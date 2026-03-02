Poszukiwani za zabójstwa. Ilu groźnych przestępców wciąż ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości?

Czym właściwie jest list gończy?

W polskim systemie prawnym list gończy to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli ścigania zbiegłych przestępców. Dotyczy on osób, które z jakiegoś powodu ukrywają się przed organami ścigania, unikając odpowiedzialności za popełnione czyny. Jego wydanie nie jest pochopne – zawsze opiera się na uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz fakcie, że miejsce pobytu podejrzanego pozostaje nieznane, co skutecznie paraliżuje dalsze działania procesowe.

Co ważne, list gończy to narzędzie stosowane w ostateczności. Gdy inne metody ustalenia, gdzie przebywa podejrzany lub skazany, zawiodą, sąd lub prokurator podejmuje decyzję o jego wystawieniu. To wyraźny sygnał dla społeczeństwa, że dana osoba jest traktowana jako zagrożenie i konieczne jest jej natychmiastowe ujęcie, by sprawiedliwość mogła zatriumfować.

Kto ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości?

Policyjne bazy danych kryją tysiące nazwisk, ale wśród ponad 53 tysięcy poszukiwanych, na szczególną uwagę zasługują ci, którzy mają na sumieniu najcięższe przewinienia – zabójstwa. To właśnie oni, sprawcy brutalnych zbrodni, stanowią trzon kategorii "najbardziej poszukiwani". Ich wizerunki, choć nie zawsze publicznie dostępne w pełnej krasie, regularnie pojawiają się w policyjnych komunikatach, ku przestrodze i z nadzieją na ujęcie.

Przekrój tych, którzy odebrali innym życie i teraz uciekają przed konsekwencjami, jest szokująco szeroki. Od młodych, po tych w podeszłym wieku; od obywateli Polski, po obcokrajowców; zarówno kobiety, jak i mężczyźni – to galeria ludzkich dramatów i okrucieństwa, których lepiej nie spotykać na swojej drodze. Ich anonimowość jest zagrożeniem dla wszystkich.

Rozpoznajesz ściganego przestępcę?

Co jednak, gdy los sprawi, że faktycznie natkniesz się na jednego z tych, których twarze widnieją na listach gończych? Najważniejsze jest zachowanie zimnej krwi i absolutny zakaz podejmowania jakichkolwiek działań na własną rękę. Twoje bezpieczeństwo jest priorytetem, a próba bohaterskiego czynu może skończyć się tragicznie dla obu stron. Zamiast tego, natychmiast chwyć za telefon.

Skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub bezpośrednio do konkretnej komendy, jeśli znasz numer. Musisz przekazać możliwie jak najwięcej szczegółowych informacji: gdzie i kiedy widziałeś poszukiwanego, w jakich okolicznościach, i dokładnie opisać jego wygląd. Pamiętaj, aby nie zbliżać się do osoby ściganej ani nie próbować jej zatrzymać – od tego są odpowiednio wyszkolone służby, które dysponują niezbędnym sprzętem.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.