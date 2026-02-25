Najwęższy dom świata. Co kryje się w szczelinie centrum Warszawy?

Warszawski cud architektoniczny

Polska jest krajem niezwykłych innowacji, nawet jeśli mowa o architekturze. Dowodem na to jest budynek, który z dumą dzierży tytuł najwęższego domu na świecie. Mowa oczywiście o Domu Kereta, wciśniętym z zadziwiającą precyzją w szczelinę między powojennym blokiem a przedwojenną kamienicą, w samym sercu warszawskiej Woli. To prawdziwa manifestacja kreatywności w obliczu urbanistycznych ograniczeń.

Ta osobliwa konstrukcja, położona na styku ulic Chłodnej i Żelaznej, w najwęższym punkcie mierzy zaledwie 70 centymetrów, rozszerzając się do maksymalnie 152 centymetrów. Choć trudno uwierzyć, że w tak skromnej przestrzeni mogło powstać cokolwiek poza artystyczną wizją, Dom Kereta udowadnia, że granice konwencjonalnego myślenia o budownictwie bywają zaskakująco elastyczne. Niejeden z nas pewnie pomyślał, że to raczej żart, a jednak to rzeczywistość.

Kim był Etgar Keret?

Zanim jednak przejdziemy do szczegółów funkcjonalnych, warto zrozumieć ideę, która legła u podstaw tego przedsięwzięcia. Dom powstał w 2012 roku z inicjatywy architekta Jakuba Szczęsnego z grupy Centrala. Od samego początku był pomyślany nie jako typowy budynek mieszkalny, ale jako awangardowa instalacja artystyczna i urbanistyczny eksperyment, którego celem było zakwestionowanie tradycyjnych norm przestrzennych. Projekt ten miał prowokować do refleksji nad wykorzystaniem miejskiej tkanki.

Jego nazwa, Dom Kereta, to hołd dla izraelskiego pisarza Etgara Kereta, którego korzenie rodzinne przed wojną wywodziły się z Warszawy. To właśnie on był pierwszym, symbolicznym "lokatorem" tej niecodziennej przestrzeni, utożsamiając się z jej artystycznym i społecznym przesłaniem. Budynek, choć miniaturowy, mieści w sobie trzy kondygnacje, oferując łącznie około 14 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, co samo w sobie jest wyczynem inżynieryjnym.

Co mieści w sobie miniaturowa przestrzeń?

Mimo swoich mikroskopijnych rozmiarów, wnętrze Domu Kereta zostało zaprojektowane z imponującą pomysłowością, by zapewnić podstawowe funkcje życiowe i twórcze. W tej ciasnej przestrzeni udało się zmieścić niewielką, ale w pełni funkcjonalną kuchnię, kompaktową łazienkę, a także wydzielone strefy przeznaczone do pracy i spania. Każdy centymetr został tu wykorzystany z chirurgiczną precyzją, co pokazuje, jak wiele można zdziałać, gdy ograniczenia stają się motywacją do innowacji.

Dom Kereta to jednak tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o nietypową architekturę, jaką możemy podziwiać w Polsce. Nasz kraj, często niedoceniany pod tym względem, jest domem dla wielu architektonicznych dziwadeł, które z powodzeniem mogłyby konkurować o uwagę z bardziej znanymi projektami. Przykładem jest choćby słynny gdański falowiec, uznawany za jeden z najdłuższych budynków mieszkalnych w całej Europie, który do dziś budzi podziw i kontrowersje, czyż nie?

Architektoniczne perełki PRL-u i lat 90.

Nie tylko Warszawa czy Gdańsk mogą pochwalić się niebanalnymi realizacjami. Również stolica Dolnego Śląska, Wrocław, obfituje w intrygujące obiekty, które stanowią świadectwo minionych epok. Szczególną uwagę przyciągają tam perełki architektoniczne z czasów PRL oraz z lat 90. ubiegłego wieku, które, mimo upływu lat, wciąż prowokują do dyskusji i refleksji nad estetyką tamtych dekad. To obiekty, które nieraz bywają krytykowane, ale równie często – bronione jako cenne świadectwa historii.

Wrocławskie "betonowe marzenia" czy monumentalne bloki to tylko dowód na to, że polska architektura, niezależnie od epoki, zawsze potrafiła zaskoczyć. Od Domu Kereta, symbolu maksymalnego zagęszczenia, po rozległe falowce – każdy z tych projektów opowiada swoją unikalną historię o walce z przestrzenią, konwencjami i oczekiwaniami społecznymi. Te budynki to nie tylko mury i okna, ale także świadectwo niezwykłej inwencji. Podsumowując, Polska jest naprawdę pełna architektonicznych niespodzianek.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.