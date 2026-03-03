Ratownicy GOPR wydali komunikat. Chodzi o zagrożenie na Babiej Górze

Obniżenie zagrożenia lawinowego na Babiej Górze

Ratownicy z Grupy Beskidzkiej GOPR wydali we wtorek wieczorem komunikat dotyczący zmiany stopnia zagrożenia lawinowego na Babiej Górze. Po analizie bieżących warunków śniegowych, obniżono je z drugiego do pierwszego, czyli najniższego poziomu w pięciostopniowej skali. Jest to dobra wiadomość dla turystów planujących wędrówki, choć nadal wymaga zachowania ostrożności. Decyzja ta oznacza, że pokrywa śnieżna na ogół jest stabilna, a prawdopodobieństwo samoistnego zejścia lawiny jest niskie.

Kluczowym czynnikiem, który przyczynił się do stabilizacji pokrywy śnieżnej na Babiej Górze, były korzystne warunki termiczne. Nocne przymrozki w połączeniu z umiarkowanym ociepleniem w ciągu dnia doprowadziły do częściowego związania warstw śniegu. Ratownicy podkreślają jednak, że to nie eliminuje całkowicie ryzyka. W dalszym ciągu należy zwracać uwagę na specyficzne miejsca, gdzie może gromadzić się więcej śniegu.

"Niskie zagrożenie lawinowe występuje tylko w miejscach odłożenia większych ilości śniegu. Dotyczy to zwłaszcza żlebów oraz zagłębień terenowych powyżej górnej granicy lasu. Zwiększoną uwagę należy zachować podczas dziennego ocieplenia i nasłonecznienia" – podkreślili goprowcy w komunikacie.

Jakie warunki panują w partiach szczytowych?

Pomimo obniżenia stopnia zagrożenia, warunki w partiach szczytowych Babiej Góry wciąż są wymagające. Według najnowszych danych, pokrywa śnieżna w tych rejonach wynosi od 80 do 90 centymetrów. Dodatkowym utrudnieniem są lokalnie występujące oblodzenia, które mogą znacznie zwiększać ryzyko poślizgnięcia. Turyści muszą być świadomi tych zmiennych warunków, nawet przy najniższym stopniu zagrożenia.

Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego informuje, że spontaniczne lawiny są mało prawdopodobne, jednak nie wyklucza to całkowicie ich wystąpienia. Niewielkie lawiny mogą zostać wywołane przez znaczne obciążenie pokrywy śnieżnej przez grupę turystów lub przez gwałtowne zmiany temperatury, takie jak nagłe ocieplenie. Wymaga to od odwiedzających góry odpowiedniego przygotowania, doświadczenia oraz zachowania wzmożonej ostrożności na szlakach.

Ostrożność w górach i wzywanie pomocy

Góry charakteryzują się dynamiczną zmiennością warunków pogodowych i terenowych, dlatego zawsze przed wyjściem na szlak należy zapoznać się z aktualnymi komunikatami GOPR. Dostosowanie planów do panującej sytuacji jest kluczowe dla bezpieczeństwa każdego turysty. Nawet w przypadku niskiego zagrożenia, odpowiedni sprzęt i rozeznanie w terenie są niezbędne.

W sytuacji nagłego wypadku w górach, szybkie wezwanie pomocy może uratować życie. Ratownicy przypominają o dostępności bezpłatnych numerów alarmowych: 985 oraz 601 100 300. Posiadanie ich zapisanych w telefonie i umiejętność ich użycia to podstawowe zasady bezpieczeństwa, które powinien znać każdy miłośnik górskich wędrówek.

