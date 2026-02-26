Dramat w walentynki. Jak niesamowity splot zdarzeń uratował dłoń górala?

Walentynkowy dramat w górach

Dzień zakochanych 2020 roku na długo pozostanie w pamięci pana Wojciecha Różyckiego ze Szczawnicy. To właśnie 14 lutego, około godziny 16, doszło do dramatycznego zdarzenia, które na zawsze mogło zmienić jego życie. Mężczyzna, wraz z kolegą, zajmował się cięciem drewna przy użyciu piły tarczowej, gdy nagle stracił równowagę. Niefortunny poślizg spowodował, że narzędzie zamiast kawałka drewna, obcięło mu dłoń.

Sytuacja była koszmarna, a przerażenie towarzyszyło każdemu momentowi. Na szczęście obecność kolegi okazała się kluczowa dla dalszego biegu wydarzeń. Choć widok był wstrząsający, to właśnie jego trzeźwa ocena sytuacji i szybkie działanie pozwoliły na zabezpieczenie odciętej kończyny, co później okazało się decydujące dla szans na jej replantację. To przykład na to, jak błyskawiczna reakcja w obliczu tragedii może zaważyć na losach człowieka.

"Rżnąłem sobie drzewo, poślizgnąłem się i zamiast drzewa uciąłem sobie rękę. Nawet nie bolało, obok był kolega. On wyglądał na bardziej przerażonego! Wiedział jednak, jak zabezpieczyć tę odciętą dłoń. Podniósł ją z ziemi i położył na stole. Zadzwonił po pomoc, potem z tą odciętą ręką poleciał do domu, wziął worek, potem drugi, nalał wody i zabezpieczył ją" − opowiada góral.

Wyścig z czasem GOPR w akcji

Po dramatycznym wypadku rozpoczął się prawdziwy wyścig z czasem. Ze względu na położenie miejsca zamieszkania pana Wojciecha, do którego tradycyjna karetka nie ma możliwości dojazdu, z pomocą ruszyły służby GOPR-u. Ratownicy górscy, doskonale znający teren i przygotowani na trudne warunki, szybko dotarli do poszkodowanego i zabezpieczyli go do transportu. Ich sprawna interwencja była pierwszym z wielu ogniw w łańcuchu zdarzeń, które prowadziły do ocalenia dłoni.

Mężczyzna został przetransportowany do najbliższego szpitala w Nowym Targu, gdzie nadzieja na pełne odzyskanie zdrowia zderzyła się z brutalną rzeczywistością. Okazało się, że w placówce brakowało specjalistów zdolnych do przeprowadzenia skomplikowanej operacji replantacji kończyny. To sytuacja, która niestety nie jest odosobniona w polskim systemie opieki zdrowotnej, często stawiając pacjentów w obliczu dramatycznych wyborów.

"Tam mi powiedzieli, że nie mają specjalisty z takimi umiejętnościami, który potrafiłby mi przyszyć rękę. Zaproponowali, że zrobią mi kikuta. Pomyślałem wtedy jak ja będę żyć bez ręki" − mówi pan Wojciech w rozmowie z „Super Expressem”.

Kto płaci za ratowanie kończyn?

Słowa pana Wojciecha o braku specjalistów w Nowym Targu to echo szerszego problemu systemowego. Jak się okazało, tego konkretnego dnia żaden szpital w Polsce nie pełnił dyżuru replantacyjnego, co jest kuriozalną sytuacją w obliczu tak zaawansowanej medycyny. Choć Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje same zabiegi replantacji, to już zapewnienie stałej gotowości zespołu specjalistów to inna kwestia, co mocno skrytykował Artur Asztabski, prezes Szpitala Wojewódzkiego im. L. Rydygiera w Krakowie.

