Ośrodek uzależnień na Czerskiej budzi strach. Czy Mokotów powtórzy scenariusz z Pragi?

Redakcja Informacyjna AI
2026-02-26 19:56

Ośrodek terapii uzależnień, który przeniósł się z Pragi na warszawski Mokotów, wywołał falę sprzeciwu wśród mieszkańców ulicy Czerskiej. Lokalna społeczność obawia się zagrożenia bezpieczeństwa i wzrostu nielegalnego handlu. W sprawę zaangażowali się radni, a personel kliniki zapewnia o rygorystycznych zasadach i pełnej kontroli nad placówką, odpierając zarzuty i obawy o powtórkę sytuacji z Pragi.

Mokotowskie obawy przed placówką

W połowie lutego warszawski Mokotów został oburzony informacją o przeniesieniu punktu leczenia substytucyjnego z ulicy Kijowskiej na Czerską. Ta relokacja ośrodka terapii uzależnień natychmiast wywołała gwałtowny sprzeciw lokalnej społeczności, która obawia się o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Mieszkańcy jasno wyrażają strach przed wzrostem nielegalnego handlu metadonem w ich sąsiedztwie, co jest kluczową kwestią w tej burzliwej debacie.

Głos w tej sprawie szybko zabrała mokotowska radna Natalia Polubiec, a do radnego Tomasza Szczegielniaka zaczęły napływać liczne zgłoszenia od zaniepokojonych mieszkańców. Samorządowiec wspomniał również o poważnych podejrzeniach dotyczących rzekomej próby włamania do pobliskiej apteki, co tylko podsyciło atmosferę niepewności. Zapowiedział intensywne działania na forum rady dzielnicy, aby straż miejska i policja objęły rejon Czerskiej szczególnym nadzorem.

Jak działa leczenie metadonem?

W obliczu narastających napięć przedstawiciele placówki aktywnie starają się uspokoić wzburzone nastroje społeczne. Małgorzata Życzkowska, stojąca na czele zespołu terapeutycznego, szczegółowo przybliżyła specyfikę leczenia metadonowego i buprenorfinowego reporterowi Radia ESKA. Podkreśliła, że zasady uczestnictwa w terapii są niezwykle rygorystyczne, co ma gwarantować maksymalne bezpieczeństwo i kontrolę nad procesem.

Kierowniczka wyjaśniła, że chorzy muszą stawiać się w ośrodku każdego dnia, aby przyjąć dawkę leku przy okienku, co eliminuje ryzyko nadużyć. Jedynie wyjątkowe przypadki, czyli osoby z co najmniej dwuletnim stażem w programie, wykazujące pełną abstynencję oraz stabilizację życiową, mogą liczyć na wydanie substytutu do domu, lecz i tak tylko raz na dwa tygodnie. Jest to procedura ściśle kontrolowana i obwarowana wieloma wymogami.

Czy klinikę słusznie oskarżano w Pradze?

Reprezentantka kliniki otwarcie przyznała, że tego typu placówki mogą teoretycznie stanowić punkt zainteresowania dla osób poszukujących nielegalnych źródeł leku. Jednakże stanowczo zaznaczyła, że problem ten może pojawić się w dowolnej lokalizacji i nie jest specyficzny dla ich działalności. Odnosząc się do doświadczeń z ulicy Kijowskiej na Pradze, zwróciła uwagę, że ciemne interesy, które miały miejsce w sąsiednich bramach, często niesłusznie przypisywano podopiecznym ośrodka.

Małgorzata Życzkowska przytoczyła przykłady, gdzie po interwencji policji okazywało się, że sprawcy incydentów nie mieli nic wspólnego z pacjentami placówki. Wskazała między innymi na sytuację zniszczonej elewacji, o którą ochrona oskarżyła podopiecznych, jednak monitoring wyraźnie wykazał, że winni byli nastolatkowie na hulajnogach. Personel medyczny zapewnia, że obiekt na Czerskiej jest chroniony i objęty kompleksowym systemem monitoringu, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, a jego funkcjonowanie jest w pełni zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

