Śmiertelny wypadek na DK7 w Chyżnem. Co spowodowało tragiczną kraksę?

Śmiertelny wypadek na krajowej siódemce

W czwartek, 5 marca 2026 roku, rano, miejscowość Chyżne w Małopolsce stała się miejscem tragicznego zdarzenia. Na drodze krajowej nr 7 doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem samochodu osobowego i ciężarówki. Kierowca osobówki poniósł śmierć na miejscu w wyniku zderzenia z naczepą pojazdu ciężarowego. Służby ratunkowe natychmiast podjęły działania na miejscu kraksy. Ten tragiczny poranek na DK7 w Chyżnem zaskoczył wielu kierowców. Okoliczności zdarzenia są wciąż badane przez policję.

Główną przyczyną zdarzenia były warunki atmosferyczne panujące o tej porze. Gęsta mgła spowiła południe Małopolski, ograniczając widoczność do zaledwie kilku metrów. Tak znaczące ograniczenie widoczności znacząco utrudniło jazdę, co mogło przyczynić się do braku reakcji kierowcy osobówki. To zdradliwa pogoda jest wstępnie wskazywana jako kluczowy czynnik tej niewątpliwej tragedii drogowej. Warunki te sprawiły, że manewrowanie pojazdami było niezwykle ryzykowne.

Szczegóły tragicznej kraksy w Chyżnem

Zgłoszenie o makabrycznym wypadku dotarło do służb ratunkowych dokładnie o godzinie 5:43 nad ranem. Zdarzenie miało miejsce na 762. kilometrze drogi krajowej nr 7, na strategicznym odcinku między Rabką-Zdrojem a granicą ze Słowacją. Ten fragment trasy jest często uczęszczany, co potęguje skalę utrudnień. Policja natychmiast skierowała na miejsce patrole oraz ekipę dochodzeniową, aby zabezpieczyć teren i rozpocząć dochodzenie. Dokładne ustalenia są kluczowe dla pełnego zrozumienia przebiegu wypadku i jego przyczyn.

Wstępne informacje przekazane przez policję sugerują, że kierowca samochodu osobowego z ogromnym impetem uderzył w tył naczepy ciężarówki. Pojazd ciężarowy mógł stać lub poruszać się bardzo wolno w warunkach ekstremalnie ograniczonej widoczności. Poszkodowany mężczyzna kierujący osobówką nie miał żadnych szans na przeżycie w wyniku tak silnego zderzenia, które miało charakter czołowy z tyłem naczepy. Cała sytuacja jest przedmiotem wnikliwego śledztwa prowadzonego pod nadzorem prokuratora, który zbiera dowody.

Zablokowana droga krajowa numer 7?

Wypadek spowodował całkowite zablokowanie drogi krajowej nr 7 w obu kierunkach, co drastycznie wpływa na ruch lokalny i międzynarodowy. Utrudnienia w ruchu w rejonie miejscowości Chyżne są znaczne i wymagają od kierowców objazdów oraz dużej cierpliwości. Służby drogowe informują, że utrudnienia mogą potrwać nawet do trzech godzin, co wpływa na plany podróżujących. Kierowcy planujący przejazd tą trasą powinni być przygotowani na znaczne opóźnienia lub konieczność zmiany trasy na alternatywne połączenia.

Policja apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w warunkach zmniejszonej widoczności. Zaleca się również, jeśli to tylko możliwe, omijanie feralnego odcinka trasy i wybieranie alternatywnych dróg. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora nadal pracują na miejscu zdarzenia, prowadząc szczegółowe dochodzenie mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności i przyczyn tej śmiertelnej tragedii. Ich zadaniem jest pełne wyjaśnienie tego nieszczęśliwego wydarzenia i pociągnięcie ewentualnych sprawców do odpowiedzialności.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.