To właśnie kwestia dyżurów i ich finansowania jest kamieniem obrazy, który uniemożliwia wielu pacjentom szybką i efektywną pomoc w krytycznych momentach. W przypadku pana Wojciecha, brak odpowiednich procedur mógł skutkować trwałym kalectwem, pokazując jednocześnie luki w organizacji systemu. Ta historia z walentynek to gorzka pigułka do przełknięcia dla wszystkich odpowiedzialnych za zdrowie publiczne, wymagająca głębszych refleksji nad optymalizacją opieki.

Czy replantacja dłoni jest zawsze możliwa?

Gdy wydawało się, że wszystkie drzwi są zamknięte, a nadzieja na odzyskanie dłoni niknie, los uśmiechnął się do pana Wojciecha. W tej dramatycznej historii pojawił się promyk nadziei w osobie dr Anny Chrapusty ze Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Ta niezwykła specjalistka od replantacji kończyn, dowiedziawszy się o sytuacji, postanowiła poświęcić swój wolny czas i przyjechać do szpitala, aby ratować dłoń górala. Jej natychmiastowa decyzja i profesjonalizm zapoczątkowały pomyślny ciąg zdarzeń.

Dr Chrapusta błyskawicznie zebrała cały niezbędny zespół, gotowy do przeprowadzenia skomplikowanej operacji. To właśnie takie momenty pokazują, jak kluczową rolę w medycynie odgrywa ludzkie zaangażowanie i poświęcenie, wykraczające poza standardowe obowiązki. Bez jej interwencji, historia pana Wojciecha mogłaby mieć zupełnie inny, tragiczny finał. Cała sytuacja to dowód na to, że nawet w najbardziej beznadziejnych przypadkach, zawsze jest szansa na ratunek, jeśli tylko znajdzie się odpowiednia osoba we właściwym miejscu.

Kluczowe czynniki sukcesu replantacji

Sukces operacji replantacji, takiej jak ta, którą przeszła dłoń pana Wojciecha, zależy od wielu złożonych czynników, które muszą ze sobą idealnie współgrać. Dr hab. n. med Anna Chrapusta, chirurg, która dokonała tego medycznego cudu, podkreśla, że kluczowe jest prawidłowe zabezpieczenie odciętej kończyny od samego momentu amputacji. To właśnie szybkie i właściwe działanie kolegi górala miało fundamentalne znaczenie dla utrzymania żywotności dłoni podczas transportu.

Ponadto, równie ważne jest odpowiednie zaopatrzenie odciętej części na czas przewozu z lokalnego SOR-u do specjalistycznego ośrodka replantacyjnego. Dopiero, gdy wszystkie te etapy zostaną spełnione, można mówić o realnej możliwości przeprowadzenia samego zabiegu. Ta precyzyjna logistyka i koordynacja działań to podstawa, bez której nawet najlepszy chirurg byłby bezsilny. Szczęśliwie, w tym przypadku wszystkie elementy układanki zagrały perfekcyjnie, dając panu Wojciechowi szansę na powrót do sprawności.

Operacja marzeń i powrót do zdrowia

Dzięki determinacji dr Chrapusty i sprawnej koordynacji, Wojciech Różycki został niezwłocznie przetransportowany karetką z Nowego Targu do Krakowa. Niespełna sześć godzin po niefortunnym wypadku, o godzinie 22, leżał już na stole operacyjnym, gotowy do zabiegu. Operacja, która trwała aż sześć i pół godziny, była niezwykle skomplikowana i wymagała niezwykłej precyzji oraz doświadczenia całego zespołu chirurgicznego, który przez cały czas walczył o przywrócenie funkcji dłoni.

Dziś, zaledwie kilkanaście dni po dramatycznym wydarzeniu, pan Wojciech może już poruszać palcami, co jest dowodem na niezwykły sukces replantacji. To symboliczny powrót do normalności i ogromna nadzieja na pełne odzyskanie sprawności. Co więcej, jak poinformowano, już w piątek, 27 lutego, góral miał opuścić szpital i wrócić do domu, co jest niewiarygodnie szybkim tempem rekonwalescencji po tak poważnym urazie. Ta historia to prawdziwy hymn na cześć medycyny i ludzkiego heroizmu.

