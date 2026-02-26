Manul Bożenka zaginęła z poznańskiego zoo. Czy to celowa kradzież?

Tajemnicze zniknięcie manula Bożenki z wybiegu

Poznański ogród zoologiczny poinformował o zaginięciu jednookiej samicy manula o imieniu Bożenka. Zdarzenie miało miejsce w nocy z 23 na 24 lutego bieżącego roku, w godzinach od 18:00 do 7:00 rano. Pracownicy zoo kategorycznie wykluczają samodzielną ucieczkę zwierzęcia z zabezpieczonego wybiegu.

Według oświadczenia opublikowanego przez zoo w mediach społecznościowych, manul Bożenka została celowo wypuszczona przez nieznanego sprawcę. W związku z poważnymi podejrzeniami o próbę kradzieży zwierzęcia, sprawa została niezwłocznie zgłoszona odpowiednim służbom. Zaginięcie Bożenki wywołało szeroki odzew w całym kraju.

"Sprawę zgłosiliśmy na policję" - powiedział Super Expressowi Remigiusz Koziński, Kierownik Działu Nowego Zoo i Edukacji.

Jak przebiegają poszukiwania manula?

Obecnie pracownicy poznańskiego zoo nie posiadają żadnych informacji na temat aktualnego miejsca pobytu manula Bożenki. Istnieje obawa, że zwierzę mogło uciec porywaczowi i obecnie błąka się po okolicy, być może poszukując schronienia. Bożenka wyróżnia się bardzo charakterystyczną cechą – brakiem jednego oka, które straciła w młodości.

Manule to dzikie koty charakteryzujące się bardzo gęstym futrem, dzięki któremu doskonale radzą sobie w niskich temperaturach, nawet w warunkach zimowych. Są z natury bardzo płochliwe i aktywnie unikają kontaktu z ludźmi, co znacząco utrudnia ich odnalezienie. Zoo zaapelowało do mieszkańców o zachowanie szczególnej czujności i zwracanie uwagi na wszelkie nietypowe obserwacje.

Co zrobić, gdy zauważysz Bożenkę?

W przypadku zauważenia manula Bożenki, pracownicy ogrodu zoologicznego stanowczo odradzają zbliżanie się do zwierzęcia, ze względu na jego dziką naturę i płochliwość. Zamiast tego, należy natychmiast powiadomić odpowiednie służby, aby mogły podjąć profesjonalne działania. Kontaktować się można bezpośrednio z poznańskim zoo pod numerem telefonu +48 663 110 436 lub ze Strażą Miejską, dzwoniąc pod numer alarmowy 986.

Wcześniej, jesienią 2020 roku, z tego samego poznańskiego zoo uciekł Ferdynand, który jest bratem Bożenki. Wówczas zwierzę samo utworzyło szczelinę w ogrodzeniu wybiegu, co pozwoliło mu na ucieczkę. Został odnaleziony po kilkudniowych poszukiwaniach w pobliżu ogrodu. Tym razem okoliczności zaginięcia są jednak zupełnie inne i wskazują na celową ingerencję z zewnątrz.

