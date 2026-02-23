Najlepszy kebab Katowice. Które z 10 miejsc podbiło serca smakoszy?

Gdzie zjeść najlepszy kebab w Katowicach?

Kebab to danie, które zyskało status króla szybkiej kuchni, stanowiąc popularną opcję na sycący lunch, posiłek po imprezie czy sposób na zaspokojenie nagłego głodu. Jego uniwersalność, łatwa dostępność oraz wyjątkowy smak przyczyniają się do niesłabnącej popularności wśród mieszkańców Katowic. Niezależnie od preferowanej formy – czy to klasyczny wrap, box z frytkami, czy bułka z soczystym mięsem i świeżymi warzywami – wybór odpowiedniego miejsca jest kluczowy.

Niniejsze zestawienie ma na celu ułatwienie wyboru, prezentując miejsca w Katowicach, które zdobyły uznanie zarówno mieszkańców, jak i gości miasta. Wszystkie wybrane lokale oferują nie tylko pyszne jedzenie, ale często także wyróżniają się wyjątkową atmosferą oraz wysokim poziomem obsługi klienta. Przygotowany ranking uwzględnia oceny użytkowników oraz opinie, które pomagają wskazać prawdziwe perełki na katowickiej mapie gastronomicznej.

VIRAL Kebab na Mariackiej

VIRAL Kebab, zlokalizowany przy ulicy Mariackiej 33, to jeden z punktów na gastronomicznej mapie Katowic, który cieszy się dużą popularnością. Lokal ten uzyskał wysoką ocenę 4,6 w Google Maps, co świadczy o zadowoleniu klientów z jakości serwowanych potraw. Jest to miejsce, które często jest wybierane na szybki posiłek w sercu miasta, pomimo pewnych niedogodności związanych z przestrzenią.

Klienci doceniają przede wszystkim jakość jedzenia i miłą obsługę, co wielokrotnie podkreślano w recenzjach. Należy jednak mieć na uwadze, że lokal dysponuje ograniczoną liczbą miejsc siedzących, a także charakteryzuje się dość długim czasem oczekiwania na zamówienie, który może przekraczać godzinę w godzinach szczytu. Mimo to, smak potraw wynagradza cierpliwość.

"Jedzenie pycha, miła obsługa. Niestety minusem są niewygodne miejsca siedzące, mała ich ilość i BARDZO długi czas oczekiwania- ponad godzinę."

BY DÖNER KEBAB w Katowicach

BY DÖNER KEBAB, mieszczący się przy Wawelskiej 2, to kolejny wysoko oceniany punkt gastronomiczny w Katowicach, z imponującą oceną 4,7 w Google Maps. Lokal ten często obsługuje zamówienia z dowozem, co świadczy o jego dostępności i wygodzie dla klientów preferujących posiłek w domu. Wirtualna obsługa, choć nie fizyczna, również zbiera pozytywne recenzje.

Klienci chwalą kebaby za ich wyśmienity smak, świeżość składników oraz wysoką jakość mięsa, które jest zawsze dobrze doprawione. W ofercie często znajdują się grillowane warzywa, które dodają potrawom unikalnego charakteru. Sosy są wyczuwalne, lecz nie dominujące, a ostry wariant jest odpowiednio pikantny. Wrażenie robi również rozmiar porcji, które są wyjątkowo obfite.

"Zamówienie z dowozem, więc gwiazdki za obsługę wirtualne, żeby nie zaniżać nieświadomie oceny. Dwa razy lawasz gemuse wołowina z dodatkowym kurczakiem (nie ma opcji mięso mieszane, ale tak ponoć jest z gemuse). Na aplikacji pokazywało, że został wydany szybko, jednak godzina w transporcie zrobiła swoje ale tego nie będę brać pod uwagę. Kebab bardzo smaczny, świeży, mięsko jakościowe, dobrze doprawione. Warzywka grillowane też się trafiły. Sosy wyczuwalne ale nie narzucają się, ostry jest dobrze pikantny a w miętowym dość słabo czuć mięte. Rozmiar też zaskoczył, kebab prawie jak duża butelka wody. Wszystko w punkt, muszę sprawdzić jak się to ma na miejscu."

Amir Kebab blisko centrum

Amir Kebab, usytuowany przy ulicy 3 Maja 23, to lokal o nieco niższej, ale wciąż solidnej ocenie 4,1 w Google Maps. Mimo że zdarzają się pomyłki w zamówieniach, co jest naturalnym elementem w każdej intensywnie działającej restauracji, obsługa stara się rozwiązywać problemy, co świadczy o dbałości o klienta. Jest to miejsce, które ma potencjał, aby poprawić swoją reputację.

Klienci zgłaszali pewne trudności w kontakcie telefonicznym po otrzymaniu niepoprawnego zamówienia, jednak ostatecznie większość spraw udało się załatwić pozytywnie, co pokazuje, że restauracja jest otwarta na feedback i korekty. Mimo początkowych problemów, lokal jest w stanie zapewnić satysfakcję. Warto dać im szansę i spróbować serwowanych tam kebabów.

