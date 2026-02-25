Lekarz z Gilowic potrącił ciężarną i 3-latkę. Czy wymiar sprawiedliwości zapomniał o ofiarach?

Tragiczny dzień w Gilowicach

Pewnego czwartkowego popołudnia, 22 października 2020 roku, sielanka w Gilowicach na Śląsku brutalnie przerwana. 36-letnia Małgorzata, ciężarna matka, wraz z 3-letnią Laurą wybrały się na kawę do sąsiadki. Ich zwyczajny spacer obserwował z oddali pan Andrzej, mąż i ojciec, który nieświadom nadchodzącej katastrofy, odprowadzał wzrokiem najbliższe mu osoby. Nagle, niczym grom z jasnego nieba, pojawił się pędzący samochód marki Hyundai, który w ułamku sekundy zmienił ich życie w koszmar. Auto, kierowane przez 68-letniego mężczyznę, straciło panowanie, uderzyło w drzewo, a następnie z impetem w ciężarną kobietę i jej córkę.

Tragedia rozegrała się w oka mgnieniu. Małgorzata, w heroicznej próbie, zasłoniła Laurę, przyjmując na siebie główny impet uderzenia i zostając przygniecioną przez pojazd. Natychmiast na miejsce zdarzenia zbiegły się wszystkie służby ratunkowe, rozpoczynając dramatyczną walkę o życie. Mąż poszkodowanych, pan Andrzej, zdesperowany, próbował pomóc strażakom w wydobyciu żony spod wraku. Zeznania świadków, w tym pana Andrzeja, wstrząsająco ujawniły, że sprawca, z zawodu lekarz, ani myślał o udzielaniu pomocy; zamiast tego obserwował rozwój wydarzeń i zbierał części z uszkodzonego pojazdu.

Koszmar pana Andrzeja

Obraz tragedii, która rozegrała się w Gilowicach, głęboko wstrząsnął panem Andrzejem. Mężczyzna, w rozmowie z „Super Expressem”, nie mógł pojąć, jak to możliwe, by samochód pędził rowem melioracyjnym przez dziesiątki metrów, nie hamując i nie dostrzegając ludzi na swojej drodze. W pierwszej chwili odnalazł nieprzytomną Laurę, która cudem jeszcze oddychała, a potem ruszył na ratunek żonie. W desperacji szeptał Gosi, że ich córeczka żyje, próbując tchnąć w nią nadzieję, podczas gdy ona dusiła się krwią.

Te chwile musiały być dla niego istnym piekłem, które, jak sam przyznał, zostaną z nim do końca życia. Pan Andrzej bezskutecznie próbował wydobyć żonę spod pojazdu, lecz jego wysiłki były daremne bez specjalistycznego sprzętu ratunkowego. Na ruchliwej ulicy Zakopiańskiej, znanej z szybkiej jazdy i brawury, rozgrywały się sceny, które na zawsze naznaczyły tę rodzinę. Służby ustaliły, że 68-letni sprawca był trzeźwy, co tylko pogłębiało poczucie niezrozumienia i absurdu sytuacji.

„Widok zakrwawionej żony i oczy patrzące na mnie zostaną ze mną aż do śmierci” – podkreślał.

Śmierć Laury i żałoba

Mimo heroicznych wysiłków ratowników i medyków, Małgorzata zmarła na miejscu, na rękach ukochanego męża. Lekarze bezradnie stwierdzili jej zgon, co dopełniło tragedii. W tym samym czasie, zdesperowani medycy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, śmigłowcem przetransportowali 3-letnią Laurę do szpitala w Krakowie, gdzie jej stan określano jako krytyczny. Mimo intensywnych starań, po kilku dniach walki o życie, serce dziewczynki przestało bić, co było kolejnym, niewyobrażalnym ciosem dla rodziny.

Cała wieś Gilowice pogrążyła się w głębokiej żałobie, a sąsiedzi z niedowierzaniem wspominali wspaniałą i życzliwą rodzinę, która nagle straciła wszystko. Małgorzata i Andrzej, oprócz Laury, mieli jeszcze roczną Ritę, a pani Gosia była w ciąży z ich trzecim dzieckiem. Tragedia, która odebrała im dwie najbliższe osoby, a także nienarodzone maleństwo, na zawsze zmieniła życie pana Andrzeja i naznaczyła lokalną społeczność.

