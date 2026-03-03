Pseudokibice znów dali o sobie znać. Co kryje się za tajemniczym pożarem na Służewcu?

Służewiec w ogniu tajemnica pożaru

24 lutego bieżącego roku spokojną okolicę ulicy Kłobuckiej w Warszawie, tuż obok Aresztu Śledczego, przerwały płomienie. Ogień, który błyskawicznie strawił część hali magazynowej, wywołał niemałe poruszenie, stawiając na nogi służby ratunkowe. Dzięki szybkiej reakcji strażaków udało się zlokalizować źródło pożaru i zapobiec katastrofie na większą skalę, chroniąc przyległy warsztat i magazyn przed całkowitym zniszczeniem.

Początkowo przyczyny zdarzenia pozostawały tajemnicą, jednak śledztwo szybko wykazało, że za pożarem stało coś więcej niż tylko nieszczęśliwy wypadek. Jak się okazało, ogień został wywołany przez materiały pirotechniczne, co natychmiast skierowało uwagę śledczych w konkretnym kierunku. To zdarzenie, choć opanowane, stało się punktem wyjścia do szeroko zakrojonej akcji służb.

"Szybkie powiadomienie, krótki czas wejścia do akcji od zgłoszenia pozwolił na zlokalizowanie źródła pożaru i niedopuszczenia do jego rozwinięcia na cały obiekt. Finalnie udało się obronić warsztat i przyległy magazyn" - relacjonowali strażacy.

Policyjna obława na pseudokibiców

Spektakularne zatrzymania były efektem intensywnej pracy funkcjonariuszy stołecznej komendy, którzy po szczegółowych oględzinach miejsca zdarzenia oraz analizie zapisu monitoringu, nie pozostawili sprawy przypadkowi. W sumie w ręce policji wpadło jedenaście osób w wieku od 21 do 50 lat, wszyscy powiązani ze środowiskiem pseudokibiców jednego z warszawskich klubów piłkarskich, co rzuca nowe światło na całą sytuację.

Zatrzymania, przeprowadzone jednocześnie w kilku lokalizacjach, świadczą o skali zaangażowania służb w rozwikłanie tej zagadki. To nie pierwszy raz, kiedy osoby z tego środowiska są kojarzone z incydentami wykraczającymi poza ramy sportowej rywalizacji. Wcześniejsze wydarzenia pokazują, że granica między kibicowaniem a chuligaństwem bywa niestety zbyt często przekraczana.

Czy za incydentem stoi zorganizowana grupa?

Z jedenastu zatrzymanych osób, pięć, w wieku od 32 do 45 lat, usłyszało już konkretne zarzuty. Prokuratura postawiła im zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. W świetle prawa czyn ten jest poważnym przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności do ośmiu lat.

Pozostałe osoby, choć zwolnione do domów po przesłuchaniu, pozostają pod lupą śledczych, co sugeruje, że sprawa może mieć drugie dno. Wysokość oszacowanych strat, wynosząca 188 tysięcy złotych, dodatkowo podkreśla wagę incydentu i pokazuje, że takie "zabawy" mają realne i bardzo kosztowne konsekwencje dla społeczeństwa i właścicieli nieruchomości. Społeczeństwo ma prawo oczekiwać, że sprawcy zostaną surowo ukarani, a tego typu działania nie będą tolerowane.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.