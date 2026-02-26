Usiłowanie zabójstwa w Krakowie. Co popchnęło go do potrójnego ataku?

Nocny dramat na krakowskich Dębnikach

Spokojna zazwyczaj noc 23 lutego w Krakowie, około godziny 23, przerodziła się w scenę niczym z mrocznego kryminału. Przed jednym z hoteli na Dębnikach przypadkowi świadkowie odkryli leżącego mężczyznę i natychmiast wezwali pomoc. Ten widok musiał być przerażający – ofiara brutalnego ataku, której świadkowie udzielili pierwszej pomocy, z trudem utrzymywała się przy życiu.

Krótko po przybyciu załogi pogotowia ratunkowego stało się jasne, że skala obrażeń 33-latka jest ogromna. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w stanie krytycznym, gdzie natychmiast poddano go skomplikowanej operacji ratującej życie. Lekarze walczyli o każdą minutę, a całe miasto z niepokojem śledziło doniesienia o jego stanie.

„Mężczyzna w stanie krytycznym został przez załogę pogotowia ratunkowego zabrany do jednego z krakowskich szpitali, gdzie przeszedł operację ratującą życie” – czytamy w komunikacie małopolskiej policji.

Szybka analiza odkryła wstrząsającą prawdę

Początkowo zdarzenie mogło wyglądać na nieszczęśliwy wypadek, jednak szybkie i wnikliwe działania małopolskiej policji rozwiały wszelkie wątpliwości. Analiza relacji świadków oraz skrupulatne przejrzenie zapisów z kamer monitoringu ujawniły mroczną prawdę: kierowca działał celowo i z premedytacją, a całe zajście było niczym innym, jak zaplanowanym atakiem.

Policjanci pracowali przez całą noc, by odtworzyć przebieg tego dramatycznego zdarzenia, kawałek po kawałku układając układankę brutalności. To właśnie ich intensywna praca pozwoliła zrozumieć, że to, co wydarzyło się przed krakowskim hotelem, było rezultatem konfliktu, który eskalował do niewyobrażalnych rozmiarów.

Jak doszło do brutalnego usiłowania zabójstwa?

Śledczy szybko ustalili, że sprawca i ofiara nie byli sobie obcy, a ich drogi skrzyżowały się już wcześniej w kontekście sprzeczki. Okazało się, że 47-latek najpierw potrącił 33-latka samochodem i spokojnie odjechał, jakby nic się nie stało. Jednak to był dopiero początek piekła, jakie zgotował swojemu znajomemu tej nocy.

Po zaledwie kilkunastu minutach kierowca wrócił na miejsce, a widząc znajomego stojącego na chodniku, rozpędzonym autem umyślnie wjechał w niego, po czym ponownie oddalił się z miejsca zdarzenia. Co najbardziej szokuje, to nie był koniec tej makabrycznej vendetty. Po raz trzeci pojawił się tam, gdzie leżała jego ofiara, i z zimną krwią przejechał samochodem po bezbronnym mężczyźnie. Zuchwałość tego działania budzi grozę i wskazuje na całkowitą obojętność wobec ludzkiego życia.

Czy brat milczał z obojętności?

Po trzykrotnym ataku, sprawca wysiadł z samochodu i podszedł do rannego 33-latka, szarpiąc go, po czym ponownie wsiadł do auta. W pojeździe przez cały czas znajdował się jego 38-letni brat, który, co niewyobrażalne, nie udzielił poszkodowanemu żadnej pomocy. Ta pasywność wobec tak drastycznego zdarzenia stawia pytania o granice ludzkiej moralności i odpowiedzialności za cudze życie.

Szybkie działania policji doprowadziły do odnalezienia porzuconego samochodu kilka kilometrów od miejsca zbrodni. Obaj mężczyźni, w nadziei na uniknięcie konsekwencji, ukrywali się w hotelu na osiedlu Azory, licząc na to, że ich trop się zatarł. Jednak sprawiedliwość dopadła ich już 24 lutego, kiedy to zostali zatrzymani i postawieni przed obliczem prawa.

Jaka kara czeka sprawców brutalnego ataku?

47-latek, główny sprawca tego wstrząsającego usiłowania zabójstwa, usłyszał zarzuty. Grozi mu za to dożywotnie pozbawienie wolności, co jest adekwatną karą za tak okrutne i celowe działania. Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące, uznając, że istnieje realne zagrożenie matactwa lub ucieczki.

Jego 38-letni brat, który z obojętnością obserwował gehennę 33-latka, poniesie konsekwencje za nieudzielenie pomocy, co jest przestępstwem zagrożonym karą do trzech lat więzienia. Prokurator objął go policyjnym dozorem, zakazem opuszczania kraju oraz kontaktowania się z pokrzywdzonym, co ma zapobiec dalszemu wpływowi na przebieg śledztwa. Sprawa ta pokazuje, jak cienka jest granica między konfliktem a brutalną zbrodnią.

