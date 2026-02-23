Najlepsze kebaby w Krakowie. Poznaj bezkonkurencyjne adresy

Gdzie szukać najlepszego kebaba w Krakowie?

Kebab, ceniony za szybkość przygotowania i sytość, stał się jednym z najpopularniejszych dań typu fast food na świecie, a także w Krakowie. Ten sycący posiłek jest idealnym rozwiązaniem po intensywnym dniu, podczas przerwy obiadowej lub jako element wieczornego spotkania ze znajomymi. Rozpowszechnienie tego dania sprawia, że oferta gastronomiczna w mieście jest bardzo bogata, co bywa wyzwaniem dla poszukujących wybitnych smaków.

W celu ułatwienia wyboru, przygotowaliśmy zestawienie dziesięciu lokali w Krakowie, które cieszą się wysoką renomą wśród smakoszy kebabów. Lista ta prezentuje miejsca, które zdobyły uznanie klientów dzięki jakości składników, unikalnym przyprawom i doskonałemu wykonaniu tradycyjnego dania. Każdy z tych punktów został oceniony na podstawie opinii użytkowników i dostępnych danych.

Kebab Soltan: Wysoka ocena i świeże składniki

Lokal Kebab Soltan, zlokalizowany przy ulicy Warszawskiej 14 w Krakowie (kod pocztowy 31-155), cieszy się znakomitą opinią, o czym świadczy ocena 4,8 na Google Maps. Klienci szczególnie doceniają jakość mięsa z kurczaka, które jest opisywane jako wyjątkowe. Ważnym elementem są również świeże warzywa, które w połączeniu z pysznym sosem tworzą harmonijną kompozycję smakową.

Stałe grono klientów, którzy regularnie wracają do Kebab Soltan, świadczy o utrzymywanej, wysokiej jakości oferowanych produktów. Poza walorami smakowymi, na pozytywne doświadczenia wpływa również życzliwa postawa właściciela, co jest często podkreślane w recenzjach. Lokal zyskał status jednego z najlepszych w Krakowie w swojej kategorii.

"Pisze tę opinie jedząc kolejny raz najlepszego kebaba w Krakowie… zajebisty kurczak, do tego świeże warzywka i pyszny sos, do tego świetny właściciel, aż chce się tam wracać. Gorąco polecam"

Kebab Hamis: Oferta wege i mięsna

Kebab Hamis, usytuowany na rogu Alei Kijowskiej i ulicy Nawojki w Krakowie (30-079), również zdobył wysoką ocenę 4,8 w Google Maps. Lokal ten wyróżnia się szeroką ofertą, w tym doskonałym kebabem wege z serem Halloumi, który jest często porównywany do propozycji z Arabia Kebab. Charakterystycznym dodatkiem do dań jest granat, który nadaje potrawom unikalny smak. Porcje są obfite, a warzywa zawsze świeże.

Klienci cenią sobie szybkość obsługi oraz atrakcyjne ceny oferowanych posiłków. Dodatkowym atutem jest darmowa herbatka turecka, podawana oczekującym na zamówienie. Mimo jednej uwagi dotyczącej smaku sera w kebabie mięsnym, ogólne doświadczenie kulinarne jest bardzo pozytywne, a lokal zyskuje wielu powracających gości.

"Bardzo polecam tego kebaba. Szukałam w okolicy smacznego kebsa i ten spelnil moje oczekiwania Zamowilam kebab wege z Hallumi - najlepszy wege kebab jaki jadlam - porownywalny z tym w Arabia Kebab Duza ilosc serka halumi, dodatek granatu spora porcja świeze warzywa Drugi kebsik z serem, mieso mieszane sos czosnkowy - chlopak ocenia jako 7.5/10, gdyz ser powodowal troche mdly smak kebaba. Jednak jest to kwestia indywiduwalnego gustu niż zlej jakosci posilku. Ceny spoko, szybko podane Duzym plusem herbatka, ktora dostaje sie na poczekaniu Z pewnoscia wroce"

Arabia Kebab: Sekret doskonałych sosów

Arabia Kebab, położona przy Rynku Kleparskim 5 w Krakowie (31-150), zdobyła ocenę 4,6 w Google Maps i jest miejscem cieszącym się dużą popularnością. Charakteryzuje się ciekawie przyprawionym mięsem, w którym wyraźnie wyczuwalny jest smak przyprawy. Klienci doceniają również idealne proporcje składników w kebabie mieszanym, co przekłada się na zbalansowany smak.

