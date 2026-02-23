Sushi w Poznaniu. Czy lista najlepszych adresów naprawdę istnieje?

Gdzie szukać najlepszego sushi w Poznaniu?

Sushi to bezsprzecznie kulinarny fenomen, który od lat porywa podniebienia na całym świecie, a Polska i Poznań nie są w tej materii żadnym wyjątkiem. Elegancja, mistrzowska precyzja i absolutna świeżość składników to fundamenty, które sprawiają, że to danie jest uniwersalnym wyborem na każdą okazję, od szybkiego lunchu po romantyczną kolację. Współcześni smakosze poszukują jednak znacznie więcej niż tylko poprawności, oczekując kulinarnych doświadczeń, które zapadną w pamięć na długo.

Poznań, jako tętniące życiem miasto, oferuje mnóstwo miejsc obiecujących najlepsze doznania z sushi. W gąszczu ofert łatwo się pogubić, dlatego podjęliśmy się zadania wyłonienia prawdziwych perełek. Zestawienie, które oddajemy w Państwa ręce, to efekt dogłębnej analizy i oceny miejsc, które nie tylko zadowalają podniebienia, ale i wyróżniają się obsługą oraz niezapomnianym smakiem. Przygotujcie się na podróż po najbardziej cenionych adresach w Poznaniu.

Haru Sushi precyzja smaku

Haru Sushi to lokalizacja, która mimo dogodnego punktu niedaleko Galerii Posnania, może nastręczyć pewnych trudności z parkowaniem. Niewielkie rozmiary lokalu rekompensuje jednak jego nieskazitelna czystość i schludność, oferując kilka stolików zarówno wewnątrz, jak i na świeżym powietrzu. To, co wyróżnia to miejsce, to niezawodnie miła i niezwykle sprawna obsługa, która sprawia, że każda wizyta jest czystą przyjemnością.

Klienci Haru Sushi wielokrotnie podkreślają stały, wysoki poziom serwowanych dań, niezależnie od tego, czy zamawiają na miejscu, czy na wynos. Świeżość składników, idealnie skręcone rolki o odpowiedniej wielkości, obfitość ryby i dodatków to znaki rozpoznawcze tego miejsca. Dania są nie tylko spójne w smaku, ale również bardzo estetycznie podane. Ceny, choć plasują się w wyższej półce, są w pełni uzasadnione jakością i ilością, a ciekawe zestawy sezonowe tylko dodają Haru uroku, plasując je w ścisłej czołówce poznańskiego sushi.

"Haru Sushi to miejsce zlokalizowane w dogodnym punkcie, niedaleko Galerii Posnania. Lokal jest niewielki, ale czysty i schludny, z kilkoma stolikami wewnątrz i na zewnątrz. Jedynym minusem jest dość trudne parkowanie w okolicy – sporo samochodów i ciasne miejsca na osiedlu. Obsługa zawsze miła i bardzo sprawna. Sushi jadłem tutaj już wielokrotnie – zarówno na miejscu, jak i na wynos – i za każdym razem trzyma wysoki poziom. Świeże składniki, odpowiedniej wielkości rolki, duża ilość ryby i dodatków, wszystko skręcone we właściwy sposób. Dania są spójne, smaczne i bardzo estetycznie podane. Ceny należą do wyższych, ale w pełni idą w parze z jakością i ilością. Na plus również ciekawe zestawy sezonowe. Zdecydowanie polecam – Haru Sushi to ścisła czołówka wśród sushi w Poznaniu."

Brand Sushi podwójny hit?

Brand Sushi Bar to fenomen w Poznaniu, posiadający aż dwie lokalizacje na naszej liście, co już samo w sobie świadczy o jego wyjątkowości. Oddział w Szczepankowie zbiera zasłużone pochwały za niezwykle przyjemną atmosferę i obsługę, która jest nie tylko miła, ale również aktywnie otwarta na potrzeby każdego klienta. To właśnie tutaj doświadczyć można obłędnego sushi, gdzie świeże składniki komponują się w przepyszne, niezapomniane smaki.

