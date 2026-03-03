Polacy uciekli z Dubaju i Izraela. Co działo się na pokładzie?

Dramatyczny powrót do ojczyzny

Punktualnie przed godziną szóstą rano warszawskie Lotnisko Chopina przyjęło pierwszy samolot z około 190 Polakami, którzy w ostatniej chwili opuścili Dubaj i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Po dniach oczekiwania i narastającego strachu, nareszcie dotknęli polskiej ziemi, choć dla wielu z nich droga do kraju okazała się prawdziwą eskapadą z dreszczykiem emocji. Sytuacja w regionie wciąż pozostaje dynamiczna, o czym świadczą odwoływane rejsy i tablice informacyjne na stołecznym lotnisku.

Wśród szczęśliwców, którym udało się wrócić, jest Paweł Piskorowski, którego relacja dla Radia Eska brzmi jak scenariusz filmu akcji. Mężczyzna został zaskoczony informacją o wylocie, mając zaledwie godzinę na dotarcie do portu lotniczego. Przyznał wprost, że ten pośpiech był dla niego zaciekłą walką o każdą minutę, w obliczu niepewności i zagrożenia eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie.

"To była dla mnie prawdziwa walka z czasem" - przyznał Paweł Piskorowski, wspominając pośpiech na dubajskim lotnisku.

Co działo się na lotnisku w Dubaju?

Dubajskie lotnisko, zazwyczaj tętniące życiem i międzynarodowym ruchem, po fali ataków na Iran przypominało widmo dawnej świetności. Jak relacjonował Paweł Piskorowski, w momencie jego wylotu zrealizowano jedynie garstkę operacji lotniczych, w tym rejs do Warszawy oraz jeden do Bukaresztu. Ta nieliczna aktywność tylko potęgowała świadomość, że wielu rodaków wciąż czeka na swoją szansę powrotu do domu, uwięzionych przez geopolityczne zawirowania.

Emocje towarzyszące lądowaniu w Warszawie były ogromne i w pełni zrozumiałe. Na pokładzie samolotu rozległy się spontaniczne oklaski, będące wyrazem ulgi i radości z bezpiecznego powrotu. Ten gest, choć prosty, najlepiej oddaje napięcie, które towarzyszyło każdemu z pasażerów podczas minionych dni i godzin spędzonych w cieniu bliskowschodniego konfliktu.

Polscy pielgrzymi w pułapce konfliktu?

Nie tylko turyści z Dubaju znaleźli się w trudnej sytuacji. Również grupa polskich pielgrzymów, odbywająca podróż do Nazaretu i Betlejem, musiała w trybie nagłym zmieniać swoje plany. Pierwotne doniesienia o atakach na Iran natychmiast zmusiły biuro podróży do podjęcia decyzji o niezwłocznej ewakuacji z zagrożonego regionu. To pokazuje, jak szybko i drastycznie zmieniała się sytuacja.

Pielgrzymów przetransportowano autokarem do Taby, gdzie spędzili niespokojną noc, by następnie kontynuować podróż do Kairu. Jak wynika z ich relacji, szczególnie wyczerpująca okazała się długotrwała i szczegółowa kontrola graniczna, która była kolejnym etapem w tej trudnej i pełnej niepewności podróży do bezpiecznego miejsca.

Kiedy sytuacja ulegnie stabilizacji?

Obecnie nikt nie jest w stanie precyzyjnie określić, kiedy sytuacja na Bliskim Wschodzie na tyle się ustabilizuje, by umożliwić pełne przywrócenie ruchu lotniczego. Ta niepewność utrzymuje w napięciu rodziny i bliskich tych, którzy wciąż czekają na powrót do Polski. Decyzje służb i przewoźników są kluczowe, ale niestety, zależne od zawirowań geopolitycznych.

Niestety, dla wielu Polaków, którzy wciąż przebywają w regionie Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Izraela, oczekiwanie na powrót do kraju wciąż trwa. Trudno przewidzieć, ile jeszcze czasu upłynie, zanim wszyscy będą mogli odetchnąć z ulgą, podobnie jak ci, którzy wylądowali na Lotnisku Chopina, zakończywszy swoją własną walkę z czasem i niepewnością, jak relacjonowało Radio Eska.