"Zamówiłam z chłopakiem dwa kebaby jeden w cieście z mięsem nieszanyn drugi w bułce zamiast tego otrzymaliśmy kebaba w cieście z wołowiną i jakieś ziemniaki. Kontakt z restauracją praktycznie nie możliwy nikt nie odbiera tragedia i starają pieniędzy rozumiem że każdy może się pomylić ale w takim wypadku należało by odebrać telefon w celu zrealizowania właściwego zamówienia a tu zero odzewu Edit sprawę udało się załatwić pozytywnie"

Donerlab Kraftowy Kebab

Donerlab Kraftowy Kebab, zlokalizowany na placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej, wyróżnia się bardzo wysoką oceną 4,7 w Google Maps. To miejsce zdobyło uznanie klientów dzięki doskonałej jakości serwowanych kebabów, które są przygotowywane z dbałością o każdy szczegół. Lokal jest często polecany jako przykład prawdziwie pysznego kebaba w Katowicach, co czyni go atrakcyjnym punktem na gastronomicznej mapie.

Klienci są zachwyceni smakiem mięsa, które jest soczyste i dobrze doprawione, a także dużymi porcjami i świeżością składników. Obsługa jest określana jako miła i profesjonalna, co dodatkowo wpływa na pozytywne doświadczenia gości. Przyjemna atmosfera i czystość lokalu sprawiają, że Donerlab Kraftowy Kebab to miejsce, do którego wielu chętnie wraca po więcej.

"To miejsce naprawdę zasługuje na najwyższą ocenę! Jadłem tutaj kebab i byłem zachwycony — mięso było bardzo smaczne, soczyste i dobrze doprawione. Porcje są duże, świeże i podane z dużą starannością. Obsługa jest miła i profesjonalna, a atmosfera w lokalu przyjemna i czysta. Zdecydowanie polecam każdemu, kto chce zjeść prawdziwie pyszny kebab. Na pewno wrócę ponownie!"

LeZIZ Kebab przy Grabskiego

LeZIZ Kebab, znajdujący się przy ulicy Grabskiego, zdobył wysoką ocenę 4,7 w Google Maps, co świadczy o jego popularności wśród miłośników kebaba. Klienci wyrażają pozytywne zaskoczenie zarówno wielkością porcji, jak i smakiem serwowanych dań. Jest to lokal, który wyróżnia się nie tylko jedzeniem, ale także pozytywną energią personelu.

Mimo, że w ofercie dostępny jest tylko jeden rodzaj mięsa, to jego jakość i sposób przygotowania zyskują uznanie. Obsługujący personel jest często opisywany jako bardzo miły i pozytywny, co znacząco wpływa na ogólne wrażenia z wizyty. Kebab w LeZIZ Kebab charakteryzuje się dobrym smakiem i atrakcyjną ceną, co sprawia, że jest to polecane miejsce do wielokrotnych odwiedzin.

"Powiem szczerze że jestem mile zaskoczony porcją i smakiem. Co prawda jest tylko jedno mięso ale pan który to przyrządza jest mega miłym i pozytywnym człowiekiem. Bardzo smaczny i w dobrej cenie kebab. Polecam z czystym sumieniem. Jadłem już kilka razy i zawsze jest taki sam dobry i duży."

ZOHAIB KEBAB. Czy utrzyma jakość?

ZOHAIB KEBAB KATOWICE, zlokalizowany przy ulicy Wojciecha 49B, utrzymuje stabilną i wysoką ocenę 4,7 w Google Maps. Lokal ten jest ceniony przez klientów za konsekwentne utrzymywanie wysokiej jakości serwowanych kebabów od dnia otwarcia. Ta stałość jest ważnym atutem w branży gastronomicznej, gdzie jakość potraw może się zmieniać.

Poza smakiem i jakością, klienci doceniają również korzystne ceny w stosunku do rozmiaru oferowanych kebabów, co jest istotnym czynnikiem w obecnych warunkach ekonomicznych. Dodatkowym atutem jest dostępność ayranu w ofercie, który doskonale komponuje się z daniami kuchni bliskowschodniej. ZOHAIB KEBAB jest miejscem, do którego klienci chętnie wracają.

"Bardzo smaczny kebab, jakościowo ciągle stoi na tym samym poziomie jak w dzień otwarcia co bardzo doceniam w tego typu miejscach. Cenowo również dobrze to wygląda jak na dzisiejsze czasy oraz rozmiar kebabów. Plus za posiadanie ayranu w ofercie Polecam i chętnie wrócę"

Mag Shaurma. Co ją wyróżnia?

Mag Shaurma, mieszcząca się przy Adama Mickiewicza 14, to lokal z bardzo wysoką oceną 4,8 w Google Maps. Miejsce to jest gorąco polecane przez klientów, którzy podkreślają wyjątkowy smak serwowanych potraw. Restauracja specjalizuje się w shaumie, która jest uznawana za sztos, wyróżniający się doskonałym mięsem i sosami. Lokal ten stawia na oryginalność smaków.