Filia na Górczynie, w opinii wielu, wręcz prześciga konkurencję, w tym nawet cenioną Wschodnią Sushi w Luboniu, oferując jedzenie wręcz wybitne. Wyróżnia się przede wszystkim odważnymi, ciekawymi kompozycjami smakowymi oraz imponującą wielkością rolek. Goście często z niedowierzaniem wspominają o ogromnych kawałkach łososia i innych składników, które sprawiają, że nawet duża porcja na dwie osoby to prawdziwe wyzwanie. Szybka obsługa i dbałość o klienta, nawet w tak prozaicznych sprawach jak ładowarka do telefonu, dopełniają pozytywnego obrazu Brand Sushi Górczyn.

"Bardzo przyjemna wizyta w restauracji. Obsługa przemiła, pomocna, otwarta na potrzeby klienta. Sushi obłędne, świeże przepysznie skomponowane składniki. Świetny punkt na mapie Poznania"

"Słyszeliśmy o tym miejscu już kilka razy, dlatego w końcu udało nam się wybrać i sprawdzić, w alternatywie do Wschodniej Sushi w Luboniu. Jeśli tam jedzenie jest świetne, to tutaj wręcz wybitne, a przede wszystkim wyróżnia się ciekawymi kompozycjami smakowymi jak i wielkością rolek. Naiwnie wzięliśmy aż 51 sztuk na 2 osoby i z trudem zjedliśmy 40. Żadna nie była małym zapychaczem, a kawałki na przykład łososia były spore. Jeszcze nie jedliśmy czegoś takiego, ani w Polsce, ani za granicą. Trafiliśmy tu w poniedziałkowy wieczór, więc w lokalu była ledwie garstka osób i zostaliśmy bardzo szybko obsłużeni przez miłą kelnerkę, która także poratowała narzeczoną ładowarką. Zdecydowanie polecam"

Okuki Sushi tatar zaskakuje

Okuki Sushi Bar & Restaurant to miejsce, które zasłużyło na same piątki, nawet pomimo późnej pory, w której obsługiwani są goście. To, co szczególnie rzuca się w oczy, to wyjątkowa uprzejmość obsługi, która nie tylko sprawnie przyjmuje zamówienia, ale potrafi również zaskoczyć klienta. Niewiele miejsc oferuje możliwość spróbowania odrobiny tatara przed finalnym zamówieniem, co jest gestem godnym pochwały i buduje zaufanie.

Krótki czas oczekiwania na dania w połączeniu z klimatem porządnej restauracji tworzy idealne warunki do delektowania się japońskimi smakami. Mimo drobnego minusu w postaci delikatnie rozpadających się rolek, ogólne wrażenie pozostaje bardzo pozytywne. Tatar, który często jest lakmusowym papierkiem jakości w tego typu lokalach, tutaj jest wręcz wyśmienity i stanowi mocny punkt menu, zachęcający do powrotu.

"Szczere same piątki. Mimo późnej pory zostaliśmy obsłużeni. Dostałem także do spróbowania odrobinę tataru zanim zamówiłem Miła obsługa Krótki czas oczekiwania. Klimat porządnej restauracji. Jedyny minus, niektóre rolki się delikatnie rozpadały. Może tak się trafiło . Polecam i na pewno wrócę. Tatar wyśmienity."

Togosho sushi klimat Japonii

Togosho sushi to miejsce, które szybko staje się ulubionym adresem dla wielu poznańskich smakoszy, szukających czegoś więcej niż tylko jedzenia. Wnętrze urzeka pięknym, japońskim dizajnem, który w połączeniu ze spokojną muzyką tworzy niepowtarzalny, autentyczny klimat. Duża przestrzeń i liczne stoliki zapewniają komfort, a przemiła obsługa zawsze służy pomocą, doradzając w wyborze z bogatego menu.

Co więcej, Togosho myśli o swoich gościach kompleksowo – na czas oczekiwania na zamówienie dostępne są rożne gry, co jest miłym urozmaiceniem i skraca czas. Zamówienia realizowane są błyskawicznie, a ceny są przystępne, zwłaszcza biorąc pod uwagę duże i przepyszne sushi burgery. Częste promocje i ogólny, niezwykle pozytywny nastrój sprawiają, że to miejsce, do którego chce się wracać bez wahania.

