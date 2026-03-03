Transplantologia. Młodzież w Katowicach poznaje historie, które chwytają za serce?

Katowicki Spodek ponownie w centrum uwagi

Katowice, stolica Śląska, po raz kolejny staje się areną dla istotnej dyskusji o przyszłości polskiej transplantologii. To właśnie tutaj, w legendarnej hali Spodek, młodzi ludzie z całego regionu zgromadzą się, by uczyć się od ekspertów medycznych, koordynatorów transplantacyjnych i ludzi, którzy dzięki przeszczepom dostali drugą szansę.

Poprzednia edycja Forum Młodych w Spodku pokazała, jak ogromne jest zapotrzebowanie na tę wiedzę wśród młodego pokolenia. Uczniowie z blisko pięćdziesięciu szkół ponadpodstawowych aktywnie uczestniczyli w panelach, dowodząc, że trudne rozmowy o darowaniu życia nie są im obce. Organizatorzy liczą, że ten sukces frekwencyjny zostanie powtórzony, a świadomość w społeczeństwie będzie rosnąć.

Przemysław Saleta: więcej niż sportowiec?

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych ambasadorów Biegu po Nowe Życie jest Przemysław Saleta, postać, która niejednokrotnie udowodniła, że prawdziwe zwycięstwa rozgrywają się poza ringiem. Jego zaangażowanie w promocję transplantologii nie jest przypadkowe, a wynika z osobistych doświadczeń, które na zawsze odmieniły życie jego rodziny.

Niemal dwie dekady temu ten znany kick-bokser podjął decyzję, która poruszyła opinię publiczną – oddał nerkę swojej córce Nicole. Ten heroiczny gest stał się symbolem tego, jak bliskość i miłość mogą przełamać bariery medyczne, wskazując przeszczep rodzinny jako bezpieczną i skuteczną drogę ratowania zdrowia najbliższych. Saleta od lat dzieli się swoją historią, inspirując innych.

Nowe serce. Jak rytmiczny dźwięk odmienia życie?

Na scenie Spodka pojawi się również Jadwiga Noga z Bielska-Białej, której historia to prawdziwe świadectwo siły i nadziei. Od najmłodszych lat borykała się z ciężką chorobą, a jej życie wisiało na włosku. Ostatnią szansą na powrót do normalności okazała się przełomowa operacja w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Pamięć o tym, co wydarzyło się po przebudzeniu, na zawsze pozostanie w jej sercu – dosłownie. Jak sama wspomina, usłyszała wówczas rytmiczny dźwięk, który okazał się być pełnym życia biciem jej nowego, zdrowego serca. Dziś, ciesząc się pełnią każdego dnia, chętnie dzieli się swoim doświadczeniem z młodymi ludźmi, by pokazać im wartość donacji.

Wydarzenie „Bo Nowe jest Nadzieją”

Siódma edycja Forum Młodych odbędzie się pod wymownym hasłem „Bo Nowe jest Nadzieją”, co idealnie oddaje ducha inicjatywy. Wydarzenie zaplanowano w godzinach od 11.00 do 13.00, a Katowice z dumą współgospodarzą to niezwykle ważne przedsięwzięcie edukacyjne, podkreślając swoje zaangażowanie w promowanie zdrowia i świadomości społecznej.

Dla wszystkich, którzy odwiedzą stolicę aglomeracji śląskiej, organizatorzy przygotowali dodatkową atrakcję. Uczestnicy forum mogą skorzystać z darmowej aplikacji Katowice City Break, która ułatwia zwiedzanie najciekawszych zakątków miasta. To doskonała okazja, by połączyć edukację z odkrywaniem uroków jednego z najważniejszych ośrodków w Polsce.

