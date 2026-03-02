Seria tajemniczych zgonów w Małopolsce. Czy prawda o tragedii w Domaniewicach zaskoczy wszystkich?

Czarna seria w Domaniewicach budzi strach

Na spokojne zazwyczaj Domaniewice, niewielką miejscowość w powiecie olkuskim, padł blady strach, gdy od końca stycznia do początku lutego rozegrał się prawdziwy dramat. W ciągu zaledwie kilkunastu dni trzech mężczyzn odeszło w tajemniczych okolicznościach, a dwie kolejne osoby z tej samej rodziny z trudem walczyły o życie w szpitalu. Lokalna społeczność jest wstrząśnięta, a pytania o przyczynę tej makabrycznej serii mnożą się z każdą godziną.

Prokuratura Rejonowa w Olkuszu nie zwlekała z reakcją, wszczynając śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, aby rozwikłać tę zagadkę. Śledczy, jak informuje „Gazeta Wyborcza”, z uwagą przyglądają się lokalnej fermie gęsi, z którą wszyscy poszkodowani mieli jakiś związek. Ten kluczowy trop budzi wiele spekulacji i stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców.

"Na miejscu nie zaobserwowałam niczego niepokojącego. Ptaki były w dobrej kondycji, a właściciele zapewnili, że w ostatnim czasie nie było masowych upadków gęsi" – relacjonuje w rozmowie z „Wyborczą” Joanna Kawiecka, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu.

Czy ptasia grypa była fałszywym tropem?

Początkowe podejrzenia mieszkańców i mediów szybko skierowały się w stronę ptasiej grypy, biorąc pod uwagę charakter działalności fermy i bliski kontakt ofiar ze zwierzętami. To właśnie ta hipoteza skłoniła Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia kontroli na podejrzanym zakładzie w Domaniewicach. Jednak wyniki tych działań okazały się zaskakujące, nie potwierdzając obaw o zakażenie.

Właściciele fermy kategorycznie odrzucają wszelkie sugestie, jakoby ich działalność miała jakikolwiek związek z tragicznymi zgonami, twierdząc, że to jedynie „nagonka”. Taka postawa, choć zrozumiała z perspektywy biznesu, nie rozwiewa wątpliwości i sprawia, że pytania o prawdziwą przyczynę śmierci pozostają bez odpowiedzi. Brak wykrycia wirusa ptasiej grypy na fermie zmusił śledczych do poszukiwania innych wyjaśnień tej przerażającej serii zdarzeń.

Tajemnicza śmierć Zbigniewa. Kiedy zaczęły się podejrzenia?

Pierwsza ofiara, 70-letni Zbigniew, została znaleziona 28 stycznia na terenie fermy drobiu, gdzie pracował i pomieszkiwał. Lekarz, który dotarł na miejsce, stwierdził zgon z przyczyn naturalnych, co na tamtym etapie nikogo nie zaniepokoiło. Wówczas nikt nie spodziewał się, że to dopiero tragiczny początek serii niewytłumaczalnych odejść.

Zaledwie dwa dni później, 30 stycznia, świat obiegła wiadomość o śmierci kolejnego mieszkańca Domaniewic, 49-letniego Mariusza, którego ciało odnalazł brat. Również w tym przypadku orzeczono, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych, co dziś, w świetle kolejnych wydarzeń, wydaje się wręcz niewiarygodne. Ten schemat zdarzeń, gdzie początkowo ignorowano niepokojące sygnały, z pewnością będzie przedmiotem dokładnej analizy śledczych.

Robert umarł, prokuratura reaguje

Podejrzenia śledczych wzbudził dopiero trzeci zgon, który miał miejsce 7 lutego w szpitalu w Olkuszu. Tam zmarł 48-letni Robert, brat wcześniej zmarłego Mariusza, który trafił do placówki 1 lutego z ostrą niewydolnością oddechową i masywnym zapaleniem płuc. Jego stan od samego początku określano jako skrajnie ciężki, co wskazywało na powagę sytuacji.

Do tego samego szpitala, z podobnymi objawami, trafiła również 68-letnia Danuta, matka zmarłych braci, a także ich trzeci brat, który przyjechał na pogrzeb z Krakowa. Na szczęście, oboje pomyślnie przeszli leczenie i wyszli z choroby, co jest jedynym jasnym punktem w tej mrocznej opowieści. To właśnie po śmierci Roberta prokuratura zdecydowała się na zdecydowane kroki, zarządzając sekcję zwłok i wszczynając śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, co jest standardową praktyką w takich przypadkach.

Prokurator Piotr Piekarski informuje, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż "przyczyną zgonów mogły być pneumokoki", co wskazywałoby na inne niż odzwierzęce źródło zakażenia.

Co mogło zabić mieszkańców Domaniewic?

Gdy hipoteza o ptasiej grypie została obalona, prokuratura, zgodnie z informacjami prokuratora Piotra Piekarskiego, zaczęła wskazywać na inną potencjalną przyczynę – pneumokoki. Taki obrót sprawy zmienia całkowicie perspektywę śledztwa, sugerując, że źródło zakażenia mogło być inne niż odzwierzęce, co początkowo brano pod uwagę. Ostateczne wyniki sekcji zwłok są kluczowe dla potwierdzenia tej nowej, intrygującej tezy.

Mimo wstępnych ustaleń, śledczy podkreślają, że nie wykluczają żadnej hipotezy i cierpliwie czekają na pełne rezultaty badań, które ostatecznie wyjaśnią przyczynę serii zgonów. Jednocześnie apelują do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje w tej sprawie, o kontakt z policją lub prokuraturą, zapewniając możliwość anonimowego zgłoszenia. Tajemnica Domaniewic wciąż czeka na swoje pełne rozwiązanie, a mieszkańcy z nadzieją wyczekują prawdy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.