Śmierć strażnika miejskiego w Warszawie. Nie doczekał upragnionej emerytury

Tragiczne zdarzenie na Grochowie

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się we wtorek 10 marca w Warszawie, kiedy to około godziny 9 rano służby zostały wezwane na Plac Szembeka w dzielnicy Grochów. Mieszkańcy zgłaszali głośne zachowanie i krzyki dobiegające z miejsca zdarzenia, co wymagało interwencji patrolu Straży Miejskiej. W składzie wysłanego patrolu znajdował się doświadczony funkcjonariusz, pan Krzysztof.

Po przyjeździe pod wskazany adres, strażnik miejski Krzysztof niespodziewanie osunął się na ziemię. Pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej, podjętej na miejscu zdarzenia, życia 63-latka nie udało się uratować. Informacje o tragicznym wypadku zostały podane przez „Gazetę Wyborczą”, która szczegółowo opisała przebieg zdarzenia.

Funkcjonariusz przed emeryturą

Zaledwie dwadzieścia cztery miesiące dzieliły 63-letniego funkcjonariusza od przejścia na zasłużoną emeryturę, na którą czekał po wielu latach służby. Warszawska Straż Miejska oficjalnie potwierdziła zgon swojego wieloletniego pracownika, wyrażając smutek z powodu straty. Sprawa wywołała szerokie zainteresowanie opinii publicznej i mediów.

Ustalenia „Gazety Wyborczej” wskazują, że mężczyzna starał się o zmianę stanowiska na mniej obciążające fizycznie. Jego prośba dotyczyła przeniesienia do pracy stacjonarnej, na przykład pilnowania bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej. Tego typu obowiązki są znacznie mniej wymagające niż codzienne patrole na ulicach miasta.

Wniosek o zmianę stanowiska

W internecie szybko pojawiły się plotki sugerujące, że dowództwo Straży Miejskiej rzekomo zablokowało wniosek 63-latka o przeniesienie na lżejszy etat. Przedstawiciele formacji stanowczo zdementowali te doniesienia, podkreślając, że wniosek funkcjonariusza został pozytywnie zaopiniowany. Brak wolnych wakatów w jednostce uniemożliwił jednak realizację tej prośby, co było kluczowym czynnikiem w tej sytuacji.

Rzecznik prasowy Straży Miejskiej wyjaśnił również, że przed tragicznym zdarzeniem mundurowy nie zgłaszał żadnych dolegliwości zdrowotnych ani nie uskarżał się na złe samopoczucie. Nikt z jego współpracowników ani przełożonych nie zauważył u niego niepokojących objawów w trakcie porannego przydzielania zadań, co czyni to zdarzenie jeszcze bardziej tragicznym.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.