"bardzo polecam to miejsce, jest jedno z moich ulubionych na pyszne sushi i sushi burgery jest fajny klimat, dużo miejsca, bardzo ładny dizajn w środku taki czuć japoński klimat i spokojna muzyka, przemiła obsługa która pomoże coś doradzić z wyborem, też dostępne rożne gry które można pograć zanim czekajcie na zamówienie, ale zamówienie dostaliśmy bardzo szybko, fajne i dostępne ceny mają duże sushi burgery i przepyszne na smak, jest też bardzo fajne promocję napewno wrócę tu jeszcze nie jeden raz, zdecydowanie to miejsce do którego chce się wrócić nie jeden raz życzę wam powodzenia"

Oni Sushi co z klimatem?

Oni Sushi Restaurant, choć zbiera pozytywne recenzje za jakość i smak serwowanych dań, pozostawia pewien niedosyt w kwestii atmosfery. Sushi jest tam niewątpliwie bardzo dobre, pięknie podane i cenowo „do ogarnięcia”, co z pewnością cieszy wielu klientów. Obsługa również jest oceniana jako miła, co jest kluczowe dla komfortu gości i budowania pozytywnych doświadczeń.

Jednakże, jak zauważają niektórzy, restauracja nie posiada tego specyficznego „klimatu”, który lubią w japońskich lokalach. Dwie bardzo przestrzenne sale, w których stoliki są mocno rozstawione, mogą sprawiać wrażenie nieco sterylnych. Niesie się po nich echo rozmów, co może zakłócać poczucie intymności i spokoju, jakiego często szukamy w tego typu miejscach. Mimo to, walory smakowe pozostają bez zarzutu.

"Sushi bardzo dobre, pięknie podane, smaczne, cenowo do ogarnięcia. Miła obsługa. Restauracja nie ma jednak klimatu, który lubię. To dwie bardzo przestrzenne sale z mocno rozstawionymi stolikami po których niesie się echo rozmów."

Kyokai Sushi Poznań bije Japonię?

Kyokai Sushi Bar Poznań to dla wielu stały punkt na mapie kulinarnych celebracji i specjalnych okazji. Klienci niezmiennie wracają, podkreślając staranność w przygotowaniu każdego dania, które nie tylko cieszy podniebienie, ale i oko. Obsługa zawsze stoi na wysokości zadania, a przepyszne dania nigdy nie zawodzą, co czyni Kyokai niezawodnym wyborem na wyjątkowe chwile.

Opinie bywają entuzjastyczne do tego stopnia, że niektórzy sugerują, iż sushi masterzy Kyokai mogą śmiało konkurować z najlepszymi w Japonii! To świadectwo niezwykłej jakości i unikalnego sposobu podania, które robią wrażenie i biją na łopatki inne suszarnie. Ceny, choć z pewnością wyższe niż przeciętne, są zgodnie z opiniami warte każdej złotówki, a dodatkowe inicjatywy, jak fantastyczny klimat na walentynki, tylko umacniają lojalność klientów.

"Zawsze wracamy tam na specjalne okazje dla mnie i dla mojej żony. Jedzenie zawsze starannie przygotowane, cieszy oko. Za każdym razem jesteśmy zadowoleni z obsługi i z przepysznymi dań. Nigdy się nie zawiedliśmy i będziemy wracać tam dalej, ponieważ jest to dla nas najlepsze sushi w Poznaniu i wgl jakie jedliśmy. Macie najlepszych sushi master, myślę, że możecie konkurować z Japonią. Naprawdę mega petarda i to w jaki sposób jest podane naprawdę robi wrażenie. Bywałem w różnych suszarniach ale wasza bije na łopatki. Nigdzie nie spotkałem choćby podobnego sushi. Ceny wiadomo, troszeczkę wyższe niż w innych lokalach ale warto dołożyć do czegoś pysznego i być zadowolonym. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Ps. Bardzo fajny klimat zorganizowaliście na walentynki, było sympatycznie."

Isushi dostawa na najwyższym poziomie

Isushi to dowód na to, że sushi na wynos może być równie wyborne, jak to serwowane na miejscu. Klienci wielokrotnie podkreślają, że zamawiane u nich sushi za każdym razem jest obłędne, a wysoka jakość składników i ich świeżość są odczuwalne w każdym kęsie. Co więcej, dbałość o detale widoczna jest również w sposobie pakowania – zamówienia są zawsze bezpiecznie zabezpieczone, a talerzyki dekoracyjnie przygotowane.

