Bezrobocie w Polsce znów rośnie. Czy młodzi Polacy naprawdę nie chcą pracować?

Dramat na rynku pracy

Rynek pracy w Polsce, po okresie względnej stabilizacji, ponownie zaskakuje negatywnymi statystykami. W styczniu bieżącego roku stopa bezrobocia, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, osiągnęła poziom 6 procent, co stanowi znaczący wzrost. To rezultat, który nie tylko przebija prognozy, ale także cofa nas w czasie do realiów sprzed blisko czterech i pół roku, kiedy to chaos pandemiczny wywrócił gospodarkę do góry nogami.

Sytuacja ta jest szczególnie dotkliwa dla osób szukających zatrudnienia, które jeszcze niedawno mogły liczyć na większe pole do manewru. Obecnie, jak wynika z zebranych opinii, znalezienie pracy, zwłaszcza tej odpowiadającej kwalifikacjom, staje się prawdziwym wyzwaniem. Dawny „rynek pracownika” zdaje się bezpowrotnie odchodzić do lamusa, ustępując miejsca rosnącej niepewności i frustracji, nawet w dynamicznej stolicy.

„Jest problem z pracą, ja szukam od października w moim zawodzie i jakoś nie mogę znaleźć. Codziennie się wysyła po kilkanaście CV i bez odzewu”, narzekał mężczyzna, który jest kasjerem lotniczym.

Gdzie tkwi problem w Warszawie?

Mężczyzna, z zawodu kasjer lotniczy, otwarcie przyznaje, że od października bezskutecznie poszukuje zatrudnienia w swojej specjalności. Pomimo wysyłania kilkunastu CV dziennie, odzew jest znikomy, co świadczy o zmieniającej się dynamice rynku. Jego trudności nie kończą się na poszukiwaniu pracy w zawodzie; próby znalezienia zatrudnienia w innych sektorach również kończą się fiaskiem, uwydatniając uniwersalność problemu.

Interesujące jest jego spostrzeżenie dotyczące braku możliwości podjęcia pracy fizycznej przez pracowników umysłowych. „Do sprzątania nie pójdę, bo nie mam doświadczenia. Tak to jest, że pracownik umysłowy nie znajdzie pracy fizycznej”, przekonywał rozmówca, podkreślając paradoksy i sztywne ramy, w jakie wpada współczesny rynek. To pokazuje, jak trudno jest ludziom z pewnymi kwalifikacjami przestawić się na inne ścieżki zawodowe, nawet w obliczu pilnej potrzeby.

Młodzi kontra sztuczna inteligencja

Szczególnie alarmujące są dane dotyczące najmłodszych na rynku pracy. Polska zanotowała najwyższy wzrost bezrobocia wśród osób do 25. roku życia w całej Unii Europejskiej, gdzie aż 13,5 procent młodych ludzi pozostaje bez pracy. To nie tylko statystyka, ale realny problem, który rzutuje na przyszłość całej gospodarki i wywołuje pytania o efektywność systemów edukacji i wsparcia dla wchodzących w dorosłe życie.

Jeden z rozmówców, UX/UI Designer, wskazuje, że „najgorzej jest z pracą dla juniorów”, a znalezienie posady na start jest niezwykle trudne. Dodał, że „korporacje zachłysnęły się sztuczną inteligencją”, co sugeruje, że rozwój technologii, zamiast tworzyć nowe miejsca pracy, przyczynia się do ich redukcji w niektórych sektorach, zwłaszcza tych kreatywnych i projektowych, gdzie młodzi ludzie często szukają swojego miejsca.

„Najgorzej jest z pracą dla juniorów. Moja praca to UX/UI Designer i pracę na początek ciężko znaleźć u nas”, stwierdził mężczyzna. „Korporacje zachłysnęły się sztuczną inteligencją”, dodał.

Czy rynek jest w opłakanym stanie?

Opinie zbierane na ulicach Warszawy jasno wskazują, że „rynek jest w opłakanym stanie”. Praca, choć teoretycznie dostępna, często okazuje się być poza zasięgiem przeciętnego Kowalskiego, jeśli nie posiada odpowiednich koneksji. „Praca jest, ale tylko po znajomości”, alarmuje mężczyzna zatrudniony w serwisie sprzątającym w galerii handlowej, co rysuje ponury obraz polskiej rzeczywistości zawodowej.

To stwierdzenie, choć brutalne, idealnie oddaje poczucie wielu Polaków, którzy, pomimo posiadanych kwalifikacji i chęci do pracy, napotykają na mur. Nieformalne sieci kontaktów stają się ważniejsze niż twarde umiejętności, co jest sygnałem niezdrowego rynku. Taka sytuacja nie tylko demotywuje, ale także podważa zaufanie do oficjalnych ścieżek rekrutacji i otwartych ogłoszeń o pracę.

„Rynek jest w opłakanym stanie. Jest duże bezrobocie. Praca jest, ale tylko po znajomości”, mówił mężczyzna, który pracuje w serwisie sprzątającym w galerii handlowej.

Młodzi nie chcą pracować za psie pieniądze?

Wzrost bezrobocia wśród młodych Polaków budzi naturalne pytanie o jego przyczyny. Czy to jedynie kwestia niedoboru ofert, czy może zderzenie oczekiwań z rzeczywistością? Kobieta pracująca jako ekspedientka w sklepie, w swojej dosadnej opinii, wskazuje na jeden z możliwych powodów, który często bywa tematem gorących dyskusji społecznych i medialnych. Jej słowa rzucają nowe światło na problem.

„Młodzi chcieliby zarabiać teraz 500 złotych na godzinę. Przychodzą i mówią, że nie będą za takie psie pieniądze pracować!”, skwitowała ekspedientka, która na co dzień styka się z różnymi postawami. To ostre stwierdzenie, choć może wydawać się przerysowane, podkreśla rosnące rozbieżności między oczekiwaniami młodych pokoleń a realiami oferowanymi przez pracodawców. Wnioski z najnowszych Komenterów Adama Federa są niestety jednoznaczne: rynek pracy w Polsce wymaga pilnej interwencji i refleksji.

„Młodzi chcieliby zarabiać teraz 500 złotych na godzinę. Przychodzą i mówią, że nie będą za takie psie pieniądze pracować!”, skwitowała kobieta, która pracuje jako ekspedientka w sklepie.

