Maria Kaczyńska starsza od Lecha Kaczyńskiego. Ile lat ich dzieliło?

Jak poznali się Maria i Lech Kaczyńscy?

Maria i Lech Kaczyński stworzyli małżeństwo trwające 32 lata, zawarte w 1978 roku. Ich związek charakteryzowała spora różnica wieku, która nie przeszkodziła w zbudowaniu głębokiej relacji. Historia ich miłości rozpoczęła się przypadkowo w Gdańsku, gdzie oboje szukali odpowiedniego miejsca do życia.

Maria Mackiewicz, przyszła pierwsza dama, mieszkała wówczas w Gdańsku i poszukiwała lokatora. W tym samym czasie Lech Kaczyński rozpoczął pracę na Uniwersytecie Gdańskim i również szukał zakwaterowania. Ich drogi przecięła wspólna znajoma, Mirosława Żukowska, która zaaranżowała ich pierwsze spotkanie, prowadzące do tego, że Lech zamieszkał w sąsiedztwie.

"Była zima, a Leszek nie lubił nosić czapek. Tego dnia było wietrznie i miał kompletnie rozwichrzone włosy" – wspominała po latach Mirosława Żukowska.

Maria Kaczyńska starsza od męża

Początkowa znajomość Marii i Lecha szybko przerodziła się w uczucie, mimo że charakteryzowali się odmiennymi osobowościami. Lech Kaczyński, typowy naukowiec pogrążony w refleksjach, i Maria, osoba twardo stąpająca po ziemi, zdołali znaleźć wspólny język i zbudować trwały związek.

Kluczowym, choć często pomijanym szczegółem ich biografii, była znaczna różnica wieku. Maria Kaczyńska urodziła się w 1942 roku, natomiast Lech Kaczyński przyszedł na świat w 1949 roku, co oznacza, że była starsza od swojego męża o dokładnie siedem lat.

Życie rodzinne Pary Prezydenckiej

Dwa lata po ślubie, w 1980 roku, na świat przyszła jedyna córka małżonków, Marta. Stała się ona ich oczkiem w głowie i centrum życia rodzinnego. Początkowe lata macierzyństwa Marii Kaczyńskiej naznaczone były jednak trudnymi wyzwaniami.

W okresie, gdy córka była jeszcze mała, Lech Kaczyński został internowany, co wymusiło na Marii samodzielne sprawowanie pełnej opieki nad Martą. Ten czas, choć ciężki, pokazał jej siłę i determinację w obliczu przeciwności losu.

"Nie było to łatwe, pierwsze tygodnie przepłakałam, ale potem wzięłam się w garść. To był najtrudniejszy okres w moim życiu" - mówiła po latach Maria Kaczyńska.

Wzajemne wsparcie i szacunek

Przez całe wspólne życie małżonkowie Kaczyńscy wzajemnie się wspierali i darzyli głębokim szacunkiem, tworząc zgrany i harmonijny duet. Ich relacja stanowiła fundament, na którym opierała się ich działalność publiczna i prywatna.

Niestety, ich wspólna droga została tragicznie przerwana. Maria i Lech Kaczyński zginęli razem w katastrofie smoleńskiej. Patrząc na ich historię, słowa wypowiedziane przez Marię Kaczyńską nabierają szczególnego znaczenia, podkreślając ich nierozerwalną więź aż do samego końca.

"Będę zawsze stać u boku Leszka, opiekować się nim aż do śmierci. Jestem ostoją męża. Przy mnie czuje się bezpiecznie. Nie wyobrażam sobie, żeby jednego z nas miało zabraknąć. Najlepiej, żebyśmy odeszli razem…" - powiedziała kiedyś Maria Kaczyńska.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.