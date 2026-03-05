Dachowanie w Kościelisku. Co krył wrak renault 21-latka?

Dramat na Kubińca. Pijany kierowca w Kościelisku

Środowy wieczór, 4 marca, około godziny 22, na ulicy Kubińca w malowniczym Kościelisku zamienił się w arenę dramatu, który mógł zakończyć się o wiele gorzej. Ciszę górskiej miejscowości przerwał ogłuszający huk, gdy młody mężczyzna, 21-letni mieszkaniec powiatu tatrzańskiego, stracił kontrolę nad swoim renault. Pojazd, niczym pocisk, wypadł z łuku drogi i z impetem dachował, stwarzając przerażający widok dla świadków.

Zdarzenia takie jak to nie są niestety rzadkością na naszych drogach, gdzie brawura i lekceważenie przepisów często prowadzą do tragedii. W tym przypadku, młody wiek kierowcy i okoliczności wypadku od razu nasuwały pytania o przyczyny tak nieodpowiedzialnego zachowania. Na miejscu błyskawicznie pojawiły się służby ratunkowe, które stanęły przed niezwykle trudnym zadaniem.

Walka o życie. Czy 21-latek przeżył kraksę?

Kierowca renault został uwięziony w doszczętnie zmiażdżonej karoserii, co stawiało ratowników pod ogromną presją czasu. Ta scena to klasyczny przykład tego, jak ułamki sekund mogą decydować o czyimś życiu. Strażacy, wyposażeni w specjalistyczny sprzęt hydrauliczny, musieli podjąć niemal chirurgiczną precyzję, aby uwolnić poszkodowanego z metalowej pułapki. To zawsze jest moment pełen napięcia i profesjonalizmu służb.

Dopiero po sprawnej interwencji udało się wydostać 21-latka z wraku. Mężczyzna, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, wymagał natychmiastowej opieki medycznej i został niezwłocznie przetransportowany do szpitala. To, co wydarzyło się chwilę później, podczas rutynowych czynności, rzuciło jednak nowe światło na cały incydent i ujawniło prawdziwe problemy kierującego pojazdem.

Promile za kółkiem. Ile alkoholu miał kierowca?

Prawda o przyczynie wypadku wyszła na jaw wraz z wynikiem badania alkomatem, które nie pozostawiło żadnych złudzeń. Młody kierowca prowadził auto, mając ponad promil alkoholu w organizmie. To właśnie ta informacja zmienia perspektywę z nieszczęśliwego zdarzenia na świadome i skrajnie niebezpieczne przestępstwo drogowe. Taka ilość alkoholu to nie tylko wykroczenie, to realne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu.

Natychmiastową konsekwencją zatrzymania pijanego kierowcy było odebranie mu uprawnień do prowadzenia pojazdów. Dodatkowo, za spowodowanie kolizji, został wystawiony mandat. Jednak to zaledwie początek problemów 21-latka, ponieważ sprawą zajmie się teraz sąd. W takich przypadkach nie ma miejsca na taryfę ulgową, a społeczne przyzwolenie na jazdę pod wpływem alkoholu jest praktycznie zerowe.

Jakie konsekwencje czekają na sprawcę dachowania?

Za popełnione przestępstwo, jakim jest prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, mężczyźnie grożą poważne konsekwencje. Mowa tu o wysokiej grzywnie, długoletnim zakazie prowadzenia pojazdów, a nawet karze do 3 lat pozbawienia wolności. Te sankcje mają nie tylko ukarać sprawcę, ale przede wszystkim działać prewencyjnie, odstraszając innych od podobnych, niebezpiecznych zachowań na drodze.

Policjanci, po raz kolejny, wystosowali apel o rozsądek i przypominają o zagrożeniach płynących z jazdy pod wpływem alkoholu. Nie bez powodu służby proszą również o reakcję świadków, gdy widzą osobę pod wpływem alkoholu próbującą wsiąść za kierownicę. Jeden telefon może zapobiec tragedii, która dla kogoś innego mogłaby oznaczać koniec życia. To prośba o odpowiedzialność za wspólną przestrzeń drogową.

