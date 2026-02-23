Rajd po lodzie na Jeziorze Zegrzyńskim. Co czeka 68-latka za brawurę?

Niebezpieczny rajd na zamarzniętym Zegrzu

Krajobraz zamarzniętego Jeziora Zegrzyńskiego, zazwyczaj synonim spokoju i zimowej sielanki, stał się areną dla wyczynów 68-letniego kierowcy. Scenariusz, który rozegrał się 16 lutego po godzinie 14 w Zegrzu Południowym, to przestroga dla wszystkich, którzy lekceważą siły natury i zasady bezpieczeństwa. Mężczyzna, zamiast podziwiać mroźną taflę z brzegu, postanowił sprawdzić możliwości swojego Volkswagena, urządzając sobie na lodzie prywatny tor testowy. Ta brawura miała jednak swoje opłakane konsekwencje.

Nieskrępowana „zabawa” na lodzie trwała w najlepsze, aż do momentu, gdy doszło do nieuniknionego. Podczas ryzykownych manewrów, kierowca z impetem uderzył w pomost cumowniczy, należący do Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Konstrukcja, kluczowa dla codziennej pracy ratowników, została poważnie uszkodzona. To uderzenie symbolicznie pokazało kruchość ludzkiego rozsądku w konfrontacji z nieodpowiedzialnością.

− Kierujący pojazdem osobowym mężczyzna uszkodził nasz pomost do którego cumujemy w sezonie nasze jednostki ratunkowe. A mówią, że jazda pojazdem po zamarzniętym jeziorze jest bezpieczna… Wy oceńcie sami tą sytuację a pana zapraszam do sprzątnięcia pozostawionych elementów pojazdu z naszego portu i nabrzeża

Oburzenie ratowników i kosztowna lekcja

Legionowskie WOPR nie ukrywa swojego oburzenia i frustracji. W mediach społecznościowych ratownicy z gorzką ironią zwrócili uwagę na powszechne mity o "bezpiecznej" jeździe po zamarzniętych akwenach, jasno dając do zrozumienia, co sądzą o tej niefrasobliwości. Zniszczenia nie są jedynie drobną niedogodnością, ale realnym ciosem w infrastrukturę, która służy wszystkim wypoczywającym nad wodą i jest fundamentem ich gotowości operacyjnej. To zdarzenie rzuca cień na bezpieczeństwo na Jeziorze Zegrzyńskim.

Wstępna wycena strat, jak wynika z doniesień, opiewa na dziesiątki tysięcy złotych. Ta kwota to nie tylko sucha kalkulacja, ale odzwierciedlenie wartości sprzętu i konstrukcji, której odbudowa czy naprawa pochłonie znaczące środki i czas. Takie incydenty bezpośrednio wpływają na zdolność ratowników do szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia, co powinno dać do myślenia wszystkim potencjalnym naśladowcom 68-latka. To bardzo drogi "test" wytrzymałości lodu i cierpliwości służb.

Co grozi kierowcy za brawurę?

Reakcja organów ścigania była natychmiastowa. Policjanci z Komisariatu Policji w Nieporęcie szybko zajęli się sprawą. Jak poinformowała podkom. Agata Halicka z legionowskiej policji, 68-letniemu mężczyźnie nie uszła płazem jego popisowa przejażdżka. Usłyszał on zarzut uszkodzenia mienia, co w świetle polskiego prawa jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności nawet do pięciu lat.

Działania funkcjonariuszy były zdecydowane, co podkreśla powagę sytuacji. Sprawa nie jest traktowana jako drobne wykroczenie, a uszkodzenie mienia publicznego, służącego bezpieczeństwu, ma swoje poważne konsekwencje. Aktualnie czynności nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Legionowie, co oznacza, że kierowca stanie przed wymiarem sprawiedliwości. Ostateczna kara może być surowa i stanowić przykład dla innych lekkomyślnych kierowców.

Policjanci wyciągnęli konsekwencje wobec 68-letniego mężczyzny, który urządził sobie rajd po zamarzniętej tafli Jeziora Zegrzyńskiego. Dzięki natychmiastowym działaniom funkcjonariuszy, sprawca usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Czynności nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Legionowie.

Apel policji o rozwagę

Niebezpieczne incydenty, takie jak ten na Jeziorze Zegrzyńskim, są sygnałem alarmowym dla wszystkich. Policjanci nieustannie apelują o rozsądek i świadomość zagrożeń związanych z wchodzeniem, a tym bardziej wjeżdżaniem pojazdami na zamarznięte zbiorniki wodne. Lód, choć wydaje się solidny, jest zdradliwy i w każdej chwili może załamać się pod ciężarem samochodu czy człowieka, prowadząc do tragedii. Trzeba pamiętać, że niska temperatura wody i cienka warstwa lodu to śmiertelne połączenie.

Podkomisarz Halicka podkreśla, że takie zachowania to nie tylko zagrożenie dla samego kierowcy, ale także dla osób postronnych, które mogłyby znaleźć się w pobliżu. Poza ryzykiem utraty życia, dochodzi również kwestia ogromnych strat materialnych i dotkliwych konsekwencji karnych. Infrastruktura ratownicza, taka jak pomosty WOPR, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego, a jej niszczenie bezpośrednio wpływa na gotowość służb do niesienia pomocy. Brak odpowiedzialności pojedynczych osób uderza w dobro całej społeczności.

− Takie zachowanie to nie tylko zagrożenie dla życia kierowcy i osób postronnych, ale również ryzyko ogromnych strat materialnych i dotkliwych konsekwencji karnych. Pamiętajmy, że infrastruktura ratownicza, taka jak pomosty WOPR, służy bezpieczeństwu nas wszystkich. Jej niszczenie bezpośrednio wpływa na gotowość służb do niesienia pomocy

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.