Wyróżnikiem Arabia Kebab są bardzo dobre sosy, a także dostępność dodatkowych sosów – ostrego i czosnkowego – na stolikach, co umożliwia doprawienie dania według własnych preferencji. Podobnie jak w innych lokalach, klienci mogą liczyć na darmową herbatę turecką. Lokal szybko się zapełnia, co świadczy o jego dużym zainteresowaniu wśród mieszkańców i turystów.

"Świetne miejsce do zjedzenia dość dobrego kebaba. Mięso ciekawie przyprawione. Wyczuwa się smak przyprawy. Idealne proporcje w kebabie mieszanym. Sosy bardzo dobre. Dodatkowo na stolikach są dostępne dwa sosy: ostry i czosnkowy, więc można sobie polewać kebaba w trakcie jedzenia. Super sprawa z darmową herbatą dla Klientów. W lokalu nie widziałem toalety. Lokal szybko się zapełnia i już po chwili nie było żadnego wolnego stolika. Widać, że ten kebab ciszy się sporym zainteresowaniem. Cena kebaba do własnej i indywidualnej oceny. My za classic z mięsem i sosem mieszanym zapłaciliśmy po 35 zł za sztukę. Jak dla mnie kebab bardzo dobry i klasyfikuje się w moim top kebabowym."

OTTAMAM: Nie tylko kebab, ale i atmosfera

Lokal OTTAMAM #toniejestkebab, mieszczący się przy ulicy Zwierzynieckiej 8 w Krakowie (31-102), zyskał ocenę 4,7 w Google Maps. To miejsce słynie przede wszystkim z wyjątkowo miłej i życzliwej obsługi. Goście podkreślają, że personel jest zawsze uśmiechnięty i chętny do pomocy, nawet w późnych godzinach wieczornych.

Poza sprawnym podawaniem dań, klienci doceniają drobne gesty, takie jak darmowe małe herbatki tureckie, które są serwowane oczekującym na zamówienie. Całokształt doświadczenia w OTTAMAM sprawia, że jest to miejsce polecane nie tylko ze względu na jedzenie, ale także na panującą tam przyjemną atmosferę i gościnność.

"Mega miła obsługa, dania szybko podane, na poczekania dostaliśmy z darmo małe herbatki tureckie (co była bardzo miłym gestem). Pomimo późnej godziny ok 20:30 w czwartek obsługa była bardzo życzliwa i uśmiechnięta - dla wspaniałej obsługi warto tu wpaść!"

Jamra: Majstersztyk smaku i obsługi

Jamra, zlokalizowana przy ulicy Legionów Józefa Piłsudskiego 2 w Krakowie (30-509), uzyskała ocenę 4,6 na Google Maps. Klienci wyrażają niezwykle entuzjastyczne opinie, często określając serwowane tam danie Aleppo jako najlepszy kebab na świecie. Szczególnie chwalony jest smak i jakość mięsa, jego obfita ilość, a także doskonałe sosy i cała kompozycja dania.

Poza wybitnymi walorami smakowymi, Jamra wyróżnia się również na tle konkurencji najwyższym poziomem pracy personelu i ich serdecznością. Obsługa jest niezwykle miła, co w połączeniu z tradycyjnie oferowaną herbatką, tworzy kompleksowo pozytywne doświadczenie dla każdego klienta, który odwiedzi ten lokal.

"Gdybym miała wybrać jedną rzecz, którą będę jadła do końca życia to byłoby to Aleppo z Jamry. Pod względem smaku, mięsa i jego ilości, sosu i całej kompozycji, uważam go za najlepszy kebab na świecie. I będę kłócić się z każdym kto ma inne zdanie, choć jestem szanująca zdanie innych osobą. Majstersztyk. A poza tym jakość pracy personelu i ich serdeczność jest na najwyższym poziomie - już nie wspominając o herbatce. 100 na 10."

