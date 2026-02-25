Nie Gdańsk, Gdynia i Sopot. Drugie Trójmiasto w Polsce istnieje naprawdę. Gdzie ukrył się ten niezwykły skarb?

Trójmiasto, ale w innym wydaniu?

Słysząc termin „Trójmiasto”, natychmiast nasuwają się skojarzenia z bałtycką metropolią – Gdynią, Sopotem i Gdańskiem. Mało kto zdaje sobie sprawę, że na mapie Polski, w samym sercu Mazowsza, funkcjonuje podobna inicjatywa, choć o znacznie spokojniejszym charakterze. Mowa o Podwarszawskim Trójmieście Ogrodów, które powstało symbolicznie dzięki współpracy Brwinowa, Podkowy Leśnej oraz Milanówka. Porozumienie o jego powołaniu podpisano już w 2010 roku, co wskazuje na długoterminową wizję rozwoju regionu.

Głównym celem tej unikalnej inicjatywy, jak czytamy w dokumentach samorządowych, było wspólne zaangażowanie na wielu płaszczyznach – od kultury i turystyki, przez bezpieczeństwo, aż po ochronę środowiska. Wszystko to, aby podnieść jakość życia mieszkańców, ale i przyciągnąć turystów. Z perspektywy podróżujących najważniejsze są oczywiście atrakcje, a tych w Podwarszawskim Trójmieście Ogrodów nie brakuje, choć z pewnością różnią się od nadmorskich kurortów.

Co oferuje Podkowa Leśna turystom?

Podkowa Leśna, często nazywana miastem-ogrodem, kusi swoją zielenią i niezwykłą architekturą. To idealne miejsce na niespieszne spacery, podczas których można podziwiać piękne, zabytkowe wille, świadczące o bogatej historii i artystycznym rodowodzie miejscowości. Warto przejść się zieloną Aleją Lipową czy zerknąć w okolice pałacyku myśliwskiego Lilpopa, które zachwycają swoją urokliwą aurą i są świadectwem minionych epok.

Nie można również pominąć wizyty w drewnianej willi Aida, która należała do rodziny Lilpopów, a później stała się domem dla wybitnego poety Jarosława Iwaszkiewicza i jego żony. Koniecznie trzeba uwzględnić w planie wycieczki willę Stawisko, gdzie dziś mieści się Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, tętniące życiem zwłaszcza podczas corocznego Festiwalu Otwarte Ogrody, który przyciąga tłumy miłośników sztuki i natury.

Historyczne perły Brwinowa

Kontynuując podróż przez Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów, trafiamy do Brwinowa, miejscowości równie bogatej w historyczne perełki. Tutaj na turystów czekają kolejne zabytkowe wille i pałacyki, z majestatycznym pałacem Wierusz-Kowalskich na czele, które przenoszą w czasie i pozwalają poczuć ducha dawnych rezydencji szlacheckich. Architektura Brwinowa to świadectwo zamożności i smaku dawnych mieszkańców, które przetrwało do dziś.

Odwiedzających może zainteresować również kościół św. Floriana, którego historia sięga XV wieku. Choć pierwotnie wierni mieli do dyspozycji drewniane świątynie, w okresie międzywojennym rozpoczęto budowę większego, murowanego obiektu. Konsekracja nastąpiła w latach 60., a co najważniejsze, w nowym kościele zachowano wiele dawnego, zabytkowego wyposażenia, co stanowi niezwykłe połączenie historii z nowoczesnością.

Milanówek – miasto ogrodów?

Milanówek, podobnie jak jego sąsiedzi z Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, słynie z zabytkowej zabudowy, która zachęca do długich spacerów. Nie będzie zatem zaskoczeniem, że i tutaj odwiedzający mogą podziwiać wiele urokliwych willi, z których każda opowiada swoją własną historię. Spacer szlakiem milanowskich rezydencji to doskonały sposób na chłonięcie atmosfery dawnych letnisk i podziwianie kunsztu architektonicznego.

Podczas wycieczki dobrze jest również nie omijać kościoła św. Jadwigi Śląskiej, którego plany budowy pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku. Początkowo wzniesiono drewnianą kapliczkę i ołtarz polowy, by dopiero później przystąpić do budowy właściwego obiektu. Samodzielna parafia została utworzona w Milanówku jeszcze w okresie międzywojennym, co świadczy o rosnącym znaczeniu tej miejscowości na religijnej mapie regionu.

Jak aktywnie zwiedzać Trójmiasto Ogrodów?

Dla tych, którzy preferują aktywny wypoczynek i chcieliby zwiedzić całe Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów w sposób bardziej dynamiczny, przygotowano specjalną trasę rowerową. To idealna opcja, aby połączyć przyjemność z odkrywaniem, a szczegóły szlaku są wygodnie dostępne na stronie internetowej Podkowy Leśnej. Dzięki niej można zaplanować kompleksową wycieczkę bez konieczności ciągłego sprawdzania mapy.

Rowerowa eskapada poprowadzi od stacji WKD Podkowa Leśna, obok tak intrygujących miejsc, jak Pałacyk Kasyno, malowniczy zespół willowy Turczynek, czy kolorowe kamienice. Po drodze będzie można również podziwiać zabytkowe kościoły, co sprawia, że trasa staje się nie tylko sportowym wyzwaniem, ale i prawdziwą lekcją lokalnej historii i architektury, oferując unikalną perspektywę na ten urokliwy region Polski.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.