Zabójstwo Mai z Mławy. Co ujawni obserwacja psychiatryczna Bartosza G.?

Wstrząsająca zbrodnia w Mławie

Tragiczna historia Mai Kowalskiej (†16 l.) z Mławy, której zmasakrowane i nadpalone ciało z odciętym kciukiem odnaleziono w zaroślach, nadal budzi powszechne przerażenie i niedowierzanie. Zniknięcie nastolatki pod koniec kwietnia 2025 roku, a następnie makabryczne odkrycie jej zwłok, na długo zapisze się w pamięci lokalnej społeczności i całej Polski. Ta bestialska zbrodnia ukazuje ciemną stronę ludzkiej natury i bezsensowną brutalność, która dotknęła młodą dziewczynę.

W kontekście tego niewyobrażalnego dramatu, kluczowym krokiem w śledztwie jest decyzja Sądu Okręgowego w Płocku o skierowaniu 18-letniego Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo, na obserwację psychiatryczną. Umieszczenie go w zamkniętym szpitalu ma na celu dogłębną analizę jego stanu psychicznego w momencie popełnienia czynu. Ma to fundamentalne znaczenie dla sprawiedliwego przebiegu procesu i ustalenia pełnej odpowiedzialności sprawcy.

"Decyzja została niezwłocznie wdrożona do realizacji" - powiedział "SE" Marcin Bagiński, zastępca Prokuratora Okręgowego w Płocku.

Miejsce zbrodni i bezduszność czynu

Ustalenia śledczych rzucają ponure światło na okoliczności śmierci Mai. Według prokuratury, 23 kwietnia 2025 roku Maja Kowalska spotkała się z Bartoszem G. w zakładzie produkcyjnym należącym do dziadka podejrzanego. To właśnie tam, w miejscu pracy i prawdopodobnie bezpiecznym dla wielu, miało dojść do niewyobrażalnej tragedii, która odcisnęła piętno na życiu wielu osób.

Szczególnie wstrząsający jest fakt, że cały akt zbrodni, łącznie z przeniesieniem ciała, miał zostać zarejestrowany przez monitoring obiektu. To dowód, który może być niepodważalny. Następnie ciało dziewczyny przewieziono w kontenerze na odpadki i porzucono w zaroślach, jak niepotrzebną, zużytą rzecz. Ten beznamiętny akt, pozbawiony szacunku dla ludzkiego życia i godności, budzi największe oburzenie.

Dlaczego obserwacja psychiatryczna jest konieczna?

Początkowe, jednodniowe badanie psychiatryczne Bartosza G. okazało się niewystarczające do rzetelnej oceny jego poczytalności. Biegli, zdając sobie sprawę ze złożoności sprawy i potencjalnych implikacji, uznali, że potrzeba znacznie dłuższego czasu na precyzyjne określenie stanu psychicznego podejrzanego. Sąd, przychylając się do wniosku prokuratury, podjął jedyną słuszną decyzję, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.

Teraz podejrzany spędzi w zakładzie medycznym maksymalnie cztery tygodnie, na specjalnym oddziale zamkniętym. Przez ten czas będzie pod stałą i wnikliwą kontrolą lekarzy, którzy dokładnie zbadają jego zachowanie, reakcje i historię. To ma zapewnić kompleksową diagnozę, która w przyszłości zadecyduje o dalszym biegu postępowania karnego.

Aresztowanie w Grecji i zarzuty

Przypomnijmy, że Bartosz G. przebywa w areszcie, który niedawno przedłużono do 23 marca. Jego zatrzymanie miało miejsce w Grecji, gdzie wyjechał na szkolną wycieczkę, co tylko dodaje sprawie dramatyzmu i ironii losu. Został sprowadzony do Polski 23 grudnia 2025 roku na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, wracając do kraju już w kajdankach.

Dwa dni po ekstradycji, młody mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, co jest jednym z najcięższych przestępstw w polskim kodeksie karnym. Odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do winy, co jest typową strategią obrony w tak poważnych sprawach. Ta postawa z pewnością utrudnia pracę śledczych, ale nie zwalnia ich z obowiązku zgromadzenia wszystkich dowodów.

Jak Bartosz G. spędzi najbliższe tygodnie?

Warunki pobytu w szpitalu psychiatrycznym znacząco różnią się od tych panujących w areszcie śledczym. Bartosz G. nie znajdzie się w celi, lecz na oddziale, gdzie będzie pod stałą opieką personelu medycznego. Przewidziano możliwość widywania się z matką, choć każdorazowo będzie to wymagało zgody prokuratora, co podkreśla rygorystyczny nadzór nad nim. Dostęp do prasy i telewizora zapewni mu kontakt ze światem zewnętrznym, ale bez dostępu do internetu.

Najważniejszym celem tego pobytu jest dogłębna obserwacja jego zachowań i stanu psychicznego. Lekarze będą monitorować go przez całą dobę, zbierając materiał do ostatecznej opinii. To właśnie ta opinia, sporządzona po zakończeniu obserwacji, będzie miała decydujące znaczenie dla dalszych losów Bartosza G. Jeśli zostanie uznany za poczytalnego w chwili zbrodni, stanie przed sądem; w przeciwnym razie, postępowanie może zostać umorzone.