TANDOOR Kebab: Perfekcyjnie wypieczone mięso

TANDOOR Kebab, mieszczący się przy ulicy Starowiślnej 97 w Krakowie (31-052), osiągnął ocenę 4,7 w Google Maps. Klienci szczególnie chwalą shawermę w wersji original mix, doceniając jej doskonały smak i jakość. Podkreśla się miękkość i świeżość ciasta lawasz, które posiada charakterystyczne bąbelki na strukturze, świadczące o jego autentyczności.

Wysokiej jakości mięso jest soczyste i dobrze wypieczone, a sosy są przygotowywane na miejscu, co gwarantuje ich świeżość. Warzywa dodawane do kebaba są zawsze świeże, co wpływa na ogólne pozytywne wrażenie smakowe. Lokal oferuje również przyjemną obsługę oraz jest przestronny, co zapewnia komfortowe warunki do spożycia posiłku.

"Zamówiłem shawerma oryginal mix mix, cena 34zl ale warto było. Kebab bardzo dobry, ciasto (lavasz) bardzo mięciutkie, ma bąbelki na strukturze i przede wszystkim świeże czuć tą jakoś, mięso soczyste i dobrze wypieczone, sosy własnej roboty i świeże warzywa. Obsługa bardzo miła i spory lokal. Naprawdę bardzo dobry kebab aż byłem pozytywnie zaskoczony. Dawno nie jadłem tak dobrego kebaba w Krakowie. Jak będę ponownie w Krakowie to wrócę spróbować innych pozycji z menu."

Sioux: Wysoka jakość dań na Rynku

Lokal Sioux, zlokalizowany w prestiżowej lokalizacji przy Rynku Głównym 22 w Krakowie (31-008), uzyskał ocenę 4,7 w Google Maps. W kontekście miejsca oferującego szerokie menu, ogólna wysoka ocena świadczy o jakości serwowanych tam posiłków. Dania są opisywane jako bardzo smaczne i przygotowywane ze świeżych składników, zadowalając gusta wielu klientów.

Klienci podkreślają, że porcje są obfite i pozwalają najeść się do syta, wymieniając żeberka, karkówkę czy burgery. Restauracja oferuje również desery, które cieszą się uznaniem. Sioux wyróżnia się konkurencyjnymi cenami oraz obsługą na najwyższym poziomie, co jest istotnym czynnikiem wpływającym na zadowolenie gości odwiedzających ten popularny punkt gastronomiczny.

"Bardzo pyszne jedzenie. Żeberka godne polecenia, tak samo jak karkówka. Burger bardzo duży, bardzo smaczny. Dania świeże, ilość odpowiednia żeby najeść się do syta. Deser pyszny, ledwo zmieściliśmy. Cenowo bardzo konkurencyjnie. Obsługa na najwyższym poziomie! Polecam!!!"

Karim Kebab: Uczciwa cena i autentyczność

Karim kebab, zlokalizowany przy ulicy Starowiślnej 85 w Krakowie (31-052), wyróżnia się najwyższą oceną 4,9 w rankingu Google Maps. Klienci zwracają uwagę na bardzo uczciwą cenę za dużego kebaba w lawaszu, co jest rzadkością w dzisiejszych czasach. Lokal słynie z szybkiej obsługi oraz miłego personelu, który często częstuje darmową herbatą turecką.

Mimo skromnego wyglądu, Karim kebab dba o świeżość warzyw i higienę, co potwierdza praca w rękawiczkach. Lawasz, choć czasem kruszy się, pozwala na komfortowe spożycie dania. Mięso, cięte nożem na grube kawałki, jest dobrze doprawione i soczyste, zwłaszcza kurczak. Porcje są obfite, a mieszane sosy dodają potrawie charakteru. To miejsce oferuje duży, sycący posiłek za bardzo dobrą cenę.

