 roku, kiedy to intruz przeciął płot zagrody, wywabił ptaka, a następnie dopuścił się niewyobrażalnych aktów przemocy. Struś Zenek, choć zdołał wrócić do zagrody, był w stanie katastrofalnym – zakrwawiony i poturbowany, jakby przeżył prawdziwe tortury, co ostatecznie doprowadziło do jego śmierci mimo usilnych prób ratowania życia.

Kim jest sprawca okrucieństwa?

Szybkie działania policji doprowadziły do zidentyfikowania Łukasza Sz. jako głównego sprawcy tego ohydnego czynu. Mężczyzna, wraz ze swoimi kompanami, zakradł się na teren agroturystyki, by dokonać aktów, które trudno nazwać inaczej niż zwyrodniałymi. Mecenas Katarzyna Topczewska, oskarżycielka posiłkowa, ujawniła w sądzie, że Łukasz Sz. miał nawet zamiar zgwałcić strusia.

Co więcej, zeznania i dowody wskazały, że zanim doszło do śmierci strusia Zenka, zwierzę było brutalnie bite kijem, co spowodowało zmiażdżenie przełyku oraz rozległe obrażenia głowy i skrzydeł, także po oczach. Oskarżony próbował się bronić, twierdząc, że był pod wpływem alkoholu i narkotyków, co miało usprawiedliwić jego amnezję co do przebiegu zdarzenia.

"Zbezczeszczę go i zeżrę" - pisał w sms oskarżony do swoich kolegów.

Jakie były obrażenia Zenka?

Obrażenia, jakich doznał struś Zenek, były przerażające i świadczyły o bezprecedensowej brutalności sprawcy. Weterynarz, który badał martwego ptaka, stwierdził między innymi połamane skrzydła, liczne obrażenia głowy, a także wyraźne ślady bicia kijem, nawet po oczach, co wskazywało na celowe zadawanie bólu.

Jarosław Tylkowski, właściciel „Traperskiej Osady”, nie krył swojego szoku i rozpaczy po znalezieniu Zenka w tak opłakanym stanie. Widok zakrwawionego i pobitego ptaka załamał go, ukazując skalę cierpienia, jakiego doświadczyło zwierzę z rąk oprawcy.

"Poziom demoralizacji oskarżonego jest bardzo wysoki" - oceniła mecenas Katarzyna Topczewska.

Wyrok sądu dla Łukasza Sz.

Proces sądowy ujawnił, że Łukasz Sz. miał na swoim koncie znacznie więcej niż tylko okrutne potraktowanie strusia Zenka. Mężczyzna odpowiadał również za handel narkotykami, udostępnianie ich nieletnim oraz groźby karalne, co znacząco wpłynęło na ocenę jego charakteru przez wymiar sprawiedliwości. Lista jego przewinień maluje obraz osoby głęboko zdemoralizowanej.

Sąd skazał Łukasza Sz. na 4 lata więzienia za samo znęcanie się nad Zenkiem, dorzucając do tego 15-letni zakaz posiadania zwierząt oraz nawiązki finansowe na schronisko (5 tys. zł) i dla właściciela (20 tys. zł). Łączna kara za wszystkie przestępstwa wyniosła 7 lat pozbawienia wolności, choć wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.