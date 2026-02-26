Pożar w tunelu S2. Co zaskoczyło kierowców na Południowej Obwodnicy Warszawy?

Pożar samochodu w tunelu S2

Do incydentu doszło w czwartek, 26 lutego, około godziny 21:40, w tunelu na Południowej Obwodnicy Warszawy (S2). Według informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zapłonął tam samochód osobowy. Służby drogowe natychmiast zamknęły odcinek trasy od węzła Puławska do węzła Wilanów w kierunku Terespola, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom drogi.

Zdarzenie wywołało szybkie zadymienie przestrzeni tunelu, co skutkowało natychmiastowym wstrzymaniem ruchu pojazdów. Wprowadzono procedury awaryjne, mające na celu ewakuację i zabezpieczenie miejsca. Zablokowanie kluczowego fragmentu obwodnicy wywołało poważne utrudnienia dla kierowców przemieszczających się po aglomeracji warszawskiej.

"Stoję w gigantycznym korku przed tunelem. Z głośników puszczany jest komunikat: „proszę szybko opuścić tunel, zagrożenie pożarem”. Na miejsce przed chwilą przyjechały trzy jednostki straży pożarnej" − słyszymy od naszej czytelniczki, która skontaktowała się z nami.

Akcja ratunkowa w tunelu

Na miejsce zdarzenia szybko skierowano jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Mimo groźnie wyglądającej sytuacji, najważniejsza informacja wskazywała, że nikt nie został ranny, ani nie odnotowano ofiar śmiertelnych. To kluczowa informacja w obliczu zagrożenia, jakie niesie pożar w zamkniętej przestrzeni, gdzie ewakuacja bywa szczególnie utrudniona.

Akcja gaśnicza skupiła się na pożarze komory silnika samochodu osobowego, który znajdował się około 100 metrów za wjazdem do tunelu. Pięć zastępów straży pożarnej podjęło działania, szybko opanowując ogień w komorze silnika, co pozwoliło na stabilizację sytuacji. Trzy z nich w krótkim czasie mogły wrócić do koszar.

− "Doszło do pożaru samochodu osobowego, a dokładnie komory jego silnika. Na trasie w kierunku na Terespol, 100 metrów za wjazdem do tunelu. Akcja zakończyła się bez osób poszkodowanych, sytuacja jest już opanowana. Na miejscu pojawiło się pięć zastępów straży pożarnej, trzy już wracają do koszar" − powiedział kpt. Łukasz Zagdański z zespołu prasowego Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

Utrudnienia na obwodnicy Warszawy

Pożar w tunelu S2 wywołał gigantyczne utrudnienia w ruchu drogowym, prowadząc do powstania potężnego zatoru. Droga została całkowicie zablokowana na czas prowadzenia działań ratunkowych i usuwania skutków zdarzenia. Kierowcy utknęli w potężnym zatorze, a wstępne szacunki GDDKiA przewidywały, że utrudnienia mogą potrwać nawet do trzech godzin.

W związku z brakiem objazdów i dodatkowych ułatwień, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystosowała apel do kierowców. Służby drogowe zalecały omijanie zablokowanego fragmentu Południowej Obwodnicy Warszawy i wybieranie alternatywnych tras. Służby apelowały o wybieranie alternatywnych tras, aby uniknąć dalszego spiętrzenia ruchu w rejonie zdarzenia.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.