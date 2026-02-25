Manul Bożenka uciekł z zoo. Co kryje się za tajemniczym zniknięciem?

Sensacja w Poznańskim Zoo

Poznańskie zoo obudziło się we wtorek 24 lutego w dość dramatycznych okolicznościach. Z zagrody zniknęła Bożenka, samica manula stepowego, wprawiając w osłupienie opiekunów i rozpoczynając intensywne poszukiwania. Sprawa jest o tyle niepokojąca, że nie wygląda na przypadkowe roztargnienie personelu czy błąd techniczny.

Podejrzenia padają na zewnętrzne siły, bowiem jak donoszą pracownicy, pomieszczenia, w których zwierzę przebywało, zostały otwarte. To sugeruje, że manul Bożenka nie uciekła sama, lecz mogła zostać celowo wypuszczona przez osobę trzecią. Taka perspektywa budzi słuszne oburzenie i stawia pytania o bezpieczeństwo w ogrodzie zoologicznym.

"W trakcie porannego obchodu zauważono, że zostały otwarte pomieszczenia, w których zwierzę przebywało. Z naszych ustaleń wynika, że mogła zostać wypuszczona celowo przez nieznanego sprawcę" - przekazali pracownicy ZOO Poznań za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Kto uwolnił manula?

Incydent z manulem Bożenką to nie tylko ucieczka zwierzęcia, ale także poważne naruszenie protokołów bezpieczeństwa, a być może wręcz akt wandalizmu lub złośliwości. Ktoś celowo otworzył zagrodę, narażając dzikie zwierzę na niebezpieczeństwo, a także stwarzając potencjalne zagrożenie dla mieszkańców Poznania. To działanie skrajnie nieodpowiedzialne i karalne.

Sytuacja ta przypomina, jak łatwo jest naruszyć spokój i porządek w miejscach publicznych, nawet tak ściśle chronionych jak ogrody zoologiczne. Pracownicy zoo są zmuszeni teraz poświęcić cenne zasoby na poszukiwanie zaginionej kotki, zamiast skupić się na opiece nad pozostałymi podopiecznymi. To nie tylko strata czasu, ale i potencjalne ryzyko dla samego manula.

Jak rozpoznać uciekinierkę?

Manul stepowy, z pozoru uroczy i puszysty, jest dzikim drapieżnikiem, który nie ma nic wspólnego z domowym mruczkiem. Bożenka to niewielki, szary kot o gęstym futrze, doskonale maskującym ją w naturalnym środowisku. Mieszkańcy Poznania i okolic są proszeni o wyjątkową czujność, zwłaszcza w rejonach przyległych do zoo i na terenach zielonych.

Charakterystyczną cechą manula Bożenki, która może ułatwić jej identyfikację, jest brak lewego oka, utraconego we wczesnym wieku. To unikalny znak rozpoznawczy, który powinien pomóc odróżnić ją od innych kotów. Właśnie na ten szczegół należy zwracać szczególną uwagę, obserwując otoczenie.

Nie zbliżaj się do dzikiego kota!

Pracownicy zoo kategorycznie ostrzegają: jeśli zauważysz Bożenkę, pod żadnym pozorem nie próbuj się do niej zbliżać ani jej łapać. Manul nie jest oswojonym zwierzęciem domowym. Jest płochliwy, a w sytuacji stresu, czując zagrożenie, może zareagować obronnie, co może być niebezpieczne zarówno dla człowieka, jak i dla samego zwierzęcia. Dystans jest kluczowy.

Zamiast podejmowania samodzielnych działań, należy natychmiast powiadomić odpowiednie służby. Najszybszą drogą jest skontaktowanie się bezpośrednio z poznańskim zoo pod numerem telefonu +48 663 110 436 lub ze Strażą Miejską, dzwoniąc pod numer 986. Każda informacja jest na wagę złota i może przyczynić się do bezpiecznego powrotu Bożenki do ogrodu zoologicznego.

