Próbna Matura 2026 z języka polskiego. Czy CKE ma asa w rękawie przeciwko 'przeciekom'?

Zbliża się sprawdzian kluczowy dla maturzystów 2026

Zegar tyka, a wraz z nim rośnie napięcie wśród abiturientów rocznika 2026. Już 4 marca punktualnie o godzinie 9:00 rozpocznie się próbny egzamin dojrzałości z języka polskiego na poziomie podstawowym, w ramach Formuły 2023. To kluczowy moment, by zmierzyć się z nowymi wymaganiami i ocenić swoje przygotowanie.

W internecie, jak co roku, narasta gorączka związana z poszukiwaniem potencjalnych „przecieków” arkuszy maturalnych CKE. Jednak Centralna Komisja Egzaminacyjna stanowczo ucina wszelkie spekulacje, przypominając o restrykcyjnych procedurach, które mają zapewnić uczciwość i bezpieczeństwo całego przedsięwzięcia.

Jak CKE chroni arkusze próbnej matury?

Zgodnie z precyzyjnymi wytycznymi, materiały diagnostyczne dotyczące przedmiotów obowiązkowych – języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego – trafiają do szkół w ściśle kontrolowany sposób. Zadania zawarte w arkuszach są unikalne i nigdy wcześniej nie były publikowane, co ma zagwarantować rzetelny obraz wiedzy uczniów.

Procedura jest jasna: pliki są dostępne dla dyrektorów szkół, którzy pobierają je poprzez system SIOEO lub serwisy okręgowych komisji egzaminacyjnych. Dopiero z momentem rozpoczęcia testu, arkusze są oficjalnie udostępniane na stronach CKE i OKE, co skutecznie niweluje możliwość wcześniejszego ich ujawnienia szerokiej publiczności.

Egzamin próbny – diagnoza czy ocena?

Całe przedsięwzięcie próbnej matury ma jeden nadrzędny cel: wiernie odwzorować warunki prawdziwej, majowej sesji egzaminacyjnej, w tym konieczność samodzielnej pracy i ścisłego nadzoru. Wcześniejszy dostęp dyrektorów do materiałów jest wyłącznie kwestią logistyki, niezbędną do powielenia arkuszy dla wszystkich zdających.

Przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jasno podkreślają, że wyniki tego sprawdzianu mają charakter czysto informacyjny. Nie stanowią one podstawy do wystawiania ocen w dzienniku, a jedynie służą jako wartościowa informacja zwrotna dla uczniów i nauczycieli, pozwalająca na ocenę postępów i wskazanie obszarów do poprawy przed właściwą maturą 4 maja 2026 roku.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.