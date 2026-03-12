Rajd w Al. Jerozolimskich. Kim był zatrzymany kierowca?

Zatrzymanie pirata drogowego

Warszawscy funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego interweniowali w nocy z wtorku na środę, reagując na zgłoszenia dotyczące nielegalnych wyścigów samochodowych. Patrol został skierowany w rejon Al. Jerozolimskich, gdzie miała miejsce akcja. Celem mundurowych było zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieżenie potencjalnym zagrożeniom na stołecznych drogach. Zadaniem policjantów było skontrolowanie sytuacji oraz eliminacja ryzykownych zachowań kierowców.

Uwagę policji zwrócił kierowca jadący pojazdem z ekstremalnie wysoką prędkością. Auto poruszało się Al. Jerozolimskimi, znacznie przekraczając dopuszczalne limity. Mundurowi niezwłocznie podjęli decyzję o zatrzymaniu pojazdu, aby wyjaśnić okoliczności. Prędkość pojazdu przekraczała 200 km/h, co stanowiło poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Kto kierował samochodem?

Zatrzymanym kierowcą okazał się 26-letni mężczyzna, obywatel Ukrainy. Podczas interwencji funkcjonariusze zauważyli niepokojące objawy u zatrzymanego. Jego sposób wypowiadania się był bełkotliwy, co wzbudziło podejrzenia co do jego stanu. Policjanci od razu przystąpili do standardowych procedur kontrolnych.

Pierwsze badanie, przeprowadzone alkomatem, nie wykazało obecności alkoholu w organizmie 26-latka. Jednakże, ze względu na zauważone objawy, mundurowi podjęli decyzję o rozszerzeniu kontroli. Przeprowadzono dodatkowe testy na obecność środków odurzających, aby wykluczyć ich wpływ na zachowanie kierowcy. Dalsze czynności obejmowały sprawdzenie pod kątem zażycia narkotyków.

Czy kierowca był pod wpływem narkotyków?

Tester narkotykowy wskazał obecność kokainy w organizmie zatrzymanego obywatela Ukrainy. W związku z pozytywnym wynikiem testu, mężczyźnie pobrano krew do szczegółowych badań laboratoryjnych. Ma to na celu potwierdzenie rodzaju i ilości substancji odurzającej. Działania policji były zgodne z obowiązującymi procedurami w takich sytuacjach.

Po zakończeniu wstępnych czynności procesowych 26-latek został przewieziony i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Czeka tam na dalsze decyzje prokuratury oraz wyniki badań krwi. Sprawa będzie miała swój finał w sądzie, gdzie zostaną przedstawione zarzuty. Mężczyźnie grożą poważne konsekwencje prawne za prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających i znaczne przekroczenie prędkości.

