Fatalny wypadek na Wisłostradzie. Co doprowadziło do śmierci ojca i syna?

Czołowe zderzenie na Wisłostradzie

Dnia 10 lipca 2025 roku na Wybrzeżu Gdyńskim w Warszawie rozegrała się tragedia drogowa. Kierujący Oplem Vectra Dawid F. wjechał na przeciwległy pas ruchu, jadąc pod prąd z prędkością 108 km/h. Pojazd czołowo zderzył się z motocyklem Yamaha, którym podróżował 45-letni Norbert L. oraz jego 13-letni syn Wojtek. Rodzina wracała z meczu Legii, gdy doszło do tragicznego wypadku.

Obie ofiary wypadku zostały wyrzucone z motocykla na skutek silnego uderzenia. Ranni byli reanimowani na miejscu zdarzenia przez służby ratunkowe. 13-letni Wojtek został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, zaś jego ojciec karetką. Niestety, pomimo wysiłków lekarzy, ojciec i syn zmarli w szpitalu dzień po wypadku.

Ucieczka sprawców po wypadku

Po tragicznym zderzeniu kierowca Opla, Dawid F., oraz pasażer Mariusz P. natychmiast uciekli z miejsca zdarzenia. Mężczyźni nie udzielili żadnej pomocy rannym, pozostawiając ich na pewną śmierć. Ich zachowanie spotkało się z natychmiastową reakcją stołecznej policji, która rozpoczęła intensywne poszukiwania sprawców. Ogromne zaangażowanie funkcjonariuszy doprowadziło do szybkiego zatrzymania.

Stołeczni policjanci, wykorzystując dostępne siły i środki, zdołali zlokalizować i zatrzymać Dawida F. i Mariusza P. już 11 lipca, dzień po tragedii na Wisłostradzie. Ujęcie sprawców pozwoliło na kontynuowanie śledztwa w sprawie śmiertelnego wypadku. Fakt, że sprawcy zbiegli, stał się kluczowym elementem w toczącym się postępowaniu prokuratorskim i sądowym.

Akt oskarżenia przeciwko Dawidowi F.

W związku z wypadkiem Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia. Główny zarzut dla Dawida F. dotyczy umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Jak wyjaśnił prok. Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, kierując Oplem Vectra z prędkością 108 km/h, zjechał on na przeciwległy pas i jadąc pod prąd, czołowo zderzył się z motocyklem, po czym zbiegł.

Dodatkowo Dawid F. został oskarżony o kierowanie pojazdem mimo nałożonego na niego sądowego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, który obowiązywał przez trzy lata. Oskarżony przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia, które potwierdziły zgromadzony materiał dowodowy. Wyjaśnił, że uciekł z miejsca zdarzenia, ponieważ spanikował i bał się konsekwencji związanych z obowiązującym zakazem prowadzenia pojazdów.

"Oskarżony Dawid F. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia korespondujące ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Wyjaśnił, że po zderzeniu zatrzymał pojazd i uciekł, gdyż spanikował i bał się konsekwencji, miał bowiem świadomość obowiązującego go zakazu prowadzenia pojazdów. Po ucieczce z miejsca zdarzenia wsiadł do taksówki i wrócił do hostelu. W trakcie drogi powrotnej na stacji benzynowej zakupił alkohol, który wypił w taksówce i w pokoju, który wynajmował" - przekazał prok. Skiba.

Mariusz P. oskarżony. Dlaczego?

Mariusz P., pasażer Opla, również został objęty aktem oskarżenia. Zarzuca mu się nieudzielenie pomocy 45-latkowi i jego synowi po wypadku. Prokuratura podkreśla, że Mariusz P. mógł udzielić pomocy ofiarom, nie narażając siebie ani nikogo innego na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, jednak złożył w tej sprawie wyjaśnienia. Jego zeznania będą kluczowe w procesie.

Dodatkowe informacje ujawnione przez prok. Skibę wskazują, że obaj oskarżeni byli wcześniej karani. Dawid F. miał już na koncie wyroki za jazdę pod wpływem alkoholu, co podkreśla jego wcześniejsze problemy z prawem drogowym. Mariusz P. był wcześniej karany za przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece. Co więcej, w momencie zatrzymania był poszukiwany listem gończym, co świadczy o jego skomplikowanej sytuacji prawnej.

"obydwaj mężczyźni byli już wcześniej karani! Dawid F. za jazdę pod wpływem alkoholu, a Mariusz P. za przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece. Co więcej, do czasu zatrzymania mężczyzna był poszukiwany listem gończym!" - poinformował prok. Skiba.

Areszt tymczasowy dla sprawców

Prokuratura zastosowała wobec Dawida F. i Mariusza P. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Decyzja ta ma na celu zapewnienie prawidłowego toku postępowania sądowego oraz zapobieganie mataczeniu. Obaj mężczyźni pozostają w areszcie do czasu rozprawy, która rozstrzygnie o ich winie i wymiarze kary. Ich przeszłość kryminalna oraz próba ucieczki z miejsca zdarzenia były czynnikami wpływającymi na decyzję o areszcie.

Sprawa ta budzi duże emocje społeczne ze względu na tragiczny charakter zdarzenia i ucieczkę sprawców. Czynności śledcze zostały zakończone, a akt oskarżenia jest już w sądzie. Rozprawa sądowa ma ustalić szczegóły i okoliczności tragedii, a także ostatecznie osądzić Dawida F. i Mariusza P. zgodnie z obowiązującym prawem. Wyjaśnienia oskarżonych i zgromadzony materiał dowodowy będą kluczowe.

