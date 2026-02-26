Pyton uwięziony w kuchni. Jak daleko może zajść beztroska właścicieli?

Nietypowe zgłoszenie w Trójmieście

Gdyńscy strażacy w poniedziałkowy wieczór, dokładnie 23 lutego, odebrali nietypowe zgłoszenie, które z pewnością odbiegało od rutynowych wezwań. Tym razem zamiast dymu i płomieni, na funkcjonariuszy czekało egzotyczne zwierzę – pyton tygrysi uwięziony w labiryncie kuchennej zabudowy. Wąż, naturalnie występujący w odległych zakątkach Azji Południowej, stał się bohaterem lokalnych wiadomości, ale w dość niefortunnych okolicznościach.

Sytuacja, w której ratownicy musieli interweniować w sprawie zaklinowanego gada, przypomina, jak bardzo zmieniają się realia miejskich służb. Od ratowania kotków z drzew po uwalnianie węży z AGD – zakres obowiązków strażaków zdaje się poszerzać o najbardziej zaskakujące scenariusze. Beztroska właścicielki, która postanowiła wypuścić swojego kilkumetrowego pupila na „spacer” po mieszkaniu, doprowadziła do kuriozalnej interwencji.

Gdyński pyton za zmywarką. Jak to możliwe?

Dyspozytor przyjął zgłoszenie po godzinie 21, a na miejsce natychmiast skierowano jednostki ratunkowe. Wyobraźmy sobie zaskoczenie strażaków, gdy okazało się, że „niebezpieczeństwo” czai się nie w ogniu, lecz za zmywarką. Pyton tygrysi, choć w środowisku naturalnym potrafi przeciskać się przez jaskinie czy pływać w rzekach, w starciu z domową zabudową kuchenną okazał się bezradny.

To nie pierwsza sytuacja, gdy egzotyczne zwierzęta wprawiają w zakłopotanie miejskie służby, choć zazwyczaj chodzi o uciekinierów. Tym razem jednak zwierzę dobrowolnie, choć niefortunnie, „schowało się” w czeluściach kuchni, z których nie potrafiło się wydostać o własnych siłach. Sytuacja wymusiła konieczność wezwania profesjonalnej pomocy.

Czy demontaż mebli był konieczny?

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań manualnych, ratownicy zachowali pełen profesjonalizm i upewnili się, że mają do czynienia z gatunkiem niejadowitym. Szybka ocena sytuacji wykazała, że siłowe wyciąganie zwierzęcia stwarza zbyt duże ryzyko obrażeń mechanicznych, zarówno dla pytona, jak i dla samych funkcjonariuszy. Delikatność była kluczowa w tej niecodziennej akcji.

W obliczu zagrożenia uszkodzenia zwierzęcia podjęto jedyną słuszną decyzję, która zdawała się być w tej sytuacji nieunikniona. Konieczny okazał się częściowy demontaż zabudowy meblowej oraz samej zmywarki, aby uzyskać swobodny dostęp do uwięzionego w czeluściach kuchni węża. Standardowe protokoły interwencyjne musiały ustąpić przed potrzebą kreatywności i determinacji.

Happy end w kuchennych czeluściach

Funkcjonariusze straży pożarnej sprawnie usunęli metalowe elementy osłaniające sprzęt AGD, co wreszcie pozwoliło na bezpieczne wydobycie gada z pułapki. Akcja ratunkowa przebiegła bez zarzutu, a przestraszone, lecz całe i zdrowe zwierzę zostało przekazane właścicielce w nienaruszonym stanie. To zakończenie, które z pewnością przyniosło ulgę wszystkim zaangażowanym stronom.

Cała operacja zakończyła się sukcesem, a zarówno pyton, jak i interweniujący strażacy nie odnieśli w trakcie tej nietypowej akcji żadnych obrażeń. Pozostaje jedynie refleksja, kiedy nauczymy się, że dom to nie zawsze najlepsze środowisko dla dzikich zwierząt, a ich „spacery” mogą prowadzić do prawdziwie kuriozalnych interwencji służb ratunkowych.

