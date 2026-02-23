Mieszkania pod Warszawą. Czy to jedyna droga do własnego M?

Warszawski sen o własnym M

Marzenie o posiadaniu własnych czterech kątów w stolicy staje się dziś dla przeciętnego Polaka prawdziwym wyzwaniem. Zaporowe ceny mieszkań i nieubłagane wymagania banków sprawiają, że stabilizacja w sercu kraju często pozostaje w sferze pobożnych życzeń, przypominając czasy, gdy rynek nieruchomości wydawał się niemożliwy do zdobycia.

Coraz więcej osób z rezygnacją odwraca się od centralnych dzielnic Warszawy, gdzie metry kwadratowe wyceniane są na astronomiczne kwoty. Czy jednak ta trudna sytuacja na rynku musi oznaczać ostateczne pożegnanie z ideą własnego domu? Analizy eksperckie wskazują na ciekawe ścieżki ucieczki. Poza miastem szansa na oszczędności staje się realna.

Ile można zaoszczędzić poza stolicą?

Dla tych, którzy rozważają ucieczkę poza miejską dżunglę, liczby przygotowane przez RynekPierwotny.pl są niczym balsam na bolące konto. W styczniu 2026 roku średnia cena metra kwadratowego w Warszawie deweloperzy wyceniali na ponad 19 tysięcy złotych, co było kolejnym rekordem. Prawdziwy szok przeżywają jednak ci, którzy spojrzą na okoliczne miejscowości.

Tuż za rogatkami stolicy, w miejscowościach podwarszawskich, ten sam metr kwadratowy kosztował średnio około 11,8 tysiąca złotych. Ta różnica, wynosząca ponad 7 tysięcy złotych na metrze, przekłada się na konkretne, oszałamiające oszczędności dla budżetu domowego. To już nie tylko kwestia wyboru, ale często jedyna droga do sensownej inwestycji.

Co zyskujemy poza Warszawą?

Kiedy mówimy o konkretnych kwotach, perspektywa robi się jeszcze jaśniejsza. Dwupokojowe mieszkanie w stolicy to wydatek rzędu niemal 800 tysięcy złotych, a przecież jeszcze niedawno wydawało się, że to granica szaleństwa. Podobnej wielkości lokal pod Warszawą kupimy za około 560 tysięcy złotych. Różnica wynosi blisko ćwierć miliona, a to kwota, która potrafi zmienić życie.

Eksperci podkreślają, że nie chodzi tylko o tańsze metry kwadratowe. Budżet, który w Warszawie ledwie wystarczyłby na małe dwa pokoje, w okolicach stolicy otwiera drzwi do znacznie większych możliwości. Można pozwolić sobie na czteropokojowe mieszkanie, a nawet niewielki segment, co jest zbawieniem dla rozrastających się rodzin.

Gdzie najtaniej kupić nowe mieszkanie?

Geografia cenowa okolic Warszawy to prawdziwy labirynt, który dla wprawnego łowcy okazji może okazać się niezwykle opłacalny. Podczas gdy Śródmieście osiąga zawrotne 40,8 tysiąca złotych za metr, na obrzeżach stolicy, takich jak Białołęka czy Wawer, ceny spadają już poniżej 14 tysięcy. Jednak prawdziwe perełki czekają dalej.

Miejscowości takie jak Marki czy Błonie wciąż oferują nowe mieszkania w cenie poniżej 9 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Oczywiście są też droższe podwarszawskie enklawy, choćby Pruszków czy Piaseczno, gdzie ceny potrafią przekroczyć 15 tysięcy, w zależności od infrastruktury. Jednak jedno jest pewne: decyzja o wyprowadzce to dla wielu jedyna rozsądna strategia na posiadanie własnego, przestronnego dachu nad głową bez finansowej katastrofy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.