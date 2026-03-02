Najlepsza szkoła podstawowa w Małopolsce. Gdzie uplasowała się na tle kraju?

Ogólnopolski Ranking Szkół Podstawowych 2026 bez tajemnic

Coroczne zestawienie portalu WaszaEdukacja.pl to prawdziwy barometr polskiego szkolnictwa, analizujący osiągnięcia tysięcy placówek publicznych i niepublicznych. Tegoroczny Ogólnopolski Ranking Szkół Podstawowych 2026 przeanalizował przeszło 9 tysięcy szkół, rzucając światło na ich edukacyjne osiągnięcia. Głównymi filarami oceny były zarówno wyniki z egzaminów ósmoklasisty, jak i triumfy uczniów w prestiżowych olimpiadach.

Autorzy rankingu z dumą podkreślają, że ich metodologię oparto wyłącznie na twardych danych pochodzących bezpośrednio z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Taka transparentność ma gwarantować pełen obiektywizm i rzetelność, choć sami twórcy przyznają, że liczby to nie wszystko, a rodzice powinni pamiętać o klimacie panującym w placówce oraz bezpieczeństwie swoich pocieci.

Kraków triumfuje w Małopolsce

Tegoroczny ranking to powód do dumy dla Krakowa, który zyskał nie tylko lokalnego lidera, ale i reprezentanta w ścisłej czołówce kraju. Szkoła Podstawowa nr 33 im. Króla Stefana Batorego z Krakowa została uznana za najlepszą podstawówkę w całym województwie małopolskim, zajmując imponujące czwarte miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej. Wyżej uplasowały się jedynie dwie stołeczne placówki – SP nr 81 Fundacji Rodzice Dzieciom oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47, a także Szkoła Podstawowa nr 53 z Białegostoku.

Sukces SP nr 33 to sygnał, że regionalne szkolnictwo potrafi skutecznie konkurować z potentatami z większych metropolii, choć Warszawa niezmiennie dominuje na podium. Na krakowskim podwórku nie zabrakło również innych wybitnych placówek, gdzie na kolejnych miejscach podium znalazły się Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 oraz Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej, co świadczy o zróżnicowanej, ale wysokiej jakości edukacji w regionie.

Co decyduje o sukcesie placówek edukacyjnych?

Zapewnienia o obiektywizmie nie są gołosłowne, bowiem ranking portalu WaszaEdukacja.pl bazuje na ściśle określonych i weryfikowalnych kryteriach. Absolutnym fundamentem oceny są wyniki egzaminów ósmoklasisty z trzech kluczowych przedmiotów: matematyki, języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. To właśnie te osiągnięcia, mierzone na poziomie ogólnokrajowym, stanowią o sile i efektywności nauczania podstawy programowej w każdej analizowanej szkole.

Jednak sukces szkoły to nie tylko skuteczność w przekazywaniu podstawowej wiedzy. Równie ważne, jeśli nie ważniejsze, są sukcesy uczniów w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, których laureaci często stanowią o prestiżu placówki. Informacje o tych osiągnięciach, dostarczane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, pozwalają ocenić zdolność szkoły do pracy z wybitnie uzdolnioną młodzieżą, wykraczając poza standardowe ramy nauczania.

