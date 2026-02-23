Kebab w Zakopanem. Gdzie kryje się prawdziwy smak dla turystów?

Gdzie szukać dobrego kebaba w Zakopanem?

W poszukiwaniu idealnego kebaba w stolicy Tatr, turyści i mieszkańcy często kierują się rekomendacjami i ocenami online. Analiza popularnych platform, takich jak Google Maps, pozwala wyłonić miejsca, które wyróżniają się jakością składników, obsługą i unikalnym smakiem. Poniżej przedstawiamy zestawienie dziesięciu lokali w Zakopanem, które zdobyły wysokie oceny i pozytywne recenzje, stanowiąc doskonały wybór dla każdego miłośnika bliskowschodniej kuchni.

W Zakopanem znajdziemy zarówno lokale położone w samym sercu Krupówek, jak i te nieco oddalone od głównego deptaku, oferujące równie wyśmienite doznania kulinarne. Różnorodność ofert obejmuje kebaby przygotowywane z tradycyjnego mięsa z kija, kraftowe propozycje, a także opcje z kurczakiem czy wołowiną, dopasowane do indywidualnych preferencji każdego smakosza. Świeże warzywa i autorskie sosy to elementy, które najczęściej podkreślają zadowoleni klienci.

Kebab u Pajdy: Wysokie oceny

Lokal „Kebab u Pajdy” przy Jagiellońskiej 20 wyróżnia się jedną z najwyższych ocen w Zakopanem, osiągając średnią 4,8 gwiazdki w Google Maps. To miejsce jest często doceniane za świeżość składników i staranne doprawienie, co przekłada się na wysoką jakość serwowanych dań. Klienci podkreślają, że sceptycyzm przed wizytą szybko ustępuje zadowoleniu po spróbowaniu rolo z kurczakiem czy innych wariantów oferowanych w menu.

"Przyszliśmy skuszeni dobrymi opiniami, ale z nutą sceptycyzmu. Okazało się, że zupełnie niepotrzebnie. Kebab bardzo smaczny, świeże składniki czuć od pierwszego kęsa. Wzięłam rolo z kurczakiem i łagodnym sosem i był to świetny wybór. Wszystko dobrze doprawione, nic nie było przesadzone ani „na siłę”. Zdecydowanie wrócimy, żeby spróbować innych wariantów."

Kraftowe mięso i smashburgery

„Wołowiec i Kura Kebab & Smash Burger” na Krupówkach 51 to kolejna wysoko oceniana propozycja, ze średnią 4,7 gwiazdki. Specjalnością lokalu są kebaby z kraftowym mięsem oraz smashburgery, które zdobywają uznanie klientów. Miejsce charakteryzuje się bardzo miłą obsługą i przystępnymi cenami, co w połączeniu z dużymi porcjami i krótkim czasem oczekiwania czyni je atrakcyjnym wyborem.

Klienci często wskazują na świeżość przygotowywanych posiłków jako kluczowy atut tego zakopiańskiego lokalu. Duże porcje są sycące, a jednocześnie smaczne, co czyni to miejsce idealnym na szybki, ale pełnowartościowy posiłek. Lokalizacja w centrum Zakopanego na Krupówkach dodatkowo zwiększa jego dostępność dla turystów.

"Pyszne kebaby z kraftowym mięsem i smashburgery, obsługa mega miła, ceny przystępne, duże porcje i krótki czas oczekiwania na jedzenie, które jest pyszne i świeże, polecam"

Trzy lokale Hossen Kebab

Sieć Hossen Kebab posiada w Zakopanem aż trzy lokale, co świadczy o jej popularności wśród gości i mieszkańców. Punkty przy Chramcówkach 31/A, Krupówkach 77 oraz Kościeliskiej 2c utrzymują konsekwentnie wysokie oceny od 4,4 do 4,6 gwiazdki. Klienci chwalą jakość mięsa, zwłaszcza gdy jest ono serwowane prosto z kija, co gwarantuje soczystość i odpowiednie doprawienie.

Wyróżnikiem tych miejsc jest również atmosfera i podejście do klienta. Obsługa jest często opisywana jako bardzo miła i wesoła, tworząca świetny klimat, który sprzyja powrotom. Dostępność kilku lokalizacji w strategicznych punktach miasta, w tym na Krupówkach, sprawia, że Hossen Kebab jest łatwo dostępny dla szerokiego grona odbiorców szukających smacznego i szybkiego posiłku w Zakopanem.

"Po prośbie aby mięso było z kija kebab naprawde był bardzo smaczny, sosy przekładane mięsem i surówką sprawiały ze kebab nie był suchy. Bardzo miła obsługa, weseli i mili podchodzą do klienta jak do znajomego co daje świetny klimat. 5 gwiazdek. Dla właścicieli prośba aby wyrzucic bemary na mięso a jezeli mięsa nie uda sie sprzedać to lepiej wyrzucic niż dać klientowi bo stali klienci od razu się odwrócą."

"Kebab wyśmienity, jak ktoś chce zjeść poczciwą kuleczkę w dobrej cenie a nie milenialski kebab Kraft za 45zł na krupówkach hossen cdbm. Obsługa bardzo miła bardzo dobre ziomki Polecam serdecznie będę wracał."

