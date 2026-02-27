Senior zaatakował ratowników medycznych. Jaka kara spotka go za ten skandal?

Wdzięczność czy wściekłość?

Sceny rodem z najgorszego koszmaru rozegrały się w Tczewie, gdzie zespół ratownictwa medycznego został wezwany do pilnej interwencji. Zamiast standardowej procedury ratowania życia, medycy musieli zmierzyć się z niespodziewanym i dramatycznym obrotem wydarzeń. Pacjent, 74-letni mężczyzna, na którego pomoc przybyli, zamiast okazać wdzięczność, zgotował im prawdziwe piekło, stając się agresorem.

Podczas gdy ratownicy próbowali sumiennie wykonywać swoje obowiązki, senior z Tczewa wpadł w niekontrolowaną furię. Agresja 74-latka objawiała się w postaci lawiny wulgaryzmów, kopania członków zespołu oraz otwartych gróźb śmierci, naruszając ich nietykalność cielesną. Pomimo tak skrajnie trudnych warunków, profesjonalizm personelu medycznego pozwolił doprowadzić interwencję do końca i bezpiecznie przetransportować napastnika do szpitala, jak informował "Dziennik Bałtycki".

Policja reaguje natychmiast

Doniesienia o bulwersującym ataku na ratowników medycznych nie mogły pozostać bez echa. Funkcjonariusze policji z Tczewa otrzymali zgłoszenie o incydencie bezpośrednio od poszkodowanej załogi karetki, co uruchomiło lawinę konsekwencji. Nie musieli długo czekać na odpowiedni moment, by interweniować w tej niecodziennej sprawie i postawić sprawcę przed odpowiedzialnością karną.

Moment, w którym 74-latek opuścił lecznicę, stał się punktem zwrotnym dla agresywnego seniora. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony na komendę, gdzie po zebraniu solidnych dowodów usłyszał konkretne zarzuty. Odpowie on za znieważenie oraz naruszenie nietykalności cielesnej ratowników, a policja zapowiedziała, że w podobnych przypadkach będzie stanowczo egzekwować prawo, nie przymykając oka na takie incydenty.

Surowsze kary za atak na ratownika?

W obliczu narastającej agresji wobec osób niosących pomoc, warto przypomnieć o kluczowej zmianie w polskim prawie. Od 2 stycznia obowiązują znowelizowane przepisy znacząco zaostrzające kary za przemoc wobec służb ratunkowych. To sygnał, że państwo poważnie traktuje bezpieczeństwo tych, którzy dbają o nasze zdrowie i życie, i nie będzie tolerować takich zachowań.

Ochroną objęci są nie tylko ratownicy medyczni, ale także strażacy, policjanci oraz osoby cywilne podejmujące interwencję. Za atak na funkcjonariusza publicznego grozi teraz kara od 3 miesięcy do nawet 5 lat więzienia, co jest znacznym podniesieniem konsekwencji. Co więcej, sprawy o znieważenie są prowadzone z urzędu przez prokuraturę, a sądy mogą podawać wyroki do publicznej wiadomości, co ma być dodatkowym czynnikiem odstraszającym. Nowe regulacje prawne mają ukrócić patologię i zapewnić bezpieczeństwo tym, którzy sami niosą pomoc.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.