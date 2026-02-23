Szymon Hołownia reaguje na publikację. Jakie są granice prywatności polityków?

Hołownia krytykuje ujawnienie zdrowia

Szymon Hołownia, pełniący funkcję marszałka Sejmu, opublikował obszerny wpis w mediach społecznościowych, będący odpowiedzią na artykuł prasowy dotyczący jego stanu zdrowia. Polityk zarzucił autorowi publikacji naruszenie prywatności, używając określenia „przemocowe wyoutowanie”. Podkreślił, że takie działanie odbyło się bez jego wiedzy, zgody i wcześniejszej rozmowy.

Reakcja Hołowni szybko stała się szerzej komentowanym głosem w debacie na temat granic prywatności oraz standardów dziennikarskich, zwłaszcza w kontekście ujawniania informacji medycznych. Marszałek Sejmu wyraźnie zaznaczył, że to on sam powinien decydować o tym, kiedy i jakie szczegóły dotyczące jego zdrowia zostaną podane do wiadomości publicznej. To fundamentalna kwestia, która wykracza poza polityczne spory.

„postanowił, bez mojej wiedzy, zgody, bez rozmowy ze mną, przemocowo mnie ‘wyoutować’ i ujawnić publicznie, na co choruję”

Prawo do decydowania o sobie

W swoim wpisie Szymon Hołownia wyraźnie zaznaczył, kto jest jedynym uprawnionym do dysponowania informacjami o stanie zdrowia. To stwierdzenie nadało ton całej jego wypowiedzi, podkreślając fundamentalne prawo do prywatności medycznej. Dla polityka to nie tylko osobista sprawa, ale i kwestia godności każdego człowieka, zmagającego się z chorobą.

Marszałek Sejmu kategorycznie stwierdził, że proces leczenia i stan zdrowia to domena samego pacjenta. Ta zasada, jak zaznaczył, powinna być nienaruszalna, nawet w przypadku osób publicznych. Wskazał, że to chory powinien decydować o momencie i formie ujawnienia takich danych.

„wyłącznym dysponentem informacji o stanie zdrowia, a także o procesie leczenia, powinien być sam chory”

Apel do mediów o szacunek

Hołownia w dalszej części swojego oświadczenia przeszedł od osobistego doświadczenia do ogólnego apelu skierowanego do środowiska medialnego. Poruszył kwestię osób chorych, które próbują odzyskać równowagę i nie powinny być poddawane publicznej ocenie wbrew swojej woli. Wskazał, że choroba wymaga szacunku i intymności.

Polityk podkreślił, że choroba nie może być traktowana jako publiczny „towar” lub materiał do publikacji bez zgody. Zwrócił uwagę na konsekwencje, jakie takie działania niosą dla osób w kryzysie zdrowotnym. To mocne przesłanie, które uderza w etyczne standardy dziennikarstwa.

„Choroba to nie towar, to sprawa intymna, delikatna, wymagająca szacunku, także w przestrzeni publicznej. To nie jest coś, co można sobie tak po prostu – z pełną świadomością konsekwencji – zabrać i wsadzić w gazetę”

Doprecyzowanie stanu zdrowia

Ważnym elementem wpisu było również doprecyzowanie informacji dotyczących jego rzeczywistego stanu zdrowia. Szymon Hołownia jednoznacznie odniósł się do krążących publicznych spekulacji. Zaprzeczył, że choruje na depresję, prostując nieprawdziwe doniesienia.

Jednocześnie marszałek Sejmu podzielił się osobistym, spokojnym komunikatem o swojej obecnej sytuacji zdrowotnej. Przyznał, że zmaga się z innymi wyzwaniami zdrowotnymi, które wymagają czasu i skupienia na powrocie do pełni sił. Ta szczera informacja dodała wpisowi wymiaru nadziei na poprawę.

„I nie, nie choruję na depresję”

„od jakiegoś czasu zmagam się z innymi wyzwaniami zdrowotnymi, które wymagają spokojnego i sumiennego powrotu do równowagi”

Interes publiczny a godność człowieka

Szymon Hołownia przewidział argument, że „opinia publiczna ma prawo wiedzieć”, i odniósł się do niego, kładąc nacisk na bezpieczeństwo i godność osób chorych. Przypomniał, że nawet życie publiczne nie odbiera nikomu podstawowego prawa do szacunku i prywatności. Podkreślił, że politycy, mimo swojej roli, są ludźmi z krwi i kości.

W końcowej części swojego apelu, Hołownia podkreślił, że słowa płynące z otoczenia mogą ranić, a nawet niszczyć. Przesunął ciężar dyskusji z politycznego sporu na znacznie ważniejsze kwestie. Apelował o empatię i odpowiedzialność za używane słowa w przestrzeni publicznej.

„wybrańcy narodu są ludźmi z krwi i kości” oraz „Tak, są. Jak wszyscy. I jak każdego słowa płynące z otoczenia mogą ich ranić. I zabijać.”

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.