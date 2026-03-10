Szpital w Lesku tnie pensje. Czy ratunek nadejdzie na czas?

Dyrekcja szpitala obcina pensje

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Lesku, Mirosław Leśniewski, oficjalnie poinformował załogę o planowanych cięciach w lutowych wynagrodzeniach. W piśmie rozesłanym do pracowników wskazał, że kondycja finansowa placówki uniemożliwia wypłatę pełnych pensji. Decyzja ta oznacza, że lutowe wypłaty będą stanowić jedynie 75 procent podstawowego wynagrodzenia, co wywołało niepokój wśród zatrudnionych.

Mirosław Leśniewski w rozmowie z reporterem Radia ESKA wyjaśnił okoliczności zaistniałej sytuacji. Podkreślił, że drastyczne zmniejszenie wypłat jest podyktowane brakiem niezbędnych środków na koncie szpitala, co stanowi konsekwencję długotrwałych problemów finansowych. Decyzja dyrekcji ma na celu tymczasowe ustabilizowanie budżetu placówki, ale jej długofalowe skutki dla pracowników są przedmiotem dyskusji i sprzeciwu.

Reakcja związków zawodowych

Informacja o cięciach płac wywołała natychmiastową i zdecydowaną reakcję wśród pracowników Szpitala w Lesku, a zwłaszcza przedstawicieli związków zawodowych. Działacze nie zgadzają się z decyzją dyrekcji i zapowiadają stanowczą walkę o przywrócenie pełnych wynagrodzeń za luty. Ich celem jest ochrona praw pracowniczych i zapewnienie stabilności finansowej osobom zatrudnionym w placówce medycznej.

Przedstawicielka związkowców zapowiedziała podjęcie dalszych kroków w celu rozwiązania kryzysu w Szpitalu Powiatowym w Lesku. W planach jest oficjalne powiadomienie kluczowych instytucji: organu założycielskiego placówki, wojewody oraz bezpośrednio Ministerstwa Zdrowia. Ma to na celu zwrócenie uwagi na powagę sytuacji i poszukanie wsparcia w rozwiązaniu narastających problemów finansowych szpitala.

Jakie jest zadłużenie Szpitala w Lesku?

Reporter Radia ESKA zwrócił uwagę, że Szpital w Lesku od wielu lat boryka się z pogłębiającymi się trudnościami finansowymi. Aktualne zadłużenie placówki jest ogromne i osiągnęło poziom około 120 milionów złotych. Ta kwota świadczy o skali problemów, z jakimi mierzy się jednostka publiczna, co wpływa na jej bieżące funkcjonowanie oraz zdolność do świadczenia usług medycznych na odpowiednim poziomie.

Sytuacja finansowa szpitala jest monitorowana przez odpowiednie organy, jednak dotychczasowe próby jej poprawy nie przyniosły trwałego rozwiązania. Wysokie zadłużenie utrudnia inwestycje, modernizacje i pozyskiwanie nowego sprzętu, co w dłuższej perspektywie może negatywnie odbić się na jakości świadczonej opieki zdrowotnej. Trudności te były przyczyną decyzji o obcięciu pensji, co dodatkowo komplikuje relacje z pracownikami.