"Bardzo polecam tego kebaba, szukałem ze znajomymi dobrego kebaba do spacerze w Tatrach, ale wszystkie wyglądały słabo, lub drogo. Nagle natknęliśmy się na Bossem Kebab i wyglądał obiecująco. Weszliśmy, sprzedawca nas ciepło przywitał, zabrakło krzeseł więc dał nam 2 metalowe beczki z zaplecza. Sam kebab był bardzo smaczny i dobry w cenie za ilość. Sprzedawca nawet dał nam colę za darmo i zrobiliśmy sobie z nim zdjęcie. Bardzo serdecznie polecam, a 5 gwiazdek to za mało żeby ocenić to jak dobrze spędziliśmy tam czas. P.S. Dostałem szalonego side questa żeby być tłumaczem gdy jakaś pani przez telefon się pruła że czeka od 3h na zamówienie od glovo i dalej nie przyszło. To było wspaniałe"

Kebab kraftowy Czarna Owca

DÖNER KEBAB KRAFT CZARNA OWCA ZAKOPANE na Krupówkach 73c to lokal, który wyróżnia się najwyższą oceną 4,9 gwiazdki spośród wszystkich wymienionych propozycji. Klienci zgodnie podkreślają doskonałą jakość mięsa, świeżość warzyw oraz wyjątkowy smak sosów, co sprawia, że jest to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc dla miłośników kebabów kraftowych. Pan, który przygotowuje dania, jest często chwalony za zaangażowanie i przemiłą obsługę.

Miejsce to zyskało reputację lokalu, gdzie każdy kebab jest tworzony z pasją i dbałością o detale, co przekłada się na niezapomniane wrażenia smakowe. Znakomita jakość składników i personalne podejście do klienta to czynniki, które przyciągają powracających gości, czyniąc „Czarną Owcę” obowiązkowym punktem na kulinarnej mapie Zakopanego. Jest to idealny przykład, jak z zaangażowaniem można stworzyć wyróżniający się punkt gastronomiczny.

"Najlepszy kebab jaki jedliśmy, mięsko bardzo dobre, warzywa świeże, a sosy coś pysznego . Pan przesympatyczny, kebaby robione z pełnym zaangażowaniem i to się ceni. Miejsce warte odwiedzenia na pewno jeszcze wrócimy"

Kebson Snack i Berlin Döner Kebap

KEBSON SNACK przy Piszczory 3 to kolejny lokal z wysoką oceną 4,7 gwiazdki, który zbiera pozytywne recenzje za bardzo dobry i smaczny kebab. Podobnie jak w innych cenionych miejscach, dużą rolę odgrywa tu obsługa, a konkretnie pan przygotowujący i serwujący jedzenie, który jest opisywany jako przesympatyczny. To sprawia, że klienci chętnie polecają to miejsce innym poszukiwaczom smaku w Zakopanem.

Berlin Döner Kebap Zakopane, zlokalizowany na Krupówkach 34B i oceniony na 4,5 gwiazdki, to z kolei pewne miejsce dla tych, którzy szukają sprawdzonych smaków. Szczególnie polecany jest ich Farm Roll z soczystą wołowiną, świeżymi warzywami i idealnie dobranymi sosami. Klienci cenią sobie tę ofertę za idealnie zbalansowaną porcję, która jest sycąca, ale nie obciążająca, co czyni ją świetnym wyborem na każdą porę dnia.

"Bardzo dobry i smaczny kebab, a pan, który go przygotowuje i serwuje jest przesympatyczny Zdecydowanie polecam!"

"Berlin Kebab to moje pewne miejsce, kiedy chcę zjeść coś naprawdę dobrego. Najbardziej polecam ich Farm Roll — wołowina jest soczysta, dobrze doprawiona, a do tego świeże warzywa, chrupiąca cebulka i idealnie dobrane sosy tworzą super balans. Porcja jest w sam raz: sycąca, ale nie przesadnie ciężka. Atmosfera luźna, obsługa zazwyczaj szybka, więc zawsze wracam tu z przyjemnością. Jeśli ktoś lubi dobrego kebaba z charakterem, zdecydowanie warto spróbować."

Odkryj smaki Góralix i Piri Piri

Góralix Wrap Kebab Zakopane przy Nowotarskiej 50, z oceną 4,8 gwiazdki, to lokal często określany jako oferujący najlepszy kebab w mieście. Mimo swojego niepozornego wyglądu, to miejsce zapewnia mnóstwo satysfakcji dzięki zaangażowaniu właściciela. Widać, że wkłada on w swój biznes całe serce, co bezpośrednio przekłada się na wysoką jakość serwowanego jedzenia i zadowolenie klientów, którzy wracają po więcej.

Piri Piri Kebab Express Zakopane, mieszczący się na Krupówkach 38a, również cieszy się dobrą reputacją, osiągając 4,6 gwiazdki. Klienci wskazują na bardzo dobry smak kebaba oraz topową lokalizację, która jest łatwo dostępna. Lokal jest również chwalony za czystość i schludność, co dodatkowo podnosi komfort spożywania posiłku. Jest to solidna propozycja dla osób ceniących sobie zarówno smak, jak i warunki w lokalu.

"Najlepszy kebab w mieście! Bez cienia wątpliwości Mały, niepozorny lokal, na pierwszy rzut oka nierzucający się w oczy, daje jednak mnóstwo satysfakcji Wszystko to za sprawą właściciela i wytwórcy tychże dobroci zarazem, który widać, że wkłada w tenże biznes całe swoje serce, co przekłada się na wysoką jakość serwowanego jedzenia oraz uśmiechy na twarzach zadowolonych klientów"

"Kebab bardzo dobry i lokalizacja topowa bardzo czysto i schludnie"

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.