Czas oczekiwania na dostawę, wynoszący zazwyczaj niecałą godzinę, jest akceptowalny, biorąc pod uwagę tak dobrą jakość przygotowywanych posiłków. Dodatkowym atutem, który świadczy o przemyślanej obsłudze, jest pakowanie sosów w małych buteleczkach zamiast w niewygodnych saszetkach. To drobny, lecz znaczący szczegół, który podnosi komfort korzystania z usługi i pokazuje, że w isushi myśli się o kliencie kompleksowo.

"Już kilka razy zamawialiśmy od nich sushi i za każdym razem było obłędne. Czuć, że składniki są wysokiej jakości, przygotowane na świeżo. Zawsze super, bezpiecznie zapakowane. Talerzyki są udekorowane, estetyczne. Czas oczekiwania przy zamówieniu z dostawą jak na tak dobrą jakość akceptowalny. Niecała godzina. Sosy dobrze zapakowane, w małych buteleczkach, a nie w saszetkach."

Matii Robata sushi i więcej

Matii Robata & Sushi to restauracja, która potrafi zaskoczyć i zadowolić nie tylko miłośników sushi, ale również tych, którzy szukają innych kulinarnych uniesień. Przykładem może być glazurowana pierś z kaczki z marynowaną gruszką w połączeniu z grillowanymi batatami, która okazała się strzałem w dziesiątkę dla stałych bywalców. Mistrzowskie przygotowanie kaczki, soczystej, miękkiej i idealnie doprawionej, świadczy o wysokich umiejętnościach kucharza, pana Kacpra.

Całość doświadczenia w Matii Robata dopełnia niezrównany deser – fondant, zawsze oceniany na 10/10, oraz przyjazna i pomocna obsługa. Pan Tymek, opiekujący się gośćmi, oraz Pani Klaudia, dobry duch restauracji, zapewniają przyjemną atmosferę i szybką realizację zamówień. To miejsce, do którego klienci chętnie wracają i które z pełnym przekonaniem polecają innym, ceniąc sobie zarówno dania, jak i serwis.

"Pierwszy weekend Nowego Roku, przywitałyśmy z koleżanką w naszej ulubionej restauracji Matti Robata& Sushi. Tym razem skusiłyśmy się na glazurowaną pierś z kaczki z marynowaną gruszką w połączeniu z grillowanymi batatami i był to strzał w 10. Kaczka przygotowana przez Pana Kacpra była, soczysta, miękka idealnie doprawiona, tak samo grillowane bataty. Brawo dla Pana Kacpra Wizytę zakończyłyśmy fondantem - jak zawsze deser 10/10. Przez cały czas opiekował się Nami Pan Tymek, zapewniając przyjazną atmosferę, był przy tym uprzejmy i pomocny. Szybko otrzymałyśmy zamówione danie. Nad wszystkim czuwała Pani Klaudia, dobry duch restauracji To miejsce, do którego zawsze chętnie wracamy i które z spokojnie możemy polecić innym osobom."

Jemsushi ramen poza listą?

JEMSUSHI & RAMEN Poznań to niewielki, lecz niezwykle klimatyczny lokal, który szybko zdobywa uznanie wśród smakoszy. Obsługa jest tam wyjątkowo miła, co sprawia, że każda wizyta przebiega w przyjemnej atmosferze. Co istotne, miejsce to jest prawdziwą gratką dla fanów ramenu – zwłaszcza Tantanmen, który jest tutaj przygotowany na naprawdę wysokim poziomie i potrafi zadowolić nawet najbardziej wymagających znawców tego dania.

Poza sushi i ramenem, JEMSUSHI & RAMEN oferuje również mix starterów, który jest prawdziwym „sztosem” i doskonałą opcją dla tych, którzy chcą spróbować różnorodności smaków. To idealne rozwiązanie, aby przekonać się o bogactwie i jakości oferty. Dla poszukiwaczy kulinarnych wrażeń poza utartymi szlakami, to miejsce to mocna rekomendacja i prawdziwa niespodzianka w poznańskiej gastronomii.

"Mały lokal, ale klimatyczny. Obsługa bardzo miła JEM SUSHI & RAMEN Poznań wszystko bardzo dobre. Tantanmen, który zawsze sprawdzam, gdziekolwiek jestem, tutaj naprawdę na poziomie. Mix starterów też sztos, fajna opcja, żeby popróbować różnych rzeczy polecam."

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.