Jednym z zaskakujących, a zarazem bardzo smacznych dodatków, jest granat, który pojawia się w daniach i dodaje im unikalnego charakteru. Klienci chwalą również smaczną lemoniadę, która doskonale uzupełnia posiłek. Miła obsługa dodatkowo wpływa na pozytywne doświadczenia gości, czyniąc Mag Shaurmę miejscem wartym odwiedzenia dla każdego poszukującego wyśmienitej kuchni bliskowschodniej w Katowicach.

"Gorąco polecam te miejsce. Przepyszne jedzenie. Sharuma to sztos bardzo dobre mięso, sosy a dodatek granatu zaskoczył bardzo smaczna lemoniada Miła obsługa."

ASMA KEBAB przy 1 Maja

ASMA KEBAB, zlokalizowany przy ulicy 1 Maja 17, zdobył solidną ocenę 4,6 w Google Maps, co plasuje go wysoko w rankingu katowickich kebabów. Klienci często podkreślają, że jest to miejsce zdecydowanie lepsze niż wiele mocno wypromowanych lokali w ścisłym centrum Katowic. Wyróżnia się świeżością składników i zbalansowanymi smakami, co przyciąga stałych bywalców.

Wśród wyróżniających się elementów wymienia się miękki i soczysty pomidor, orzeźwiający ogórek oraz ziołowy sos czosnkowy, który dodaje potrawom charakteru. Dostępne mięsa to kurczak i wołowina, serwowane w proporcji około 40% mięsa do 60% warzyw, co zapewnia zrównoważony posiłek. Bułka jest miękka i tylko lekko przypieczona, a sos czosnkowy, choć mocny, dobrze komponuje się w mieszanych sosach. Ceny są w porządku, a obsługa miła, co dopełnia pozytywne wrażenia.

"Kebab zdecydowanie lepszy niż większość kebabów mocno wypromowanych w ścisłym centrum Kato Wybija się tutaj miękki, soczysty pomidor, orzeźwiający ogórek, ziołowy sos czosnkowy i po prostu smaczne mięso. Z mięs dostępny kurczak i wołowina. Proporcja mięsa do warzyw 40:60. Bułka jest dosyć miękka i tylko lekko przypieczona. Jest smaczna sama w sobie. Sam sos czosnkowy raczej byłby zbyt dominujący (jest mocny), ale mieszany jest spoko. Cena w porządku, obsługa miła."

Cahid Kebab. Nowa jakość?

Cahid Kebab, usytuowany przy Gliwickiej 88, to prawdziwa perełka z perfekcyjną oceną 5 w Google Maps, co czyni go liderem w rankingu. Ten lokal szybko zdobył serca klientów dzięki wyjątkowej jakości serwowanych potraw, które są opisane jako przepyszne i obfite. Wskazuje to na dużą dbałość o detale i zadowolenie klientów, co jest kluczowe dla sukcesu w gastronomii.

Klienci są zachwyceni kebab boxami, które nawet w wersji małej oferują solidne porcje, gwarantując sytość. Kebab w cieście również zbiera wysokie noty, podkreślając wszechstronność menu. Wielu uważa, że takiego kebaba brakowało w okolicy, co świadczy o jego wyjątkowości i trafieniu w gusta lokalnej społeczności. Życzenia wielu zadowolonych klientów to najlepsze potwierdzenie jakości Cahid Kebab.

"Przepyszny kebab box ,jadłyśmy z córką małe boxy a porcja była solidna ,kebab w cieście męża pychotka ,takiego kebaba tu brakowało ! Tak trzymać ! Życzymy wielu wielu klientów zadowolonych z pełnymi brzuchami"

Shawarma King. Król Katowic?

Shawarma King, mieszczący się przy al. Wojciecha Korfantego 53b, to lokal z solidną oceną 4,7 w Google Maps, często odwiedzany po koncertach i wieczornych wyjściach. Miejsce to wyróżnia się bardzo miłą i uśmiechniętą obsługą, która mimo natłoku klientów, sprawnie realizuje zamówienia. To świadczy o profesjonalizmie i organizacji pracy, nawet w trudnych warunkach.

Klienci chwalą soczyste i obfite porcje mięsa, a także bogactwo świeżych surówek i frytek, które uzupełniają danie. Porcje są spore, a cena adekwatna do wielkości kebaba, co jest ważnym aspektem dla osób poszukujących wartościowego posiłku. Wielu zapowiada powrót, co jest najlepszym dowodem na zadowolenie i wysoką jakość serwowanych w Shawarma King dań. To miejsce na stałe wpisało się w gastronomiczny krajobraz Katowic.

"Powrót z koncertu musiał się zakończyć wizytą w kebabie. Bardzo miła, uśmiechnięta obsługa. Panowie uwijali się jak w ukropie, bo amatorów wieczornego kebsa było sporo. Mięso soczyste i było go dużo. Sporo świeżych surówek i frytek. Porcja spora. Cena adekwatna do wielkości kebaba. Jak będziemy w okolicy następnym razem to na pewno tu wrócimy"

