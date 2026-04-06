Poszukiwany listem gończym zatrzymany. Gdzie się ukrywał?

Policyjny sukces w Starogardzie Gdańskim

Funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób w Gdańsku przeprowadzili skuteczną akcję, która doprowadziła do zatrzymania 37-letniego mężczyzny. Był on od dłuższego czasu poszukiwany listem gończym, wydanym przez Sąd Rejonowy w Kartuzach. Mężczyzna miał odbyć karę czterech lat pozbawienia wolności za popełnione przestępstwo. Nakaz dotyczył kradzieży z włamaniem, za którą oskarżony został prawomocnie skazany.

Zatrzymanie miało miejsce w czwartek, po godzinie 16:00. Policjanci, po intensywnych działaniach operacyjnych i śledczych, ustalili, że poszukiwany może przebywać w jednym z mieszkań zlokalizowanych na terenie Starogardu Gdańskiego. Te precyzyjne informacje pozwoliły na zaplanowanie i przeprowadzenie interwencji w konkretnym miejscu.

Próba ukrycia się w mieszkaniu

Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze zapukali do drzwi wytypowanego lokalu mieszkalnego. Drzwi otworzyła partnerka poszukiwanego mężczyzny, która oświadczyła, że 37-latka nie ma w środku. Policjanci, dysponując jednak pewnymi informacjami, nie dali wiary tym zapewnieniom. Podjęli decyzję o przeszukaniu mieszkania w celu weryfikacji jej słów.

W trakcie sprawdzania pomieszczeń okazało się, że poszukiwany rzeczywiście znajdował się wewnątrz. Gdy tylko usłyszał rozmowę przy drzwiach, podjął desperacką próbę uniknięcia zatrzymania. Wykorzystał dostępną przestrzeń i schował się w kanapie, konkretnie w skrzyni przeznaczonej na pościel.

Gdzie ukrywał się poszukiwany?

Miejsce ukrycia, choć wydawało się sprytne, nie zapewniło mu anonimowości na długo. Policjanci szybko odnaleźli mężczyznę, mimo jego wysiłków, aby pozostać niewykrytym. Cała próba zatajenia swojej obecności zakończyła się zaledwie po kilku minutach od rozpoczęcia przeszukania. Szybka i skuteczna reakcja funkcjonariuszy uniemożliwiła dalszą ucieczkę.

Zatrzymany 37-latek został przewieziony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, które znajduje się w Starogardzie Gdańskim. Stamtąd zostanie niezwłocznie przetransportowany do zakładu karnego. Rozpocznie tam odbywanie zasądzonej przez sąd kary czterech lat pozbawienia wolności za kradzież z włamaniem.

Koniec długiej ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości

Z policyjnych ustaleń wynikało, że mężczyzna przez wiele miesięcy ukrywał się poza granicami Polski. Ta międzynarodowa ucieczka miała na celu uniknięcie odpowiedzialności karnej za popełnione czyny. Jednak jego powrót do kraju umożliwił skuteczne działanie funkcjonariuszy.

Policja podkreśla, że zatrzymanie 37-latka to kolejna udana akcja gdańskich policjantów specjalizujących się w poszukiwaniach. Tego typu operacje potwierdzają, że ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości jest jedynie tymczasowym rozwiązaniem i prędzej czy później prowadzi do zatrzymania i odbycia zasądzonej kary.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.