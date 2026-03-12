Marian Koral zmarł w Nowym Sączu. Jak zapamiętano współtwórcę lodowego imperium?

Pożegnanie Mariana Korala

Marian Koral, współtwórca znanego lodowego imperium, zmarł 8 marca bieżącego roku w wieku 74 lat. Przed śmiercią zmagał się z chorobą. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, gdzie na jego ostatnim pożegnaniu zgromadziły się liczne osoby, by oddać mu hołd i wspomnieć jego zasługi.

Na uroczystościach pogrzebowych obecni byli zarówno przedstawiciele władz miejskich, jak i zwykli mieszkańcy Nowego Sącza, a także pracownicy jego firmy. Wszyscy zgodnie podkreślali, że Marian Koral był człowiekiem o niezwykłym charakterze, znany z hojności i niesienia pomocy innym, co często robił w tajemnicy, unikając rozgłosu i podziękowań za swoje czyny.

„Teraz jest pora na Braci Koral” – wspominała Bożena Jawor, była przewodnicząca sądeckiej Rady Miasta, nawiązując do słynnej reklamy firmy i uroczystości nadania braciom Koralom tytułu Honorowego Obywatela Nowego Sącza.

Wspomnienia o braciach Koralach

Bożena Jawor, pełniąca funkcję przewodniczącej Rady Miasta Nowego Sącza, miała zaszczyt wygłosić laudację podczas uroczystości nadania braciom Koralom tytułu Honorowego Obywatela Miasta. Podkreśliła wtedy, że nadszedł czas, aby sądeczanie uhonorowali tych, którzy tak wiele dla nich zrobili, a jej słowa spotkały się z ogromnie pozytywnym przyjęciem przez zebranych.

Była przewodnicząca Rady Miasta zaznaczyła, że niewielu spośród wyróżnionych tytułem Honorowego Obywatela Nowego Sącza cieszyło się tak szerokim uznaniem i tak dobrymi opiniami wśród mieszkańców, jak bracia Koralowie. Ich zaangażowanie w rozwój miasta oraz wsparcie dla społeczności było powszechnie doceniane i zapamiętane przez lata.

„Jedna ręka dawała, a druga nie wyciągała się po podziękowanie” – tak Bożena Jawor opisywała niezwykłą skromność i bezinteresowność Mariana Korala w pomaganiu innym, podkreślając jego troskę o potrzebujących.

Tajna filantropia i wsparcie

Marian Koral był człowiekiem niezwykle sympatycznym i zawsze myślącym o innych ludziach, co potwierdzają liczne wspomnienia. Jego pomoc często odbywała się w sposób dyskretny, bez rozgłosu, co świadczyło o prawdziwej bezinteresowności.

Przygotowując laudację, Bożena Jawor prowadziła rozmowy z osobami pracującymi w domu braci Koralów, co pozwoliło jej zgłębić skalę ich działań charytatywnych. Dzięki temu mogła przedstawić pełniejszy obraz ich wspierania zarówno pojedynczych osób, jak i większych inicjatyw społecznych.

Inwestycje w Nowym Sączu

Bracia Koralowie swoją hojność okazywali nie tylko w pomocy indywidualnej, ale także poprzez wspieranie całego miasta Nowego Sącza. Ufundowali dla lokalnej społeczności dwie nowoczesne karetki pogotowia, w pełni wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny.

Ta donacja znacząco poprawiła zdolności ratunkowe miejskich służb medycznych, stanowiąc przykład ich wielkiego wsparcia dla infrastruktury publicznej i zdrowia mieszkańców. Ich wkład w rozwój miasta był wielowymiarowy i pozostawił trwały ślad.