"Zamówiłem na wynos kebaba w lawaszu, dużego, mięso i sos mieszane. Opinie mnie skusiły do spróbowania, no i cena . Za kebab zapłaciłem 25 zł, w końcu uczciwa cena za fast food tego typu. Pan bardzo szybko robi kebaby, jest miły i poczęstował za darmo kubeczkiem herbaty tureckiej. Za to duży plus. Buda może nie zachęca, ale widać że warzywa świeże, a pan pracuje w rękawiczkach. Na zamówienie czekałem maksymalnie 5 minut! A co do samej kanapki to : Lawasz- troszkę się kruszył, ale ogólnie trzymał się na tyle że udało się zjeść do końca bez większych strat. Trochę pęka po prostu, w smaku ok, ale nie jest to kratowy lawasz. Mięso - Nietypowo cięte, nożem , grube kawałki. Przy kurczaku nawet na plus , ponieważ jest dobrze doprawiony i soczysty, ale przy wołowinie już tak to nie wygląda. Na pocieszenie, wołowina nie jest najgorszą kulą, jest średnia po prostu. Mięsa było w środku dużo napchane. Surówki- świeże, nie za dużo w odniesieniu do pozostałych składników, sałata , cebulka, pomidor, ogórek. Sos- mieszany, raczej smaczny , przebijał się sosik ostry, także gitara. Polecam raczej kurczaka , ale jakby cieniej ścinał wołowinę i bardziej podpiekał, to byłoby może odrobinę lepiej. Za 25 ziko? Super sprawa ! Spokojnie się nim najadłem, na prawdę jest duży. A i baklawa też smaczna , kwadracik kosztuje 5 zł."

U Wiśni: Legendarne smaki z przeszłości

Lokal U Wiśni, zlokalizowany przy ulicy Wałowej 1 w Krakowie (30-704), również otrzymał wysoką ocenę 4,8 w Google Maps. Klienci wyrażają zaskoczenie pozytywną jakością i rozmiarem oferowanych kebabów, porównując je do tych z "dawnych czasów". Dostępny jest duży wybór mięs, w tym wołowo-baranie, oraz różnorodne sosy, co pozwala na personalizację zamówienia.

Mimo prostego wystroju, lokal zapewnia miejsce do spożycia posiłku na miejscu. Kluczowym elementem, który wpływa na popularność U Wiśni, jest właściciel – opisywany jako bardzo pogodny i serdeczny człowiek. Jego życzliwość i brak problemów z dodatkowymi sosami są często podkreślane, co buduje lojalność klientów i zachęca do wielokrotnych wizyt.

"O wow. Jestem w szoku! To było tak dobre i duże! Mimo ,że kupiłam "mały" Kebab jak za starych czasów (lata 2000) zamówiłam wołowo baranie chodź chciałam wołowe ale nie było - i całkiem dobre duży wybór jedzonko jak i sosów. Wystrój prosty - jest miejsce by zjeść. Ale UWAGA sercem tego miejsca jest Pan co prowadzi. Dawno nie spotkałam się z tak pogodnym człowiekiem serio. Poprosiłam o więcej sosów Nie było problemu Pan nie krzyczał miliony monet za ten dodatek wręcz przeciwnie! Naprawdę przyjdę tu z wielką przyjemnością raz a nawet dwa więcej"

TELO Kebab: Specjał lokalu godny polecenia

TELO Kebab, położony na rogu ulic Wojciecha Weissa i Marii Jaremy w Krakowie (31-339), uzyskał ocenę 4,7 w Google Maps. Szczególnie polecanym daniem jest specjał lokalu – Telo Kebab, który zdobywa uznanie klientów za swoje wyjątkowe połączenie smaków. Jego wykonanie wraz z ciastem jest opisywane jako "istna petarda", co świadczy o wysokiej jakości kulinarnej.

Klienci doceniają również sosy, w tym lekko ostry, który doskonale komponuje się z resztą składników. Ogólnie rzecz biorąc, jedzenie w TELO Kebab jest określane jako pyszne, a lokal jest szczerze polecany przez odwiedzających, którzy szukają autentycznych i intensywnych doznań smakowych w krakowskiej gastronomii.

"Wow ! Zamówiłem specjał lokalu - Telo Kebab. Jedzonko pyszne. Połączenie i wykonanie zestawu wraz z ciastem to istna petarda. Sos lekko ostry na prawdę świetny. Szczerze polecam !"

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.