Pokrętne tłumaczenia sprawcy

W toku śledztwa szybko ustalono, że sprawcą tragicznego wypadku był 68-letni lekarz, Krzysztof S., który w momencie zdarzenia przekroczył dozwoloną prędkość o 17 km/h. Jeszcze bardziej szokujący był fakt, że jako medyk, nie udzielił on żadnej pomocy ofiarom, zamiast tego zajmując się zbieraniem części własnego samochodu. Jego postawa i późniejsze zeznania przed sądem w Bielsku-Białej budziły poważne wątpliwości, gdyż mężczyzna notorycznie zmieniał wersje wydarzeń, sprawiając wrażenie kogoś, kto za wszelką cenę próbuje uniknąć odpowiedzialności.

Początkowo Krzysztof S. twierdził, że na drogę wyskoczył mu pies, co jednak nie znalazło potwierdzenia w zebranym materiale dowodowym. Następnie zasłaniał się chorobą na cukrzycę, utrzymując, że to spadek poziomu cukru spowodował utratę panowania nad pojazdem. Te desperackie próby wybielenia się przed wymiarem sprawiedliwości tylko pogłębiały frustrację opinii publicznej i rodziny ofiar. Wielu obserwatorów zastanawiało się, czy ten rodzaj zachowania przystoi osobie, której zawód polega na ratowaniu życia.

Dlaczego wyrok budzi kontrowersje?

Sąd w Bielsku-Białej, w listopadzie 2022 roku, prawomocnie skazał Krzysztofa S., wymierzając mu karę zaledwie 2,5 roku pozbawienia wolności. Ten zaskakująco niski wyrok wywołał falę oburzenia wśród opinii publicznej i rodziny ofiar, która oczekiwała znacznie surowszej kary za tak potworną zbrodnię. Mimo że sprawca nie wypierał się spowodowania śmiertelnego wypadku i zaniechania pomocy, desperacko zabiegał o uniknięcie więzienia, wnioskując o uniewinnienie, wyrok w zawieszeniu lub dozór elektroniczny.

To, co nastąpiło później, tylko dolało oliwy do ognia. Krzysztof S. przez wiele miesięcy skutecznie unikał osadzenia, wykorzystując kruczki prawne. Sąd Rejonowy w Żywcu wstrzymał wykonanie kary, a następnie odroczył ją na pół roku, powołując się na artykuł kodeksu dotyczący choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby. Chociaż wiadomo, że lekarz choruje na cukrzycę, adwokat pana Andrzeja wyraził opinię, że ta choroba nie powinna uniemożliwiać odbywania kary w zakładzie karnym.

Etyka zawodowa lekarza?

Mimo bulwersujących okoliczności wypadku i ewidentnego zaniechania pomocy ofiarom, Krzysztof S. nie stracił prawa do wykonywania zawodu. Beskidzka Izba Lekarska podjęła szokującą decyzję, uznając, że mężczyzna może kontynuować praktykę lekarską. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, po analizie medialnych doniesień, wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, co było kolejnym ciosem dla rodziny zmarłych. To budzi pytania o standardy etyczne i odpowiedzialność zawodową w środowisku medycznym.

Co więcej, znalazła się placówka, Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, która zatrudniła skazanego lekarza w ramach konkursu ofert. Kierownictwo szpitala tłumaczyło, że oferta Krzysztofa S. przeszła pozytywną weryfikację, a posiadane przez niego aktualne prawo wykonywania zawodu nie dawało podstaw do kwestionowania jego kandydatury. Ta decyzja spotkała się z ogromnym niezrozumieniem i krytyką, podkreślając paradoks sytuacji, w której sprawca tragedii mógł nadal leczyć pacjentów.

Sprawiedliwość bez satysfakcji

Mimo zażalenia prokuratora, która uważała wyrok za skandalicznie niski, sąd apelacyjny w całości podtrzymał decyzję pierwszej instancji, uznając ją za sprawiedliwą i wyważoną. Krzysztof S. nie stawił się na ogłoszeniu wyroku, co było kolejnym symbolicznym aktem jego unikania pełnej odpowiedzialności. Ostatecznie, dzięki uporowi prokuratury i rodziny, 10 lipca 2023 roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej uwzględnił zażalenie, co miało doprowadzić do osadzenia Krzysztofa S. w zakładzie karnym.

Dla pana Andrzeja, męża i ojca, ten prawomocny wyrok nie przyniósł jednak pełnej satysfakcji ani ukojenia. Jak sam podkreślał w mediach, "czas wcale nie leczy ran" po tak niewyobrażalnej stracie. Mężczyzna, choć z ogromnym bólem, stara się teraz odbudować życie dla swojej najmłodszej córki, Rity, wychowując ją samotnie przy wsparciu rodziny. Ta tragedia pozostaje bolesnym przypomnieniem o kruchości życia i potrzebie głębokiej refleksji nad działaniami wymiaru sprawiedliwości.

