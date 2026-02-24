Pożar w mazowieckich Borkach. Co tak naprawdę zabiło ciężarną Diablicę?

Ogień pochłania dorobek

Scenariusz jak z najgorszego koszmaru rozegrał się w niewielkich Borkach, malowniczo położonej wsi w województwie mazowieckim. Pan Jarosław Kania, 56-letni rolnik, wciąż nie może uwierzyć w to, co wydarzyło się na jego gospodarstwie. Piątkowy wieczór, który miał być spokojnym zakończeniem tygodnia, zamienił się w istne piekło, które pochłonęło nie tylko budynki, ale i nadzieje na przyszłość.

Tragedia, która wstrząsnęła lokalną społecznością, uderzyła z zaskakującą siłą, pozostawiając za sobą zgliszcza i głębokie rany. Gospodarstwo pana Jarosława, owoc ciężkiej pracy przez całe życie, w kilka chwil stanęło w płomieniach, a widok ognia wyrywał z piersi krzyk rozpaczy. To jednak nie wszystko, co stracił rolnik w tym dramatycznym pożarze.

Niewyobrażalna strata Diablicy

Pośród chaosu i dymu, rozgrywała się jeszcze jedna, szczególnie bolesna tragedia. Ukochana krowa pana Jarosława, pieszczotliwie nazywana Diablicą, miała zaledwie siedem lat i lada dzień miała się ocielić. Jej śmierć, do której doszło w tak dramatycznych okolicznościach, jest dla rolnika niczym cios w samo serce, symbolizującym bezpowrotną utratę części jego świata. Diablica była nie tylko zwierzęciem hodowlanym, ale pełnoprawnym członkiem rodziny Kaniów, urodzoną i wychowaną w tym właśnie gospodarstwie.

Wielki, ciężarny brzuch krowy zwiastował nadejście nowego życia, które niestety nigdy nie ujrzy światła dziennego. Pożar stodoły, który rozszalał się z niewiarygodną szybkością, okazał się dla Diablicy śmiertelnym wyrokiem, wydanym nie przez ogień bezpośrednio, ale przez paraliżujący strach. Historia ta przypomina o kruchości życia i o tym, jak nagle wszystko może obrócić się w pył.

"Gdy krowa zobaczyła ogień padła na ziemię, przestała oddychać i zastygła bez ruchu" – opowiada "SE" pan Jarosław.

"Zdechła biedaczka z otwartymi oczami, a mnie zachciało się płakać. Weterynarz, który przyjechał po pożarze, stwierdził, że krowa padła na zawał. Diablica, bo tak nazywałem swoją krówkę, miała siedem lat i urodziła się w moim gospodarstwie" – ociera łzy.

Czy stres może zabić?

Kwestia nagłej śmierci zwierzęcia w obliczu tak ekstremalnej sytuacji budzi wiele pytań. Czy widok płonącego domu i obory faktycznie mógł doprowadzić do zatrzymania akcji serca u ciężarnej krowy? Lekarz weterynarii Marek Pasiak z Siedlec rozwiał wszelkie wątpliwości, potwierdzając, że w takich okolicznościach serce może po prostu odmówić posłuszeństwa. Silny stres wywołuje kaskadę reakcji chemicznych w organizmie, które są niezwykle obciążające.

Ekspert podkreślił, że zwierzęta w ciąży są szczególnie wrażliwe na gwałtowne wstrząsy psychiczne. Procesy zachodzące w ich ciele pod wpływem potężnego lęku mogą doprowadzić do tragedii, tak jak stało się w przypadku Diablicy. To przypomnienie, że choć zwierzęta nie mówią, odczuwają strach równie intensywnie, co ludzie, a jego konsekwencje mogą być tragiczne.

"Szczególnie cielna krowa narażona jest na zatrzymanie krążenia w stresie. Zachodzą wtedy w jej organizmie procesy chemiczne, które mogą doprowadzić do zawału" - mówi weterynarz.

Dorobek całego życia zniszczony

Pożar w Borkach to nie tylko osobisty dramat rolnika i jego zmarłej krowy. To także katastrofa dla całej rodziny, która mieszkała w spalonej posesji. Pan Jarosław, jego rodzice w podeszłym wieku oraz siostra, stracili wszystko, na co pracowali przez dziesiątki lat. Dach budynku mieszkalnego legł w gruzach, a konstrukcja dachu obory została całkowicie zniszczona. Straty materialne są olbrzymie i obejmują nie tylko budynki, ale i cenne zapasy żywności dla zwierząt.

Siano i słoma, które miały wystarczyć do przyszłych żniw, spłonęły doszczętnie, pozostawiając zwierzęta bez paszy. W obliczu tak przytłaczającej sytuacji, pan Jarosław zmuszony jest prosić o pomoc, apelując do ludzi dobrej woli o wsparcie. Ta tragedia to kolejny dowód na to, jak bardzo rolnicy, pracujący od pokoleń, są zależni od żywiołów i jak niewiele potrzeba, by ich świat legł w gruzach.

"Nie mam czym karmić pozostałych zwierząt. Proszę o siano i inną pomoc, abyśmy mogli podnieść się po tej tragedii" – apeluje pan Jarosław.

